Единственный оконный проем в его спальной комнате был крошечным, прикрытым промасленной тканью. Он был вырублен высоко в стене, чтобы обеспечить защиту от любопытных взглядов из дома напротив. Окно свысока смотрело на комнату, напоминая глаз циклопа.

Как и все окна, оно доставляло немало хлопот. Дождь хлестал по нему, поддевая занавесь и оставляя после себя лужи на полу и подоконнике. Сильный порывистый ветер и случайные камни, брошенные соседскими детьми, прорвали ткань в некоторых местах, и ее проще было заменить на новую. Когда приходили холода, окно хорошо задерживало дым и гарь от печки, но зато пропускало тепло.

Но, несмотря на все это, оно выполняло очень важную функцию — через него проникало немного света и шума с улицы, и одинокий человек мог украдкой слушать звуки кипящей жизни города. Окно было для него благословением от Бога.

Утро только начиналось, и на небе обозначился едва уловимый просвет. Темнота в комнате постепенно отступала, и уже видны были очертания предметов. Едва различимые, они постепенно принимали формы стула, горшков, свитка на столе. В углу на коленях стоял мужчина, покачиваясь в такт внутреннему ритму. Одеялом, сдернутым с кровати, он укрыл ноги и спину, чтобы не замерзнуть. На голове и плечах лежало покрывало. Он тихо бормотал молитву на иврите.

Мужчина умолк и посмотрел на проникающий в каморку свет. Глубокие морщины, рассекавшие его лицо, ставшие отчетливее в игре света и тени, свидетельствовали о нелегкой жизни. Ввалившиеся щеки и запавшие глаза говорили о том же. В неясном утреннем свете человек выглядел изможденным.

При виде занимавшейся зари лицо его просветлело. Неподатливая броня морщин преобразилась в добродушную улыбку, свидетельствующую об искреннем внутреннем удовлетворении человека. На какой-то миг усталость отступила, радость нового дна оживила лицо старика.

Тим Вудруф - Посланник

Захватывающий роман о жизни апостола Павла в период написания Послания филиппийцам. - Книгоноша, 2007. - 442 с.

ISBN: 966-7698-13-0

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