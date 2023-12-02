Всеобщая история искусств
Всеобщая история искусств - В шести томах
Всеобщая история искусств - Том 1 - Искусство древнего мира
Всеобщая история искусств - Том 1 - Искусство древнего мира - Содержание
Первобытное искусство
Искусство Передней Азии. И. Лосева
Искусство Древнего Египта. М. Матье
Искусство Древней Греции. Ю. Колпинский
Эллинистическое искусство. Е. Ротенверг
Искусство Древнего Рима. Я. Бритова
Искусство Северного Причерноморья. Я. Бритова
Искусство Древнего Закавказья. В. Шлеев
Искусство Древнего Ирана. И. Лосева, М. Дьяконов
Искусство Средней Азии. М. Дьяконов
Искусство Древней Индии. Я. Виноградова, О. Прокофьев
Искусство Древнего Китая. Я. Виноградова
В месте с переходом человеческого общества к феодальному способу производства начался новый этап исторического развития мирового искусства. Многие народы, не знавшие развитых рабовладельческих отношений, переживали в эпоху феодализма первый расцвет своей художественной культуры. Феодальный период был временем значительных эстетических завоеваний и для ряда стран бывшего рабовладельческого мира. В эпоху феодализма в культуре и в искусстве различных народов впервые появились элементы национального своеобразия, впоследствии послужившие основой для формирования самобытных национальных художественных школ.
Средневековым искусством называют искусство поры раннего и зрелого феодализма в странах Западной и Центральной Европы (до 14 столетия), византийское и древнерусское искусство (до 17 столетия). В отношении стран Востока, где средневековый тип искусства существовал значительно дольше, это определение обычно применяется к искусству всей феодальной эпохи, включая и период позднего феодализма.
Всеобщая история искусств - В шести томах
Всеобщая история искусств - Том 2 - Искусство Средних веков
Всеобщая история искусств - Том 2 - Искусство Средних веков - Книга первая - Содержание
ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ, АРМЕНИИ, ГРУЗИИ, ЮЖНЫХ СЛАВЯН, ДРЕВНЕЙ РУСИ, УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ
Искусство Древней Руси, Украины и Белоруссии
ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ И ОБРАЗОВАНИЯ «ВАРВАРСКИХ» КОРОЛЕВСТВ. А. Губер, М. Доброклонский, Л. Рейнгардт
ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ РАЗВИТОГО ФЕОДАЛИЗМА
Всеобщая история искусств - Том 2 - Искусство Средних веков - Книга вторая - Содержание
ИСКУССТВО БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА
ИСКУССТВО ИНДИИ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
ИСКУССТВО КИТАЯ, МОНГОЛИИ, КОРЕИ И ЯПОНИИ
ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ АМЕРИКИ, ТРОПИЧЕСКОЙ И ЮЖНОЙ АФРИКИ, АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ
Всеобщая история искусств - Том 3 - Искусство эпохи Возрождения
Всеобщая история искусств - Том 3 - Искусство эпохи Возрождения - Содержание
Искусство Италии
- Архитектура. В. Быков
- Изобразительное искусство. Я Белоусова
- Введение. Е. Ротенберг
- Архитектура. В. Маркузон
- Изобразительное искусство Средней Италии в период Высокого Возрождения. Е. Ротенберг
- Искусство маньеризма. И. Смирнова
- Изобразительное искусство Венеции и прилегающих областей. Ю. Колпинский
Искусство Нидерландов
Искусство Германии. Я. Чегодаева
Искусство Франции. М. Кузьмина (изобразительное искусство); А. Венедиктов (архитектура)
Искусство Испании. Г. Каптерева
Искусство Португалии. Г. Каптерева
Искусство Англии. А. Венедиктов (архитектура); М. Орлова (изобразительное искусство)
Искусство Далмации. Л. Алешина
Искусство Венгрии. А, Тихомиров
Искусство Чехословакии. Л. Алешина
Искусство Польши. М. Кузьмина
Всеобщая история искусств - Том 4
Всеобщая история искусств - Том 4 - Искусство 17-18 веков - Содержание
ИСКУССТВО 17 ВЕКА
- Архитектура. В. Быков
- Скульптура. В. Гращенков
- Живопись. В. Гращенков
ИСКУССТВО 18 ВЕКА
- Архитектура. Л. Алешина
- Изобразительное Искусство. Ю. Золотов
- Архитектура. А. Венедиктов
- Изобразительное искусство. М. Орлова
- Архитектура. И. Шмидт
- Скульптура. И. Шмидт
- Живопись. М. Ракова
- Искусство Дании
- Искусство Швеции
Всеобщая история искусств - Том 5 - Искусство 19 века
Всеобщая история искусств - Том 5 - Искусство 19 века - Содержание
- Искусство Франции от Великой Французской буржуазной революции до Парижской коммуны (1789—1871). Н. Яворская
- Искусство Франции от Парижской коммуны до 1890-х годов. Ю. Колпинский
- Искусство России с конца 18 века до 60-х годов 19 века. И. Шмидт (архитектура и скульптура); М. Ракова (живопись и графика)
- Искусство России с 60-х до 90-х годов 19 века. Т. Горина (живопись и графика); И. Шмидт (скульптура и архитектура)
- Искусство Дании
- Искусство Швеции
- Искусство Норвегии
Всеобщая история искусств - В шести томах
Всеобщая история искусств - Том 6 - книга 1 -Искусство 20 века
Всеобщая история искусств - Том 6 - книга 1 -Искусство 20 века - Содержание
- Изобразительное искусство конца 19 века. М. Прокофьева, Ю. Колпинский
- Искусство 20 века
- Введение. Ю. Колпинский
- Живопись и графика. Ю. Колпинский
- Скульптура. В. Стародубова
- Декоративно-прикладное искусство. Н. Степанян
- Архитектура. О. Швидковский С. Хан-Магомедов
- Искусство Дании. И. Цагарелли (изобразительное искусство); О. Швидковский С Хан-Магомедов (архитектура)
- Искусство Норвегии. И. Цагарелли
- Искусство Швеции. И. Цагарелли (изобразительное искусство); О. Швидковский С Хан-Магомедов (архитектура)
- Искусство Исландии. И. Цагарелли
- Искусство Финляндии. М. Безрукова (живопись и графика); И. Цагарелли (скульптура); О. Швидковский С. Хан-Магомедов (архитектура)
- Изобразительное искусство и архитектура конца 19— начала 20 века
- Изобразительное искусство 20 века
- Архитектура 20 века
Всеобщая история искусств - Том 6 - книга 2 -Искусство 20 века
Всеобщая история искусств - Том 6 - книга 2 -Искусство 20 века - Содержание
ИСКУССТВО НАРОДОВ СССР
- Русское искусство конца 19 — начала 20 века
- Введение. Н. Соколова
- Живопись и графика. 31. Милотворскал (раздел о В. А. Серове — И. Соколова)
- Скульптура. Н. Соколова
- Архитектура. Н. Соколова
- Введение. О. Сопоцинский
- Живопись. О. Сопоцинский (раздел о театрально-декорационном искусстве — Е. Костина)
- Скульптура. Р. Аболина
- Графика. А. Нурок
- Декоративно-прикладное искусство. И. Бибикова (1917—1945 гг.), И. Рязанцев (1945—1965 гг.)
- Архитектура. В. Толстой
ИСКУССТВО ЕВРОПЕЙСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
Искусство Польши. Л. Уразова (изобразительное искусство); О. Шиидковский, С Хан-Магомедов (архитектурой)
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