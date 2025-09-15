Вудруф - Посланник
Единственный оконный проем в его спальной комнате был крошечным, прикрытым промасленной тканью. Он был вырублен высоко в стене, чтобы обеспечить защиту от любопытных взглядов из дома напротив. Окно свысока смотрело на комнату, напоминая глаз циклопа.
Как и все окна, оно доставляло немало хлопот. Дождь хлестал по нему, поддевая занавесь и оставляя после себя лужи на полу и подоконнике. Сильный порывистый ветер и случайные камни, брошенные соседскими детьми, прорвали ткань в некоторых местах, и ее проще было заменить на новую. Когда приходили холода, окно хорошо задерживало дым и гарь от печки, но зато пропускало тепло.
Но, несмотря на все это, оно выполняло очень важную функцию — через него проникало немного света и шума с улицы, и одинокий человек мог украдкой слушать звуки кипящей жизни города. Окно было для него благословением от Бога.
Утро только начиналось, и на небе обозначился едва уловимый просвет. Темнота в комнате постепенно отступала, и уже видны были очертания предметов. Едва различимые, они постепенно принимали формы стула, горшков, свитка на столе. В углу на коленях стоял мужчина, покачиваясь в такт внутреннему ритму. Одеялом, сдернутым с кровати, он укрыл ноги и спину, чтобы не замерзнуть. На голове и плечах лежало покрывало. Он тихо бормотал молитву на иврите.
Мужчина умолк и посмотрел на проникающий в каморку свет. Глубокие морщины, рассекавшие его лицо, ставшие отчетливее в игре света и тени, свидетельствовали о нелегкой жизни. Ввалившиеся щеки и запавшие глаза говорили о том же. В неясном утреннем свете человек выглядел изможденным.
При виде занимавшейся зари лицо его просветлело. Неподатливая броня морщин преобразилась в добродушную улыбку, свидетельствующую об искреннем внутреннем удовлетворении человека. На какой-то миг усталость отступила, радость нового дна оживила лицо старика.
Тим Вудруф - Посланник
Захватывающий роман о жизни апостола Павла в период написания Послания филиппийцам. - Книгоноша, 2007. - 442 с.
ISBN: 966-7698-13-0
Тим Вудруф - Посланник - Содержание
- Пролог. Воин
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Часть первая. Волнения в Филиппах
- Глава 1. Вы послали его ко мне
- Глава 2. Вы снова стали заботиться обо мне
- Глава 3. Те, кто против вас…
- Глава 4. Страдая за Него…
- Глава 5. Вы разделили со мной горести мои
- Глава 6. Посланный вами помочь мне
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Часть вторая. Павел и филиппийцы
- Глава 7. Прибыли в Македонию
- Глава 8. В день субботний
- Глава 9. Я храню вас в сердце своем
- Глава 10. Соратники по вере
- Глава 11. Тот, кто начал в вас сие доброе дело…
- Глава 12. «Эти иудеи возмущают наш народ!»
- Глава 13. Затем они ушли
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Часть третья. Послание
- Глава 14. Посланные вами дары
- Глава 15. Он был при смерти
- Глава 16. Всем святым, находящимся в Филиппах
- Глава 17. Мне нужно послать его обратно к вам
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Часть четвертая. Ответ
- Глава 18. Приветствуйте его с радостью великой
- Глава 19. Держитесь Христа в твердом уповании
- Глава 20. Помогай им наладить отношения
- Глава 21. Стремлюсь к цели
- Эпилог. Радуйтесь в Господе!
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