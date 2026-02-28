Суть пробуждения лучше всего объясняют слова старого гимна, который называется «Благословенные потоки». В припеве мы поем: «Благословения с неба польются дождем. Падают капля за каплей — Боже, потоков мы ждем». В нашей христианской жизни мы видим капли, а иногда и дождь благословений. И то и другое случалось во все периоды церковной истории. С детства помню: мы пели эту песню, а я думал: «Неужели мы однажды увидим потоки благословений, каких не видели до сих пор?»

Скажу о двух отличительных чертах пробуждения. Во-первых, пробуждение начинается с Церкви: она прежде должна очиститься. Во время пробуждения меняется и общество, причем ровно настолько же, насколько меняется церковь. Мы слышали свидетельства о мощном пробуждении в Уэльсе: пивные заведения и бары закрывались, потому что люди переставали пить! Почти в половину уменьшились случаи появления на свет внебрачных детей. Последствия пробуждения были видны в обществе.

Во-вторых, в обычное время церковь ищет кому бы проповедовать Слово Божье, а во время пробуждения невоцерковленные люди ищут тех, кто бы рассказал им о Боге.

Джон Вудбридж - Христианские пробуждения с XVIII века до наших дней: краткая история

Пер. с англ. / Джон Вудбридж, Коллин Хансен — Μ.: Триада, 2022 - 194 с.

ISBN 978-5-86181-684-7

Джон Вудбридж - Христианские пробуждения с XVIII века до наших дней: краткая история - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВЫ И БОГОСЛОВИЕ ПРОБУЖДЕНИЯ

ГЛАВА 2. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ «РОЖДЕНИЯ СВЫШЕ»

ГЛАВА 3. ЙЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ: БОГ И ЛЮДИ

ГЛАВА 4. КОГДА МОЛЯТСЯ БИЗНЕСМЕНЫ

ГЛАВА 5. ЗАРЯ ХРИСТИАНСКОГО ВЕКА

ГЛАВА 6. ВДОХНОВЕНИЕ И СМЕТЛИВОСТЬ

ГЛАВА 7. ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

ГЛАВА 8. СНАЧАЛА ВОЙНА- ПОТОМ ПРОБУЖДЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. БОЖЬЕ ВИДЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАН НОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИНДЕКС ИМЕН И НАЗВАНИЙ