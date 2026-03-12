Всё живое славит Творца
Книга «Всё живое славит Творца», выпущенная издательством «Христианин» в 2019 году, представляет собой уникальный сборник естественнонаучных очерков, адаптированных из популярной радиопередачи «В мире природы». Основная цель этого издания — показать через удивительное многообразие и сложность животного мира величие и мудрость Создателя. Авторы-составители стремятся донести до читателя идею о том, что инстинкты, биологические механизмы и гармоничное устройство каждого живого существа не могут быть результатом случайной эволюции, но являются живым свидетельством разумного замысла.
Содержание книги организовано по географическому принципу, охватывая животный мир всех континентов: от суровых арктических моржей Европы до экзотических сорных кур Австралии. Каждый очерк посвящен конкретному представителю фауны и раскрывает его уникальные особенности: удивительную архитектуру сот медоносной пчелы, защитные механизмы жука-бомбардира, сложнейшие миграционные циклы лосося или материнскую заботу коалы. Особое внимание уделяется «невозможным» с точки зрения случайности способностям, таким как превращение гусеницы шелкопряда или навигационные таланты альбатроса, что делает книгу не просто биологическим справочником, а вдохновляющим чтением для всей семьи.
Текст написан в доступном, увлекательном и познавательном стиле, который сохраняет живую интонацию радиоэфира. Книга лишена сложной терминологии, что делает её прекрасным пособием для детей, подростков и родителей, желающих изучать окружающий мир через призму христианского мировоззрения. Работа служит важным инструментом для духовного воспитания, призывая читателя остановиться в суете будней и увидеть в привычных вещах — от полёта стрижа до трудолюбия рыжего муравья — бесконечную славу Творца. Это издание является ценным дополнением к домашней библиотеке, превращая изучение биологии в акт поклонения и восхищения Божьим творением.
Всё живое славит Творца – Составлено по материалам радиопередачи «В мире природы»
Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2019. – 156 с.
Всё живое славит Творца – Содержание
Животный мир Европы
Морж
Северный олень
Выдра
Рак
Водяной паук
Камбала
Чайка
Медоносная пчела
О прополисе и сотах
Животный мир Азии
Бамбуковый медведь
Кагуан
Летающий дракон
Сурок
Бобр
Белка
Рыжий муравей
Гусеница шелкопряда
Лосось
Животный мир Африки
Страус
Зебра
Африканский слон
Хамелеон
Рябок
Африканская синица
Медоуказчик
Муравей-портной
Рыба-прилипала
Животный мир Южной Америки
Гигантский муравьед
Дятел
Дятловый вьюрок
Розовый фламинго
Чёрный водорез
Колибри
Муравей-листорез
Жук-хищнец
Летучая рыба
Животный мир Северной Америки
Овцебык
Аляскинский лось
Песочник
Енот-полоскун
Грифовая черепаха
Жук-бомбардир
Стриж
Грюньон
Рыбы-врачи
Животный мир Австралии
Коала
Крылан
Утконос
Личинка пчеловидки
Ктенизид
Альбатрос
Сорные куры
No comments yet. Be the first!