Встречи в Клубе Суперкниги
"Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие Небесное" - эти слова Иисуса, сказанные около 2000 лет назад, остаются актуальными и сегодня.
Мы все согласны с тем, что обязанность покрывать нужды детей лежит на взрослых. Дети нуждаются в пище и одежде, игрушках и доме, общении и любви, но только ли в этом? Дети - такие же духовные существа, как и взрослые. Они созданы по образу и подобию Божьему. У детей есть нужда в познании Бога и нужда быть в общении с себе подобными. Каждому ребенку необходимо знать, как и с какой целью он появился на свет. Каждый ребенок нуждается в Божьей любви и прощении своих грехов. Каждый ребенок может уверовать в Иисуса Христа и стать полноценным членом Божьей семьи.
Может ли это произойти, если мы не расскажем нашим детям о Том, Кто сотворил мир, в котором мы живем, о Божьем плане для человечества и для каждого человека, об Иисусе Христе- Сыне Божьем, Спасителе и Друге, Добром Пастыре и Учителе? Если мы не покажем, как применять в нашей современной жизни то, чему учил Иисус, как быть Его учениками. Если мы не раскроем перед ними чудесную Книгу- Библию- Суперкнигу и не научим любить ее и обращаться к ней в поисках ответов на все вопросы.
Именно поэтому наша программа носит название "Встречи в Клубе Суперкниги". Она состоит из двух методических пособий (Том 1. Путешествуем по Ветхому Завету. Том 2. Путешествуем по Новому Завету) и предназначена для работы с детьми 7-12 лет.
Форма клуба как места, где встречаются единомышленники, друзья, выбрана не случайно. Каждый ребенок в таком клубе может обрести новых друзей и, что главное, - встретить там самого верного и преданного Друга - Иисуса Христа. В каждом клубе есть ведущий. Именно на него возлагается почетная и ответственная миссия - познакомить детей с Библией и ее героями, объяснить смысл и значение Евангелия - Благой Вести, учить применению истин Слова Божьего, воспитывать из порученных ему Господом детей учеников Иисуса Христа.
Встречи в Клубе Суперкниги – Методическое пособие - Том 1. Путешествуем по Ветхому Завету
Еммануил, 2004. – 326 с.
ISBN 966-7278-20-4
Встречи в Клубе Суперкниги – Том 1 – Содержание
Предисловие
- Встреча 1. Мое примирение с Богом. "Как все начиналось"
- Встреча 2. Внутреннее и внешнее. "Каин и Авель"
- Встреча 3. Послушание. "Великий потоп"
- Встреча 4. Бог испытывает сердца. "Испытание"
- Встреча 5. Молитва. "Невеста Исаака"
- Встреча 6. Божье благословение. "Проданное первородство"
- Встреча 7. Прощение. "Вещие сны Иосифа"
- Встреча 8. Чудеса в нашей жизни. "Чудо-жезл"
- Встреча 9. Божьи обетования. "Иерихонские трубы"
- Встреча 10. Вся слава принадлежит Господу. "Горящие светильники Гедеона"
- Встреча 11. Секрет силы Самсона. "Самсон"
- Встреча 12А. Радость Рождества. "Рождество Иисуса''
- Встреча 12Б. Радость Рождества. "Первое Рождество"
- Встреча 13А. Божья любовь. "Чудеса любви"
- Встреча 13Б. Поверь Божьим словам. "Чудеса любви"
- Встреча 14. Что Иисус сделал для тебя. "Лучшие новости"
- Встреча 15. Лю6овь к родителям. "Любовь к матери"
- Встреча 16. Терпение. "Многострадальный Иов"
- Встреча 17. Послушание Богу. "Иона и кит"
- Встреча 18. Великая власть от Бога. "Первый царь"
- Встреча 19А. Человек по сердцу Бoга. "Давид и Голиаф''
- Встреча 19Б. Как по6едить зло. "Давид и Голиаф"
- Встреча 20. Мудрость. "Мудрый Соломон"
- Встреча 21. Что значит - быть Божьим человеком. "Истинный пророк"
- Встреча 22. Милосердие. "Огненная колесница"
- Встреча 23. Честность пepeд Богом и людьми. "Львиный ров"
- Встреча 24. Мои добрые дела. "Стены Иерусалима"
- Встреча 25. Красота внутренняя и внешняя. "Прекрасная царица"
- Встреча 26. Решил идти вслед за Иисусом. "Удивительное обращение"
- Встреча 27. Поделись хорошей новостью
Приложение
Встречи в Клубе Суперкниги – Методическое пособие - Том 2. Путешествуем по Новому Завету
Еммануил, 2003. – 401 с.
ISBN 966-7278-08-5
Встречи в Клубе Суперкниги – Том 2 – Содержание
Предисловие
- Встреча 1. Божий план спасения. "Порыв ветра в прошлое"
- Встреча 2. Иисус Христос - Спаситель мира
- Встреча 3. Рождество. Подготовка к празднику
- Встреча 4. День рождения Иисуса
- Встреча 5. Рождение Иисуса. "Звёздная ночь"
- Встреча 6. Иисус был мал, как ты. "Перемещаясь во времени"
- Встреча 7. Крещение Иисуса. "Глас вопиющего в пустыне"
- Встреча 8. Искушения. "Искушение"
- Встреча 9. Что такое обращение. "Не всё золото, что блестит"
- Встреча 10. Чудесное исцеление. "Военные тайны"
- Встреча 11. Живая книга. "Приз, который был выигран и потерян"
- Встреча 12. Воскрешение дочери Иаира. "Ещё одна жизнь"
- Встреча 13. Мы имеем, чтобы отдавать. "Беглец"
- Встреча 14. Любовь к ближнему. "Ближние"
- Встреча 15. Истинное богатство. "Бедные маленькие богачи"
- Встреча 16. Божьи принципы в служении. "Самый главный"
- Встреча 17. Следуй за Иисусом. "Восставший из могилы"
- Встреча 18. Моё сердце - дoм Христа. "Подлинное сокровище"
- Встреча 19. Мало силы или много - пусть таланты славят Бога. "Если бы..."
- Встреча 20. Божья любовь. "Заблудшая овца"
- Встреча 21. Семья - Божий план для человека. "Кислые гроздья"
- Встреча 22. Я и мои родители. "Пропала собака"
- Встреча 23. Бог хочет, чтобы мы были доброхотно дающими. "Сирота Анна"
- Встреча 24. Настойчивость в молитве. "Слово к мудрому"
- Встреча 25. Иисус в моём сердце и в моей жизни. "Судный день"
- Встреча 26. Бог и Его ангелы хранят Божьих детей. "Одержимый"
- Встреча 27. Благодарение. "За холмом"
- Встреча 28. Дружба. "Верные друзья"
- Встреча 29. Христос воскрес, Спаситель мой, воистину воскрес!
- Встреча 30. Святой Дух – третья личность Бога
- Встреча 31. Я – свидетель Иисуса Христа
- Встреча 32. Церковь - Дом Божий
- Встреча 33. Церковь - Тело Христово
- Встреча 34. Церковь - Божья семья
- Встреча 35. Моё место на небесах
Приложение
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