Вуичич - Воспитание без границ

Ни одна супружеская пара не ожидает, что страдание станет самой яркой эмоцией после рождения ее первого ребенка. Мне неловко даже писать об этом, при том, что наш сын в конечном счете принес столько радости в нашу жизнь и жизнь миллионов людей во всем мире.

И все же я хочу, чтобы другие родители детей с инвалидностью и особыми потребностями знали, что скорбь — это распространенная и естественная первоначальная реакция. Позже я осознал, что мои переживания были вызваны не столько тем, что Ник родился «несовершенным» ребенком, сколько потерей того «совершенного» ребенка, которого мы ждали.

Многие родители прошли через это, и все они, как и я, ощущали чувство вины и растерянность. Я научился прощать себе эти мысли и чувства и призываю других поступать так же. Все мы — люди. Лишь немногие из нас обладают силой библейского Иова.

Душка, которой было тогда 25 лет, ходила на последнее ультразвуковое исследование за восемь недель до рождения Ника. Врач сообщила ей, что наш ребенок — мальчик. Она указала на экран и сказала: «Пищите, пол вашего малыша легко определить, потому что ножки не мешают».

Тогда этот комментарий не вызвал никаких тревог, но потом, задним числом, эти слова преследовали нас. Душка не раз задавала вопросы врачу во время своей беременности, поскольку ей казалось, что ребенок несколько маловат и расположен очень низко. Врач заверил нас, что все нормально.

У нас не было причин сомневаться в профессионализме медицинских работников, ведь Душка была одной из них и уважала их мнение. Во время беременности она вела себя очень осторожно и не принимала никаких лекарств. Она никогда не курила и не употребляла алкоголь.

Когда начались схватки, Душка отказалась от обезболивающих. Все поначалу шло по плану. Я был в родильном боксе вместе с ней, врачом и медсестрами. В самом начале выдался напряженный момент, когда акушерка обнаружила, что малыш находится в лобной позиции — его головка была развернута к выходу лбом, то есть, самым широким своим местом. Часто ребенок при рождении подтягивает подбородок к груди, (желательная позиция), но если он остается в лобной позиции, врачи считают более безопасным сделать кесарево сечение.

Мы испытали облегчение, когда наш малыш повернул головку в более предпочтительное положение. Я был рад, что отговорил Душку рожать нашего первого ребенка дома, как она хотела, причем при родах должен был помогать я, следуя ее указаниям. Я не хотел бы нести ответственность за осложнения, не имея доступа к больничным ресурсам.

Но облегчение мое оказалось недолгим. Врач, принимавший роды, использовал щипцы, чтобы провести Ника через родовой канал. Когда вышли головка и шейка, я сразу же заметил, что правое плечо нашего сына выглядит как-то необычно. Потом я увидел, что руки у него, похоже, нет.

С моего места было плохо видно, и я не мог ничего сказать наверняка. Врачи заслоняли от меня жену и ребенка, так что я лишь мельком разглядел эту часть тела нашего малыша, прежде чем его унесли в дальний угол палаты для осмотра. Они ничего не сказали. Я не хотел верить увиденному. Казалось, из моих легких испарился весь воздух.

Борис Вуйчич – Воспитание без границ. Ваш ребенок может все, несмотря ни на что

Проект – «TRUESTORY. Книги, которые вдохновляют»

Издательство – «Э»

Москва – 2018 г. / 314 с.

ISBN 978-5-699-94950-2

Борис Вуйчич – Воспитание без границ. Ваш ребенок может все, несмотря ни на что – Содержание

Предисловие Ника Вуйчича

Глава 1 СОВЕРШЕННО НЕСОВЕРШЕННЫЙ РЕБЕНОК

Застигнутые врасплох

«Дивно устроен»

Два разных рождения

Страх или вера

Делиться надеждой

Удивительные благословения

Воспитание примером

Глава 2 РОЖДЕНИЕ С ОТЧАЯНИЕМ

Ожидания, которые пошли прахом

Все мы разные

Эмоциональная травма

Примирение

Жестокая реальность

Принятие решения

Открывая свои сердца

Глава 3 НОВАЯ НОРМА

В поисках силы

Налаживание контакта

Взгляд в будущее

Узы любви

Почти такой же, как все

Без сна

Обаяние нормальности

По другую сторону скорби

Глава 4 БЛАГОСЛОВЕННЫ ЧАДА ЕГО

Ребенок как учитель

Следом за Ником

Координация «ступня-плечо»

Способ Ника

Превосходя ожидания

Бег без конечностей

Очень трудный урок

Пугающее открытие

Опасности жизни

Как защитить наших детей

Глава 5 МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБИРИНТ

Родители-адвокаты

Здоровье и благополучие

Ступня «на подхвате»

Твердая почва

Человек-торпеда

Верхом на «Маленькой Красной Комете»

Свадебная коляска

Колеся по миру

Тяжеловесы

Доступное пространство

Жизнь с конечностями?

Не по плечу

Честная попытка

Тычки и щипки

Глава 6 БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

Братская любовь

Неверные роли

Установление границ

Поиск равновесия

«Ник-серфинг»

Рыбалка

Спортивные шансы

Инвалидность по ассоциации

Светлая сторона для братьев и сестер

Глава 7 НИК В МЕЙНСТРИМЕ

Вливаясь в мейнстрим

Родители-активисты

Ник и его команда

Правильно выбранный момент

Наш «ребенок с плаката»

Семена посеяны

Новичок

Новое начало

Капитан Мужество

Объект травли

«Будь сильным»

Кампания против жестокости

Защищать друг друга

Глава 8 КОРНИ И КРЫЛЬЯ

Мягкое руководство

Смелая мечта

Сердце, готовое помочь

Тайные пути Бога

Поиск цели

Папа-скептик

Растущие амбиции

Щедрое сердце

Африканские приключения

Пустое гнездо

Все выше и выше

Отдать швартовы!

Глава 9 ВМЕСТЕ, А НЕ ВРОЗЬ

Совершенно несовершенные родители

Шесть стратегий для брака «под напряжением»

«Мы — команда»

Совместная работа

Родители без границ

Играйте на своих сильных сторонах

Говорите об этом

Споры об исцелении верой

Духовное исцеление — на первом месте

Как не дать умереть любви

Пользуйтесь спасательными шлюпками

Облегчить ношу

Глава 10 ВОПРОС ВЕРЫ