Вулман - Дневник

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, Philology Literature, *Biographies Memoirs

1720 - 1742

Я часто чувствовал, что любовь побуждает меня оставить на бумаге какие-то следы испытанной мною благодати Божией, и сейчас, на тридцать шестом году жизни, я начинаю этот труд. Я родился в Норхэмптоне, в графстве Берлингтон в Западном Джерси в 1720 году по Рождестве Христовом, и еще до того, как мне исполнилось семь лет, начал ощущать воздействие божественной любви. Благодаря заботе моих родителей, меня научили читать, едва я стал способен различать буквы, и я помню, как однажды в Седьмой день недели1, когда я шел из школы и мои товарищи начали играть по дороге, я ушел вперед, потеряв их из виду; и севши, прочел двадцать вторую главу «Откровения»: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр. 22. 1). И когда я это читал, дух мой устремился к тому, чтобы найти эту чистую обитель, которую, как я верил тогда, Бог уготовал для рабов своих. Место, где я сидел, и сладость, заполонившая мой дух, все еще свежи в моей памяти.

Вулман Д. - Дневник. Ходатайство о бедных

Пер. с англ. Т. Павловой. — М.: 1995. — 336 с.

ISBN 5-7594-0008-8

Вулман Д. - Дневник. Ходатайство о бедных – Содержание

  • К русскому читателю

  • Дневник Джона Вулмана

  • Ходатайство о бедных

  • Последняя болезнь и смерть Вулмана

  • Примечания

  • Основные даты жизни Вулмана

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

