Известно, что вопрос об автокефалии Украинской Церкви волнует весь православный мир - и не только. Это крупнейшее церковное событие последних десятилетий. И не столько потому, что была создана Пятнадцатая независимая Православная Церковь, сколько потому, что реакция Русской Церкви вызвала раскол в мировом Православии. Русская Церковь заявила о прекращении поминовения и церковного (евхаристического) общения с теми, кто признает новую Автокефальную Церковь Украины.

Избирательно придерживаясь определенных церковных правил, иерархи Русской Церкви пытаются убедить весь мир, что они им следуют. При этом ими сознательно игнорируются правила, церковная практика и даже Священное Предание, которые опровергают их утверждения. Забывая изречение Евангелия, «ибо если это предприятие и это дело-от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками» они продолжает войну против Вселенского Патриархата.

Участвуя в возникшей церковной проблеме и зная её историю, в ответ на утверждения тех, кто представляет Московский Патриархат, мы хотим внести ясность в эту тему и просветить верующих.

Вся правда об Украинском Церковном вопросе

Святой Монастырь Пантократор, Гора Афон, 2020, Греция 630 86

20 стр.