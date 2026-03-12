Книга «Всё живое славит Творца», выпущенная издательством «Христианин» в 2019 году, представляет собой уникальный сборник естественнонаучных очерков, адаптированных из популярной радиопередачи «В мире природы». Основная цель этого издания — показать через удивительное многообразие и сложность животного мира величие и мудрость Создателя. Авторы-составители стремятся донести до читателя идею о том, что инстинкты, биологические механизмы и гармоничное устройство каждого живого существа не могут быть результатом случайной эволюции, но являются живым свидетельством разумного замысла.

Содержание книги организовано по географическому принципу, охватывая животный мир всех континентов: от суровых арктических моржей Европы до экзотических сорных кур Австралии. Каждый очерк посвящен конкретному представителю фауны и раскрывает его уникальные особенности: удивительную архитектуру сот медоносной пчелы, защитные механизмы жука-бомбардира, сложнейшие миграционные циклы лосося или материнскую заботу коалы. Особое внимание уделяется «невозможным» с точки зрения случайности способностям, таким как превращение гусеницы шелкопряда или навигационные таланты альбатроса, что делает книгу не просто биологическим справочником, а вдохновляющим чтением для всей семьи.

Текст написан в доступном, увлекательном и познавательном стиле, который сохраняет живую интонацию радиоэфира. Книга лишена сложной терминологии, что делает её прекрасным пособием для детей, подростков и родителей, желающих изучать окружающий мир через призму христианского мировоззрения. Работа служит важным инструментом для духовного воспитания, призывая читателя остановиться в суете будней и увидеть в привычных вещах — от полёта стрижа до трудолюбия рыжего муравья — бесконечную славу Творца. Это издание является ценным дополнением к домашней библиотеке, превращая изучение биологии в акт поклонения и восхищения Божьим творением.

Всё живое славит Творца – Составлено по материалам радиопередачи «В мире природы»

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2019. – 156 с.

Всё живое славит Творца – Содержание

Животный мир Европы

Морж

Северный олень

Выдра

Рак

Водяной паук

Камбала

Чайка

Медоносная пчела

О прополисе и сотах

Животный мир Азии

Бамбуковый медведь

Кагуан

Летающий дракон

Сурок

Бобр

Белка

Рыжий муравей

Гусеница шелкопряда

Лосось

Животный мир Африки

Страус

Зебра

Африканский слон

Хамелеон

Рябок

Африканская синица

Медоуказчик

Муравей-портной

Рыба-прилипала

Животный мир Южной Америки

Гигантский муравьед

Дятел

Дятловый вьюрок

Розовый фламинго

Чёрный водорез

Колибри

Муравей-листорез

Жук-хищнец

Летучая рыба

Животный мир Северной Америки

Овцебык

Аляскинский лось

Песочник

Енот-полоскун

Грифовая черепаха

Жук-бомбардир

Стриж

Грюньон

Рыбы-врачи

Животный мир Австралии