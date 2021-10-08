Еще в первой половине XX столетия антропология воспринималась как что-то связанное с антропологическими кабинетами, где посетителей встречали скелеты человека, черепа с инвентарными номерами. Даже о философской антропологии писали робко, связывая ее первые шаги с именем Макса Шелера, как будто философия и религия с древнейших времен не размышляли о человеке. Между тем, дифференциация наук не обошла и науки о человеке: по экспоненте стало нарастать число антропологий — от политической и исторической до синергийной и экзистенциальной.

Наиболее прозорливые ученые видели разрозненность знаний о человеке и стремились найти пути синтеза этих знаний. Среди таких прозорливцев был основатель первого в нашей стране психологического факультета в Санкт-Петербургском (Ленинградском) университете, выдающийся мыслитель и педагог Борис Герасимович Ананьев. Ему принадлежала идея комплексного исследования человека, преодолевающего разъединенность наук о человеке. Комплексность не означала полиаспектности, лишенной органического единства, при которой, как отмечал современник Ананьева Эвальд Васильевич Ильенков, человека можно изучать с позиций механика как систему рычагов, с позиций химика как совокупность химических процессов и так, в зависимости от специализации, вообще забыть о сущностных особенностях человека. Автор представленного библиографического труда не отвергает множественность антропологий, но следует методологии комплексного подхода, разработанной Б. Г. Ананьевым. В этом отношении Ю. М. Зенько можно считать учеником Б. Г. Ананьева, несмотря на то, что их жизненные пути не пересекались. Замечу, что мне посчастливилось слушать лекции Б. Г. Ананьева в студенческой аудитории, а потом получить его бесценные советы по проблеме нормы в медицине при написании дипломной работы и кандидатской диссертации, на защите которой в 1969 г. он выступил официальным оппонентом. Библиографический справочник создан специалистом, который уже известен основательными книгами о христианской антропологии и психологии, эти предпочтения автора отразились в структуре и содержании справочного издания, но автору удалось избежать соблазна выделения лишь близких ему работ.

Столь широкой панорамы изданных трудов о человекознании до сих пор не существовало, и публикуемый справочник — большой шаг вперед в отражении многоцветия идей о человеке, выраженных в сотнях монографий, сборников, журнальных статей. Книга станет добротным подспорьем как в научных исследованиях, так и в учебной работе, нацеленных на проблематику духовного и телесного развития человека, а это и философия, и богословие, и биология, и медицина, и широко понимаемая культура.

Всё о человеке: Философская, физическая, психологическая, религиозная антропология и все другие направления современного человекознания - Библиографический справочник

Сост. и ред. Ю. М. Зенько

СПб.: Издательство Олега Абышко, ЦХПА, 2021. — 768 с.

ISBN 978-5-6043895-7-7

Всё о человеке: Философская, физическая, психологическая, религиозная антропология и все другие направления современного человекознания. Библиографический справочник - Содержание

Путеводитель по лабиринту литературы о человеке (вместо предисловия)

Всё многообразие современного антропологического знания (вместо вступления)

Общие работы. Комплексный подход к человеку

Философская антропология

Биологическая, физическая, этническая антропология

Психологическая антропология

Религиозная антропология и антропология религии

Психология религии и религиозная психология

Психотерапия и религия

Психология и религия: советский период

Христианская антропология

Христианская психология

Другие антропологические направления

Диссертационные исследования (на правах рукописи)

Учебные работы (на правах рукописи)

Список основных сокращений

Специализированный сайт «Всё о человеке»

Специализированный сайт «Христианская психология и антропология»