Вспоминайте наставников ваших - Жизнь и труд Бедекера

В конце 19-го столетия Господь выслал своих честных, святых работников, свидетельство, дело и характер которых способствовали обогащению и укреплению основ христианства. Почетное место среди этих избранных сынов Бога принадлежит Фридриху Вильгельму Бедекеру, который мало думал о славе своего имени. В 1859 году он поселился в Англии, выбрав ее своим отечеством, но для большинства граждан этой страны он оставался почти неизвестным.

После своего обращения в 1866 году его, как будто волной, понесло по свету неутомимой скитальческой жизни. Иногда и на короткое время он возвращался к себе домой, как когда-то Илия уходил в молчаливое одиночество на гору Хорив. Бедекер был кротким и любящим человеком. Он проникновенно проповедовал, являя всем своим существом милостивый призыв своего небесного учителя. Выдающейся чертой его характера была необыкновенная любовь к людям, так что на него нельзя было смотреть иначе, как мысленно сравнивая его с апостолом Иоанном.

Бедекер был современником и другом Георга Мюллера из Бристоля. У них было очень много общего: оба были немцами, на новой родине они жили в одной местности (недалеко друг от друга), их взгляды на истину Бога были одинаковыми, они взирали на небесного Отца как дети, покорно и смиренно спрашивая его: «Что Ты хочешь, чтобы я сделал?» — и, получив ответ, отдавались душой и телом выполнению указанного поручения; они достигли глубокой старости, перешагнув границу библейского возраста в восемьдесят лет, и преданно и с любовью трудились до конца своей жизни. Г. Мюллер принес в Англию знания о практическом хождении христиан, чему он научился в Германии в Галльском сиротском доме, основанном еще Августом Германом Франке; Ф.В.Бедекер же нес весть о чистой и невинной жизни, согласно евангелию, которой он в свою очередь научался у Карла Тавана и у лорда Редстока в Англии. Таким образом осуществлялось чудное наглядное обучение христианскому милосердию, что разнеслось по всей Европе. Россия получила особенно богатые благословения от служения этого посланника веры, надежды и любви.

Вспоминайте наставников ваших - Жизнь и труд Бедекера

GBV-Dillenburg

Eiershauser Str. 54 35713 Eschenburg GERMANY

Вспоминайте наставников ваших - Жизнь и труд Бедекера - Содержание

ЖИЗНЬ И ТРУД Ф.В.БЕДЕКЕРА

Первое предисловие

Второе предисловие

Третье предисловие

Глава I. Посланный Богом

Глава II. Его призвание и поле его деятельности

Глава III. Дни юности и зрелые годы

Глава IV. Обращение и первое служение

Глава V. «В темнице был, и вы пришли ко Мне»

Глава VI. Под защитой Господа

Глава VII. Духовная вражда и усердие полиции

Глава VIII. В петербургских салонах

Глава IX. Невыносимое путешествие

Глава X. Приобретение человеческих душ для Христа

Глава XI. Письма Бедекера, отправленные жене из Сибири

Глава XII. В Финляндии, Швеции, Норвегии

Глава XIII. На Кавказе

Глава XIV. «Другие же были разбиты»

Глава XV. Бедекер и Толстой

Глава XVI. Из земной отчизны в небесную

ВЫДЕРЖКИ ИЗ «ДНЕВНИКОВ» ГЕОРГА МЮЛЛЕРА

Предисловие

Вместо предисловия

Как познать волю Бога

Глава I. Начало и первый период

по созданию приютов

Глава II. Новые приюты в Эшли Дауне

Глава III. Драгоценные ответы на молитву

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ТРЕХ НАСТАВНИКОВ ИЗ СРЕДЫ БРАТЬЕВ

Херман Корнелис Форхоеве (1837-1901)

Рудольф Брокхаус (1856-1932)

Генрих Леендерт Гайкооп (1906-1995)

Вспоминайте наставников ваших - Жизнь и труд Бедекера - Дни юности и зрелые годы

В начале 19-го века в Виттене (провинция Вестфалия) жил один ученый по имени И.Ф.Бедекер со своей женой Фридерикой. У них было шестеро детей. Фридрих Бедекер был предпоследним ребенком в семье; он родился 3 августа 1823 года. Отец Фридриха был ученый-орнитолог с европейским именем. У него была ценная коллекция редких птиц, и после его смерти эту коллекцию передали в исторический музей в Берлине. Отец мальчика был, по-видимому, очень откровенный и честный человек, хотя и не совсем религиозный. В дневнике Фридриха записан серьезный разговор с отцом, во время которого тот убедительно наставлял сына быть честным, отходить от зла и всегда следовать добру. Фридрих рос нежным, впечатлительным мальчиком: он всегда сердечно благодарил любого, кто оказывал ему хоть какую-нибудь услугу. Его мать отличалась спартанской жестокостью: возможно, такой она стала из-за своих четырех шумных сыновей и полностью ушедшего в науку мужа. В шестнадцать лет Фридрих отправился учиться в Дортмунд. В двадцать один год его забрали на два года на воинскую службу. Его полк стоял в Кельне. Из той поры в его памяти остался один эпизод: посещение Германии королевой Викторией, по поводу чего был устроен грандиозный праздник с иллюминацией. В 1848 году молодой Бедекер был призван на военные сборы. В то время его здоровье сильно пошатнулось, и его положили в лазарет. Болезнь сердца не поддавалась лечению, и его освободили от сборов, чему он был, бесспорно, рад.



Его первый брак с Августой Якоби (в 1851 г.) был недолгим: в июне состоялась свадьба, а в сентябре молодая жена умерла. Тогда-то и началась его жизнь странника. Онобъездил всю Германию, побывал в Лондоне, Мельбурне, Сиднее. Два года он путешествовал по Австралии, а в 1858 году вернулся в Европу. После короткого пребывания в Париже он к величайшей радости своих родителей и братьев неожиданно приехал к ним. Свою старшую сестру он уже не застал в живых. В 1859 году Бедекер во второй раз посетил Англию. Там он принял решение положить конец своим странствованиям и стать гражданином Англии. Он получил предложение открыть высшую школу.

Среди его учеников был некто Гарри Ормсби, сын молодой вдовы капитана британского флота в Индии, которая приняла предложение Бедекера, и он вторично женился 17 июня 1862 года. У Бедекера было огромное желание слушать лекции по медицине и хирургии, которые читались в одной из клиник Бристоля, поэтому новая семья переехала туда. Целый год он занимался наукой, и приобретенные знания принесли ему большую пользу. В Бристоле Бедекер близко сошелся с Георгом Мюллером; их дружба продолжалась до самой смерти. После окончания философского факультета Фрейсбургского университета Бедекер получил звание доктора. После этого он слушал лекции в Боннском университете: очевидно, он хотел поддерживать связь со своей родиной. Интересно отметить, что свои первые шаги на евангельской почве он предпринял в Виттене, родине своего детства. Это напоминает случай, когда Христос сказал исцеленному человеку: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя» (Марк. 5,19).