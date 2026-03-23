Вурмбранд - Другое лицо Маркса

Карл Маркс, теории которого всего лишь слегка прикрывают ту жажду справедливости и братства, корни которой мы находим у еврейских пророков, ненавидел религию, поскольку ею пользовались как инструментом для увековечения такого положения, при котором дети были рабами и умирали от рабства, чтобы кто-то у нас, в Англии, становился богаче. Сто лет назад слова "религия - опиум для народа" не были пустой болтовнёй... Мы, члены тела Христова, смиренно покаявшись, должны признать, что находимся в глубоком долгу перед каждым коммунистом." Марксизм производит впечатление на умы людей, потому что пользуется успехом, но успех сам по себе ещё ничего не доказывает. Ведь и знахари преуспевают. Успех в той же мере мажет сопутствовать заблуждению, как и истине. А неудача подчас драгоценна, так как она может открыть путь к глубокому пониманию. Поэтому давайте проанализируем не которые произведения Маркса вне зависимости от того, имели они успех или нет. В ранней юности Маркс был христианином. Его гимназическое сочинение называется "Единение верующих с Христом по Евангелию от Иоанна, гл. 15, ст.1-14, его причина и суть, безусловная необходимость и оказанное им влияние": "Единение с Христом состоит ... в том, что мы ..., проникнутые величайшей любовью к Нему, обращаем в то же самое время сердце наше к нашим братьям, которых Он тесно связал с нами, за которых Он также принёс Себя в жертву."

Итак, Марксу было известно, каким образом люди могут братски возлюбить друг друга во Христе. Он продолжает: "... Единение с Христом внутренне возвышает, утешает в страданиях, успокаивает и даёт сердце, открытое человеческой любви, всему великому, благородному не из-за честолюбия, не из стремления к славе, а только ради Христа". Приблизительно в это же время он пишет в другом своём сочинении "Размышления юноши при выборе профессии":"... Сама религия учит нас, что тот Идеал, к которому все стремиться, принёс Себя в жертву ради человечества, ־ а кто осмелится отрицать подобные поучения? Если мы избрали профессию, в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы не согнёмся под её бременем, потому что оно ־ жертва для всех;..." При этом, однако, любопытно, что в своём экзаменационном сочинении юноша Маркс 6 раз употребляет слово "уничтожить", в противоположность своим соученикам, из которых в этой работе подобного слова не употребил никто... "УНИЧТОЖИТЬ!" ־ стало его кличкой. Разумеется, он жаждал разрушения, потому, что о человечестве говорил, как о "людском мусоре": 'Ко мне никто не приходит, и это хорошо, потому что люди этого века могут мне только ... (нецензурное выражение). Они сплошь толпа негодяев и мошенников".

Вурмбранд Ричард - Другое лицо Маркса

Издательство Степафус 1993 год 86стр

ISBN 3-922816-39-8

Вурмбранд Ричард - Другое лицо Маркса - Содержание

АДВОКАТ САТАНЫ

Духовные сочинения Маркса

ПЕРВЫЕ РУКОПИСИ ПРОТИВ БОГА

САТАНИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ И ОУЛАНЕМ

САТАНА В СЕМЬЕ МАРКСА

МАРКС "СВЕРГАЕТ" БОГА С НЕБЕСНОГО ПРЕСТОЛА

ДУШИ ДЛЯ САТАНЫ

МАРКС И ЕГО САТАНИНСКИЕ СТИХИ

РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ МАРКСА

ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО ЭНГЕЛЬСА

НАБЛЮДЕНИЯ СЛУЖАНКИ

СЕМЕЙНЫЕ ПИСЬМА

БИОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тайна в жизни Ленина.

БУХАРИН, СТАЛИН, МАО, ЧАУШЕСКУ, АНДРОПОВ

КУЛЬТ НАСИЛИЯ

САТАНИНСКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

САТАНА И МАРКС В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ БОГОХУЛЬСТВА НА “ОТЧЕ НАШ“

РЕЛИГИОЗНЫЕ НЕПРИСТОЙНОСТИ

МАРКС И ДАРВИН

ЛОЖНЫЙ СИОНИЗМ МОИСЕЯ ГЕССА

ОРГАНИЗАЦИЯ "АД"

ВСЁ ДОЗВОЛЕНО?

МИФ О МАРКСЕ

МОГИЛА ЛЕНИНА

ВСЕМ МАРКСИСТАМ