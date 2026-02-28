Суть пробуждения лучше всего объясняют слова старого гимна, который называется «Благословенные потоки». В припеве мы поем: «Благословения с неба польются дождем. Падают капля за каплей — Боже, потоков мы ждем». В нашей христианской жизни мы видим капли, а иногда и дождь благословений. И то и другое случалось во все периоды церковной истории. С детства помню: мы пели эту песню, а я думал: «Неужели мы однажды увидим потоки благословений, каких не видели до сих пор?»
Скажу о двух отличительных чертах пробуждения. Во-первых, пробуждение начинается с Церкви: она прежде должна очиститься. Во время пробуждения меняется и общество, причем ровно настолько же, насколько меняется церковь. Мы слышали свидетельства о мощном пробуждении в Уэльсе: пивные заведения и бары закрывались, потому что люди переставали пить! Почти в половину уменьшились случаи появления на свет внебрачных детей. Последствия пробуждения были видны в обществе.
Во-вторых, в обычное время церковь ищет кому бы проповедовать Слово Божье, а во время пробуждения невоцерковленные люди ищут тех, кто бы рассказал им о Боге.
Джон Вудбридж - Христианские пробуждения с XVIII века до наших дней: краткая история
Пер. с англ. / Джон Вудбридж, Коллин Хансен — Μ.: Триада, 2022 - 194 с.
ISBN 978-5-86181-684-7
Джон Вудбридж - Христианские пробуждения с XVIII века до наших дней: краткая история - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1. БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВЫ И БОГОСЛОВИЕ ПРОБУЖДЕНИЯ
ГЛАВА 2. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ «РОЖДЕНИЯ СВЫШЕ»
ГЛАВА 3. ЙЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ: БОГ И ЛЮДИ
ГЛАВА 4. КОГДА МОЛЯТСЯ БИЗНЕСМЕНЫ
ГЛАВА 5. ЗАРЯ ХРИСТИАНСКОГО ВЕКА
ГЛАВА 6. ВДОХНОВЕНИЕ И СМЕТЛИВОСТЬ
ГЛАВА 7. ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
ГЛАВА 8. СНАЧАЛА ВОЙНА- ПОТОМ ПРОБУЖДЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. БОЖЬЕ ВИДЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАН НОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИНДЕКС ИМЕН И НАЗВАНИЙ
