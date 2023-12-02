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Всеобщая история искусств

Всеобщая история искусств - Том 1 - Искусство древнего мира
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Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art
Академия художеств CCCP
Институт теории и истории изобразительных искусств
Всеобщая история искусств
В шести томах

Всеобщая история искусств - В шести томах

«Всеобщая история искусств» подготовлена Институтом теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР с участием ученых — историков искусства других научных учреждений и музеев: Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и др.
«Всеобщая история искусств» представляет собой историю живописи, графики, скульптуры, архитектуры и прикладного искусства всех веков и народов от первое бытного искусства и до искусства наших дней включительно. $тот материал располагается в шести томах (семи книгах) следующим образом:
Том первый. Искусство Древнего мира: первобытное искусство, искусство Передней Азии, Древнего Египта, эгейское искусство, искусство Древней Греции, Эллинистическое искусство, искусство Древнего Рима, Северного Причерноморья, Закавказья, Ирана, Древней Средней Азии, древнейшее искусство Индии и Китая.
Том второй. Искусство Средневековья. Книга 1: искусство Византии, средневековых Балкан, древнерусское искусство (до 17 века включительно), искусство Армении, Грузии, арабских стран, Турции, меровингское и каролингское искусство Западной Европы, романское и готическое искусство Франции, Англии, Нидерландов, Германии, Чехии, Польши, Эстонии, Латвии, Италии и Испании. Книга 2: искусство Средней Азии с 6 до 18 века, Азербайджана, Ирана, Афганистана; Индии с 7 до 18 века, Цейлона, Бирмы, Таиланда, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, Индонезии; Китая с 3 до 18 века, Кореи, Японии. В этой же книге — искусство народов Древней Америки и Древней Африки.
Всеобщая история искусств - В шести томах
Том третий. Искусство Возрождения: искусство Италии с 13 до 1С века, Нидерландов, Германии, Франции, Англии, Испании, Чехии, Польши 15— 16 веков.
Том четвертый. Искусство 17—18 веков в Европе и Америке: искусство Италии 17—18 веков, Испании, Фландрии, Голландии 17 века, Франции 17—18 веков, России 18 века, Англии 17—18 веков, США 18 века, Латинской Америки 17—18 веков и других стран.
Том пятый. Искусство 19 века: искусство народов России, Франции, Англии, Испании, США, Германии, Италии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Бельгии, Голландии, Австрии, Чехии, Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, Сербии и Хорватии, Латинской Америки, Индии, Китая и других стран.
Том шестой. Искусство конца 19—20 века: русское искусство 1890— 1917 годов, искусство Франции, Англии, США, Германии и других стран Западной Европы и Америки конца 19—начала 20 века, советское искусство, современное искусство стран Западной Европы и Америки, стран народной демократии, Китая, Индии и других стран Востока.
В шестом томе будет помещена подробная сводная библиография по всей мировой истории искусства.
Кроме иллюстраций на таблицах и рисунков в тексте к каждой главе будут даны карты с указанием мест археологических находок, художественных центров, местонахождений архитектурных сооружений.
«Всеобщая история искусств» стремится дать характеристику и оценку искусства всех народов земли, внесших свой вклад в мировую историю искусства» Поэтому в книге наряду с искусством народов и стран Европы уделено большое место искусству народов Азии, Африки и Америки.

Всеобщая история искусств - Том 1 - Искусство древнего мира

Под общей редакцией А.Д.Чеголаеба
Государственное издательство «Искусство»
Москва, 1956

Всеобщая история искусств - Том 1 - Искусство древнего мира - Содержание

Всеобщая история искусств - Том 1От редакционной коллегии

Первобытное искусство

Происхождение искусства. Я. Дмитриева
Основные этапы развития первобытного искусства. В. Шлеев

Искусство Передней Азии. И. Лосева

Введение
Древнейшая культура племен и народов Двуречья
Искусство Шумера (27—25 вв. до н. э»)
Искусство Аккада
Искусство Шумера (23—21 вв. до н. э.
Искусство Вавилона
Искусство хеттов и митанни
Искусство Ассирии
Искусство Нововавилонского царства

Искусство Древнего Египта. М. Матье

Введение
Сложение древнеегипетского искусства
Искусство Древнего царства
Искусство Среднего царства
Искусство первой половины Нового царства
Искусство времени Эхнатона и его преемников
Искусство второй половины Нового царства
Искусство позднего времени
Эгейское искусство. Я. Бритова

Искусство Древней Греции. Ю. Колпинский

Общая характеристика культуры и искусства Древней Греции
Искусство гомеровской Греции
Искусство греческой архаики
Искусство греческой классики
Искусство ранней классики
Искусство высокой классики
Искусство поздней классики

Эллинистическое искусство. Е. Ротенверг

Искусство эпохи эллинизма

Искусство Древнего Рима. Я. Бритова

Искусство Древнего Рима
Этрусское искусство
Искусство Римской республики
Искусство Римской империи 1 в. н. э.
Искусство Римской империи 2 в. н. э.
Искусство римских провинций 2—3 вв. н. э.
Искусство Римской империи 3—4 вв. н. э.

Искусство Северного Причерноморья. Я. Бритова

Искусство Древнего Закавказья. В. Шлеев

Искусство Древнего Ирана. И. Лосева, М. Дьяконов

Искусство Средней Азии. М. Дьяконов

Искусство Древней Индии. Я. Виноградова, О. Прокофьев

Искусство Древнего Китая. Я. Виноградова

Иллюстрации
Пояснение к иллюстрациям
Указатель
Всеобщая история искусств - Том 2

В месте с переходом человеческого общества к феодальному способу производства начался новый этап исторического развития мирового искусства. Многие народы, не знавшие развитых рабовладельческих отношений, переживали в эпоху феодализма первый расцвет своей художественной культуры. Феодальный период был временем значительных эстетических завоеваний и для ряда стран бывшего рабовладельческого мира. В эпоху феодализма в культуре и в искусстве различных народов впервые появились элементы национального своеобразия, впоследствии послужившие основой для формирования самобытных национальных художественных школ.

Средневековым искусством называют искусство поры раннего и зрелого феодализма в странах Западной и Центральной Европы (до 14 столетия), византийское и древнерусское искусство (до 17 столетия). В отношении стран Востока, где средневековый тип искусства существовал значительно дольше, это определение обычно применяется к искусству всей феодальной эпохи, включая и период позднего феодализма.

Всеобщая история искусств - В шести томах

«Всеобщая история искусств» подготовлена Институтом теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР с участием ученых — историков искусства других научных учреждений и музеев: Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и др.

Всеобщая история искусств - Том 2 - Искусство Средних веков

Государственное издательство «Искусство»
Москва, 1961

Всеобщая история искусств - Том 2 - Искусство Средних веков - Книга первая - Содержание

От редакционной коллегии
Введение. Ю. Колпинскищ В. Веймар

ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ, АРМЕНИИ, ГРУЗИИ, ЮЖНЫХ СЛАВЯН, ДРЕВНЕЙ РУСИ, УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ

Искусство Византии. В. Долевой
Истоки византийского искусства; искусство Италии, Греции, Передней Азии и Египта 4—5 веков
Византийское искусство 6 века
Византийское искусство 7—8 веко
Византийское искусство 9—середины 11 века
Византийское искусство середины II—начала 13 века
Византийское искусство 13—15 веков
Искусство Армении и Грузии. В. Шлеев
Искусство Армении
Искусство Грузии
Искусство южных славян. А. Банк
Искусство Болгарии
Искусство Сербии и Македонии

Искусство Древней Руси, Украины и Белоруссии

Искусство Древней Руси. О. Сопоцинский
Искусство Киевской Руси
Искусство периода феодальной раздробленности 12—13 веков
Искусство Новгорода и Пскова 13—15 веков
Искусство Московского княжества 14— первой половины 15 века
Русское искусство второй половины 15 — 16 века
Русское искусство 17 века
Украинское искусство 14—17 веков. Л. Калиниченко, Ф. Уманцев
Искусство Белоруссии 14—17 веков. М. Кацер, В. Макарович

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ И ОБРАЗОВАНИЯ «ВАРВАРСКИХ» КОРОЛЕВСТВ. А. Губер, М. Доброклонский, Л. Рейнгардт

Искусство остготов и лангобардов в Италии и вестготов в Испании
Искусство ирландцев и англосаксов, искусство Скандинавского полуострова
Франкское искусство в период Меровингов
Искусство периода Каролингов

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ РАЗВИТОГО ФЕОДАЛИЗМА

Введение. А. Губер, Ю. Колпипский
Романское искусство
Готическое искусство
Искусство Франции. А. Губер, М. Доброклонетій, Ю. Колпипский
Романское искусство
Готическое искусство
Искусство Германии. А. Губер, М. Доброклонский, Л. Рейнгардт
Романское искусство
Готическое искусство
Искусство Австрии
Искусство Нидерландов. Л, Рейнгардт
Искусство Англии. М. Доброклонский, Е. Норина, Е. Ротенберг
Искусство Испании. Т. Каптерева, К. Малицкал
Искусство Португалии. Т. Каптерева, К. Малицкал
Искусство Италии. А. Губер, В. Лебедев
Искусство Южной Италии
Искусство Венеции
Искусство Ломбардии
Искусство Тосканы
Искусство Чехословакии. Ю. Колпипский
Романское искусство
Готическое искусство
Искусство Польши. В. Полевой
Искусство Венгрии. А. Тихомиров
Искусство Румынии. Г. Опреску
Искусство Скандинавских стран и Финляндии. Е. Ротенберг
Искусство Дании
Искусство Норвегии
Искусство Швеции
Искусство Финляндии
Искусство Латвии
Искусство Эстонии. И. Соломыкова
Искусство Литвы. Ю. Юргинис
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Пояснения к иллюстрациям
Указатель
Всеобщая история искусств - Том 2 - Искусство Средних веков - Книга вторая

Всеобщая история искусств - Том 2 - Искусство Средних веков - Книга вторая - Содержание

От редакционной коллегии

ИСКУССТВО БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА

Введение в искусство арабских народов. Б. Веймарн
Искусство Аравии, Сирии, Палестины и Ирака. Б. Веймарн, Т. Каптерева, А. Подольский
Искусство Египта. Б. Веймарн, Л. Подольский
Искусство Туниса, Алжира, Марокко и мавританской Испании. Б. Веймарн, Т. Каптерева
Искусство Турции. Б. Веймарн
Введение в искусство Среднего Востока. Б. Веймарн, Г. Каптерева
Искусство Ирана. Б. Веймарн, Т. Каптерева
Искусство Азербайджана. В. Шлеев при участии Б. Веймарна; раздел миниатюры — Т. Каптерева
Искусство Средней Азии. Б. Веймарн, М. Дьяконов, Т. Каптерева
Искусство Афганистана. Э. Дарский

ИСКУССТВО ИНДИИ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Искусство Индии. О. Прокофьев
Архитектура и искусство 7—13 веков
Архитектура и искусство 13—18 веков
Искусство Непала. О. Прокофьев
Введение в искусство Юго-Восточной Азии. О. Прокофьев
Искусство Цейлона. Е. Тотенберг
Искусство Индонезии. Е. Ротенберг
Искусство Бирмы. Н. Дьяконова
Искусство Камбоджи. Ю. Лебедев
Искусство Вьетнама. О. Прокофьев
Искусство Лаоса. О. Прокофьев
Искусство Таиланда. Я. Дьяконова

ИСКУССТВО КИТАЯ, МОНГОЛИИ, КОРЕИ И ЯПОНИИ

Искусство Китая. Я. Виноградова
Искусство 4—6 веков н. э.
Искусство 7—начала 13 веков н. э.
Искусство конца 13 и 14 века
Искусство конца 14—начала 17 века
Искусство 17—19 веков
Прикладное искусство 14—начала 19 века
Искусство Тибета
Искусство Синьцзяна. Я. Дьяконова
Искусство Монголии
Искусство Кореи. О. Глухарева
Искусство Японии. В, Бродский
Искусство 6—12 веков
Искусство 13—16 веков

ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ АМЕРИКИ, ТРОПИЧЕСКОЙ И ЮЖНОЙ АФРИКИ, АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ

Искусство древней Америки. Р. Кинжалов
Искусство народов Центральной Америки
Искусство народов Южной Америки
Искусство народов Тропической и Южной Африки. Д. Олъдерогге
Искусство средневековой Африки
Народное искусство Африки 19—20 веков
Искусство Австралии и Океании. В. Кабо
Искусство Австралии
Искусство Новой Гвинеи и Меланезии
Искусство Полинезии и Микронезии
Иллюстрации
Пояснения к иллюстрациям
Указатель
Библиография

Всеобщая история искусств - тома 3

Всеобщая история искусств - Том 3 - Искусство эпохи Возрождения

Под общей редакцией Ю.Д.Колпинского и Е.И.Ротенберга
Государственное издательство «Искусство»
Москва, 1962

Всеобщая история искусств - Том 3 - Искусство эпохи Возрождения - Содержание

От редакционной коллегии
Введение. Ю. Колпинский

Искусство Италии

Введение. Е. Ротенберг
Искусство Проторенессанса и 14 века. Я. Белоусова
Искусство 15 века
  • Архитектура. В. Быков
  • Изобразительное искусство. Я Белоусова
Искусство 16 века
  • Введение. Е. Ротенберг
  • Архитектура. В. Маркузон
  • Изобразительное искусство Средней Италии в период Высокого Возрождения. Е. Ротенберг
  • Искусство маньеризма. И. Смирнова
  • Изобразительное искусство Венеции и прилегающих областей. Ю. Колпинский
Прикладное искусство. Я. Степанян

Искусство Нидерландов

Архитектура. Е. Ротенберг
Изобразительное искусство 15 века. Р. Климов
Изобразительное искусство 16 века. Р. Климов

Искусство Германии. Я. Чегодаева

Искусство 15 века
Искусство 16 века

Искусство Франции. М. Кузьмина (изобразительное искусство); А. Венедиктов (архитектура)

Искусство 15 века
Искусство 16 века

Искусство Испании. Г. Каптерева

Искусство Португалии. Г. Каптерева

Искусство Англии. А. Венедиктов (архитектура); М. Орлова (изобразительное искусство)

Искусство Далмации. Л. Алешина

Искусство Венгрии. А, Тихомиров

Искусство Чехословакии. Л. Алешина

Искусство Польши. М. Кузьмина

Иллюстрации
Список иллюстраций
Указатель
Библиография

Всеобщая история искусств - Том 4

Всеобщая история искусств - Том 4

Под общей редакцией Ю.Д.Колпинского и Е.И.Ротенберга
Государственное издательство «Искусство»
Москва, 1963

Всеобщая история искусств - Том 4 - Искусство 17-18 веков - Содержание

От редакционной коллегии

ИСКУССТВО 17 ВЕКА

Введение. Е. Ротенберг
Искусство Италии
  • Архитектура. В. Быков
  • Скульптура. В. Гращенков
  • Живопись. В. Гращенков
Искусство Испании. Г. Каптерева
Искусство Фландрии. Ю. Колпинекий (введение и раздел о Рубенсе); Т. Каптерева
Искусство Голландии. Е. Ротенбер
Искусство Франции. В. Быков (архитектура); Т. Каптерева (изобразительное искусство)

ИСКУССТВО 18 ВЕКА

Введение. Ю. Колпинский
Искусство Италии. Н. Белоусова
Искусство Франции
  • Архитектура. Л. Алешина
  • Изобразительное Искусство. Ю. Золотов
Искусство Англии
  • Архитектура. А. Венедиктов
  • Изобразительное искусство. М. Орлова
Искусство России
  • Архитектура. И. Шмидт
  • Скульптура. И. Шмидт
  • Живопись. М. Ракова
Искусство Украины. П. Жолтовский
Искусство Белоруссии. О. Прокофьев
Искусство Литвы. О. Прокофьев
Искусство Латвии и Эстонии. О. Прокофьев
Искусство Германии. А. Венедиктов (архитектура); И. Кузьмина, (изобразительное искусство)
Искусство Австрии. А. Венедиктов (архитектура); М. Кузьмина (изобразительное искусство)
Искусство Чехословакии
Искусство Венгрии. А. Тихомиров
Искусство Польши. В. Бродский
Искусство Югославии. Л. Алешина
Искусство Скандинавских стран. А. Тихомиров
  • Искусство Дании
  • Искусство Швеции
Искусство Америки. Т. Каптерева
Иллюстрации
Список иллюстраций
Указатель
Библиография
Всеобщая история искусств - Том 5

Всеобщая история искусств - Том 5 - Искусство 19 века

Под общей редакцией Ю.Д.Колпинского и Н.В.Яворской
Государственное издательство «Искусство»
Москва, 1964

Всеобщая история искусств - Том 5 - Искусство 19 века - Содержание

От редакционной коллегии
Введение. Ю. Колпинский
Искусство Франции
  • Искусство Франции от Великой Французской буржуазной революции до Парижской коммуны (1789—1871). Н. Яворская
  • Искусство Франции от Парижской коммуны до 1890-х годов. Ю. Колпинский
Искусство Испании. Т. Каптерева
Искусство Англии. М. Орлова
Искусство России
  • Искусство России с конца 18 века до 60-х годов 19 века. И. Шмидт (архитектура и скульптура); М. Ракова (живопись и графика)
  • Искусство России с 60-х до 90-х годов 19 века. Т. Горина (живопись и графика); И. Шмидт (скульптура и архитектура)
Искусство Украины. Е. Костина
Искусство Белоруссии. Е. Костина
Искусство Литвы. Е. Костина
Искусство Латвии. Е. Костина
Искусство Эстонии. Е. Костина
Искусство Грузии. Е. Костина
Искусство Армении. Е. Костина
Искусство Азербайджана. Е. Костина
Искусство Германии. М. Кузьмина (первая половина 19 века) и А. Тихомиров (введение и вторая половина 19 века)
Искусство Бельгии. Л. Алешина
Искусство Голландии. В. Сидорова
Искусство Скандинавских стран. А.Тихомиров
  • Искусство Дании
  • Искусство Швеции
  • Искусство Норвегии
Искусство Италии. А. Тихомиров
Искусство Австрии. А. Тихомиров
Искусство Венгрии. Л. Алешина
Искусство Чехословакии. Ю. Колпинский
Искусство Польши. Л. Тананаева
Искусство Югославии. М. Кузьмина
Искусство Румынии. М. Кузьмина
Искусство Болгарии. И. Цончева
Искусство Соединенных Штатов Америки. А. Чегодаев
Искусство Японии. В. Бродский
Иллюстрации
Список иллюстраций
Указатель
Библиография
Всеобщая история искусств - Том 6 - книга 1

Всеобщая история искусств - В шести томах

«Всеобщая история искусств» подготовлена Институтом теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР с участием ученых — историков искусства других научных учреждений и музеев: Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и др.

Всеобщая история искусств - Том 6 - книга 1 -Искусство 20 века

Под общей редакцией Б.В.Веймарна и Ю.Д.Колпинского
Государственное издательство «Искусство»
Москва, 1965

Всеобщая история искусств - Том 6 - книга 1 -Искусство 20 века - Содержание

От редакционной коллегии
Введение. Ю. Колпинский
Архитектура капиталистических стран. О. Швидковский С. Хан-Магомедов
Искусство Франции
  • Изобразительное искусство конца 19 века. М. Прокофьева, Ю. Колпинский
  • Искусство 20 века
  • Введение. Ю. Колпинский
  • Живопись и графика. Ю. Колпинский
  • Скульптура. В. Стародубова
  • Декоративно-прикладное искусство. Н. Степанян
  • Архитектура. О. Швидковский С. Хан-Магомедов
Искусство Великобритании. Е. Норина (изобразительное искусство); О. Швидковский, С. Хан-Магомедов (архитектура)
Искусство Бельгии. Н. Степанлн (изобразительное искусство); О. Швидковский, С. Хан-Магомедов (архитектура)
Искусство Нидерландов. К. Муратова (изобразительное искусство); О. Швидковский С. Хан-Магомедов (архитектура)
Искусство Германии. Л. Тихомиров (изобразительное искусство); О. Швидковский, С. Хан-Магомедов (архитектура)
Искусство Австрии. А. Тихомиров (изобразительное искусство); О. Швидковский, С. Хан-Магомедов (архитектура)
Искусство Федеративной Республики Германии. Е. Марченко (изобразительное искусство); О. Швидковскищ С. Хан-Магомедов (архитектура)
Искусство Швейцарии. А. Тихомиров
Искусство Италии. В. Горлинов (изобразительное искусство; раздел до 1919 г. Ю. Колпинский); О. Швидковский С. Хан-Магомедов (архитектура)
Искусство Греции. В. Полевой
Искусство Испании. Т. Каптерева (изобразительное искусство); О. Швидковский, С. Хан-Магомедов (архитектура)
Искусство Скандинавских стран и Финляндии
  • Искусство Дании. И. Цагарелли (изобразительное искусство); О. Швидковский С Хан-Магомедов (архитектура)
  • Искусство Норвегии. И. Цагарелли
  • Искусство Швеции. И. Цагарелли (изобразительное искусство); О. Швидковский С Хан-Магомедов (архитектура)
  • Искусство Исландии. И. Цагарелли
  • Искусство Финляндии. М. Безрукова (живопись и графика); И. Цагарелли (скульптура); О. Швидковский С. Хан-Магомедов (архитектура)
Искусство Соединенных Штатов Америки. А, Чегодаев (изобразительное искусство); О. Швидковский С. Хан-Магомедов (архитектура)
Искусство Канады. А. Кантор
Искусство Латинской Америки. В. Полевой
  • Изобразительное искусство и архитектура конца 19— начала 20 века
  • Изобразительное искусство 20 века
  • Архитектура 20 века
Искусство Австралии. О. Прокофьев
Введение в искусство стран Азии и Африки. Б. Веймарн
Искусство Японии. Н. Николаева
Искусство Индии. О. Прокофьев
Искусство Цейлона. О. Прокофьев
Искусство Индонезии. О. Прокофьев
Искусство Бирмы. О. Прокофьев
Искусство Афганистана. Б. Веймарн
Искусство Турции. Д. Еремеев
Искусство Арабских стран. Б. Веймарн
Искусство Эфиопии Н. Григорович
Искусство Западной Африки. Н. Григорович
Иллюстрации
Список иллюстраций
Указатель

Всеобщая история искусств - Том 6 - книга 2

Всеобщая история искусств - Том 6 - книга 2 -Искусство 20 века

Под общей редакцией Б.В.Веймарна и Ю.Д.Колпинского
Государственное издательство «Искусство»
Москва, 1966

Всеобщая история искусств - Том 6 - книга 2 -Искусство 20 века - Содержание

От редакционной коллегии
Введение. Б. Веймарн

ИСКУССТВО НАРОДОВ СССР

Искусство России
  • Русское искусство конца 19 — начала 20 века
  • Введение. Н. Соколова
  • Живопись и графика. 31. Милотворскал (раздел о В. А. Серове — И. Соколова)
  • Скульптура. Н. Соколова
  • Архитектура. Н. Соколова
Искусство Украины, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Литвы, Грузии, Армении, Азербайджана конца 19 — начала 20 века. Е. Костина
Советское искусство
  • Введение. О. Сопоцинский
  • Живопись. О. Сопоцинский (раздел о театрально-декорационном искусстве — Е. Костина)
  • Скульптура. Р. Аболина
  • Графика. А. Нурок
  • Декоративно-прикладное искусство. И. Бибикова (1917—1945 гг.), И. Рязанцев (1945—1965 гг.)
  • Архитектура. В. Толстой

ИСКУССТВО ЕВРОПЕЙСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Искусство Германской Демократической Республики. И. Горин
Искусство Польши. Л. Уразова (изобразительное искусство); О. Шиидковский, С Хан-Магомедов (архитектурой)
Искусство Чехословакии. Ю. Колпинский (изобразительное искусство); О. Швидковский С. Хан-Маюмедов (архитектура)
Искусство Венгрии. Л. Алешина (изобразительное искусство); О. Швидковский, С. Хан-Магомедов (архитектура)
Искусство Румынии. М. Кузьмина (изобразительное искусство); О. Швидковский, С. Хан-Магомедов (архитектура)
Искусство Болгарии. Е. Львова (изобразительное искусство); О. Швидковский, С. Хан-Магомедов (архитектура)
Искусство Югославии. Я. Яворская (изобразительное искусство); О. Швидковский, С Хан-Магомедов (архитектура)
Искусство Албании. Л. Тихомиров

ИСКУССТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Искусство Монголии. О. Прокофьев
Искусство Китая. Я. Виноградова
Искусство Корейской Народно-Демократической Республики. Я. Виноградова
Искусство Демократической Республики Вьетнам. О. Прокофьев
Искусство Кубы. В. Полевой
Иллюстрации
Список иллюстраций
Указатель
Библиография
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Added 02.12.2023
Author brat Vital
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4.8/5 (4)

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