Одна из главных книг ушедшего 2024 года: Боб Вудворд «Война». Книга вышла 15 октября 2024 года и стала мгновенным бестселлер №1 по версии New York Times. Она была названа лучшей книгой 2024 года по версии Associated Press, Newsweek.

Двукратный лауреат Пулитцеровской премии Боб Вудворд рассказывает откровенную закулисную историю трех войн - на Украине, на Ближнем Востоке и в борьбе за американское президентство. Вудворд раскрывает необычайную сложность и последствия дипломатии и принятия решений в условиях военного времени для предотвращения применения ядерного оружия и быстрого сползания к Третьей мировой войне.

Мы видим президента Джо Байдена и его главных советников в напряженных беседах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы также видим Дональда Трампа, ведущего теневое президентство и стремящегося вернуть себе политическую власть.

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Специальный комитет Палаты представителей, расследовавший нападение 6 января, позже пришел к выводу, что Трамп "предпринял успешную, но мошенническую попытку убедить десятки миллионов американцев в том, что выборы были украдены у него". Гаррет Миллер, сторонник Трампа, который принес пистолет в Капитолий 6 января, сказал: "Я верил, что выполняю указания бывшего президента Трампа". Другой сторонник, Льюис Кантвелл, рассказал, что смотрел по телевизору, как президент Трамп "рассказывает всему миру" о том, что выборы были украдены. "А во что еще мне верить, как патриотичному американцу, который голосовал за него?"

Стивен Эйрс, который в тот день также ворвался в Капитолий, сказал, что "следил за каждым словом Трампа". Айрес написал в социальных сетях, что "начнется гражданская война", если Трамп не останется у власти на второй срок. "Вы должны позвонить Джо Байдену, и сделать это нужно сегодня", - сказал Трампу лидер меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти вскоре после нападения. Нет, сказал Трамп. Он заявил, что Байден победил только благодаря мошенничеству. "Перестаньте так говорить", - сказал Маккарти. "Просто перестаньте это говорить. Вам нужно оставить Джо Байдену письмо в столе".

Боб Вудворд - Война

Перевод этой книги подготовлен сообществом "Книжный импорт", 2025 г - 297 с.

Боб Вудворд - Война - Содержание

Пролог

Глава 1 Тридцать пять лет спустя

Глава 2 - Глава 77

ЭПИЛОГ