Всё живое славит Творца

Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Philology Literature

Книга «Всё живое славит Творца», выпущенная издательством «Христианин» в 2019 году, представляет собой уникальный сборник естественнонаучных очерков, адаптированных из популярной радиопередачи «В мире природы». Основная цель этого издания — показать через удивительное многообразие и сложность животного мира величие и мудрость Создателя. Авторы-составители стремятся донести до читателя идею о том, что инстинкты, биологические механизмы и гармоничное устройство каждого живого существа не могут быть результатом случайной эволюции, но являются живым свидетельством разумного замысла.

Содержание книги организовано по географическому принципу, охватывая животный мир всех континентов: от суровых арктических моржей Европы до экзотических сорных кур Австралии. Каждый очерк посвящен конкретному представителю фауны и раскрывает его уникальные особенности: удивительную архитектуру сот медоносной пчелы, защитные механизмы жука-бомбардира, сложнейшие миграционные циклы лосося или материнскую заботу коалы. Особое внимание уделяется «невозможным» с точки зрения случайности способностям, таким как превращение гусеницы шелкопряда или навигационные таланты альбатроса, что делает книгу не просто биологическим справочником, а вдохновляющим чтением для всей семьи.

Текст написан в доступном, увлекательном и познавательном стиле, который сохраняет живую интонацию радиоэфира. Книга лишена сложной терминологии, что делает её прекрасным пособием для детей, подростков и родителей, желающих изучать окружающий мир через призму христианского мировоззрения. Работа служит важным инструментом для духовного воспитания, призывая читателя остановиться в суете будней и увидеть в привычных вещах — от полёта стрижа до трудолюбия рыжего муравья — бесконечную славу Творца. Это издание является ценным дополнением к домашней библиотеке, превращая изучение биологии в акт поклонения и восхищения Божьим творением.

Всё живое славит Творца – Составлено по материалам радиопередачи «В мире природы»

Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2019. – 156 с.

Всё живое славит Творца – Содержание

Животный мир Европы

  • Морж

  • Северный олень

  • Выдра

  • Рак

  • Водяной паук

  • Камбала

  • Чайка

  • Медоносная пчела

  • О прополисе и сотах

Животный мир Азии

  • Бамбуковый медведь

  • Кагуан

  • Летающий дракон

  • Сурок

  • Бобр

  • Белка

  • Рыжий муравей

  • Гусеница шелкопряда

  • Лосось

Животный мир Африки

  • Страус

  • Зебра

  • Африканский слон

  • Хамелеон

  • Рябок

  • Африканская синица

  • Медоуказчик

  • Муравей-портной

  • Рыба-прилипала

Животный мир Южной Америки

  • Гигантский муравьед

  • Дятел

  • Дятловый вьюрок

  • Розовый фламинго

  • Чёрный водорез

  • Колибри

  • Муравей-листорез

  • Жук-хищнец

  • Летучая рыба

Животный мир Северной Америки

  • Овцебык

  • Аляскинский лось

  • Песочник

  • Енот-полоскун

  • Грифовая черепаха

  • Жук-бомбардир

  • Стриж

  • Грюньон

  • Рыбы-врачи

Животный мир Австралии

  • Коала

  • Крылан

  • Утконос

  • Личинка пчеловидки

  • Ктенизид

  • Альбатрос

  • Сорные куры

Views 71
Rating 5.0 / 5
Added 12.03.2026
Author AlexDigger
