"Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие Небесное" - эти слова Иисуса, сказанные около 2000 лет назад, остаются актуальными и сегодня.

Мы все согласны с тем, что обязанность покрывать нужды детей лежит на взрослых. Дети нуждаются в пище и одежде, игрушках и доме, общении и любви, но только ли в этом? Дети - такие же духовные существа, как и взрослые. Они созданы по образу и подобию Божьему. У детей есть нужда в познании Бога и нужда быть в общении с себе подобными. Каждому ребенку необходимо знать, как и с какой целью он появился на свет. Каждый ребенок нуждается в Божьей любви и прощении своих грехов. Каждый ребенок может уверовать в Иисуса Христа и стать полноценным членом Божьей семьи.

Может ли это произойти, если мы не расскажем нашим детям о Том, Кто сотворил мир, в котором мы живем, о Божьем плане для человечества и для каждого человека, об Иисусе Христе- Сыне Божьем, Спасителе и Друге, Добром Пастыре и Учителе? Если мы не покажем, как применять в нашей современной жизни то, чему учил Иисус, как быть Его учениками. Если мы не раскроем перед ними чудесную Книгу- Библию- Суперкнигу и не научим любить ее и обращаться к ней в поисках ответов на все вопросы.

Именно поэтому наша программа носит название "Встречи в Клубе Суперкниги". Она состоит из двух методических пособий (Том 1. Путешествуем по Ветхому Завету. Том 2. Путешествуем по Новому Завету) и предназначена для работы с детьми 7-12 лет.

Форма клуба как места, где встречаются единомышленники, друзья, выбрана не случайно. Каждый ребенок в таком клубе может обрести новых друзей и, что главное, - встретить там самого верного и преданного Друга - Иисуса Христа. В каждом клубе есть ведущий. Именно на него возлагается почетная и ответственная миссия - познакомить детей с Библией и ее героями, объяснить смысл и значение Евангелия - Благой Вести, учить применению истин Слова Божьего, воспитывать из порученных ему Господом детей учеников Иисуса Христа.

Встречи в Клубе Суперкниги – Методическое пособие - Том 1. Путешествуем по Ветхому Завету

Еммануил, 2004. – 326 с.

ISBN 966-7278-20-4

Встречи в Клубе Суперкниги – Том 1 – Содержание

Предисловие

Встреча 1. Мое примирение с Богом. "Как все начиналось"

Встреча 2. Внутреннее и внешнее. "Каин и Авель"

Встреча 3. Послушание. "Великий потоп"

Встреча 4. Бог испытывает сердца. "Испытание"

Встреча 5. Молитва. "Невеста Исаака"

Встреча 6. Божье благословение. "Проданное первородство"

Встреча 7. Прощение. "Вещие сны Иосифа"

Встреча 8. Чудеса в нашей жизни. "Чудо-жезл"

Встреча 9. Божьи обетования. "Иерихонские трубы"

Встреча 10. Вся слава принадлежит Господу. "Горящие светильники Гедеона"

Встреча 11. Секрет силы Самсона. "Самсон"

Встреча 12А. Радость Рождества. "Рождество Иисуса''

Встреча 12Б. Радость Рождества. "Первое Рождество"

Встреча 13А. Божья любовь. "Чудеса любви"

Встреча 13Б. Поверь Божьим словам. "Чудеса любви"

Встреча 14. Что Иисус сделал для тебя. "Лучшие новости"

Встреча 15. Лю6овь к родителям. "Любовь к матери"

Встреча 16. Терпение. "Многострадальный Иов"

Встреча 17. Послушание Богу. "Иона и кит"

Встреча 18. Великая власть от Бога. "Первый царь"

Встреча 19А. Человек по сердцу Бoга. "Давид и Голиаф''

Встреча 19Б. Как по6едить зло. "Давид и Голиаф"

Встреча 20. Мудрость. "Мудрый Соломон"

Встреча 21. Что значит - быть Божьим человеком. "Истинный пророк"

Встреча 22. Милосердие. "Огненная колесница"

Встреча 23. Честность пepeд Богом и людьми. "Львиный ров"

Встреча 24. Мои добрые дела. "Стены Иерусалима"

Встреча 25. Красота внутренняя и внешняя. "Прекрасная царица"

Встреча 26. Решил идти вслед за Иисусом. "Удивительное обращение"

Встреча 27. Поделись хорошей новостью

Приложение