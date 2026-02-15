Вурмбранд - На каждом листке…
Ця книга належить перу пастора Річарда Вурмбранда, засновника місії «Голос мучеників», який провів 14 років у комуністичних в'язницях Румунії за свою віру. Назва «На кожному листку…» відсилає до метафори Божої присутності в усьому творінні та Його безперервного діалогу з людиною. Це не просто збірка проповідей, а глибокі роздуми людини, яка пізнала Бога в екстремальних умовах ізоляції, катувань і темряви, зберігши при цьому здатність бачити красу Його замислу.
Основна думка книги полягає в тому, що Бог залишає Свої «автографи» скрізь — у природі, в історії та в глибинах людської душі. Вурмбранд закликає читача до «чуйності серця», здатності бачити духовні істини в повсякденних речах. Автор ділиться досвідом того, як навіть у тюремній камері можна відчувати свободу Христа і як страждання стають грунтом для найглибшого пізнання істини. Текст просякнутий парадоксальною радістю і закликає до радикальної любові, яка не знає кордонів і здатна прощати навіть ворогів.
Ричард Вурмбранд – «На каждом листке…»
Kreuzlingen, Switzerland: C.M.W.C., б.г. – 253 с.
Ричард Вурмбранд – «На каждом листке…» - Содержание
Справочник атеиста
Разумность атеизма
Неразумность атеизма
Ложная перспектива в московской
библий
Кто наши противники?
Трудности быть атеистом
Определение религии
Происхождение религии
Происхождение христианства
Римские авторы о христианстве
Свидетельство Евангелий
Аргументы против раннего происхождения Евангелий
Послание Нового Завета
Непочтительные нападки на Библию
Действительно ли существовали
библейские фигуры?
Избавление евреев от рабства в Египте
Противоречия в Библии
Учит ли христианство угодничеству
перед тиранической властью?
Небесный или земной рай
Есть ли Бог?
Кто есть Бог?
Взгляните на Иисуса из Назарета
Создание
Бог есть
Пророчество
Пророчества об еврейском народе
Пророчества о позднейших днях
Кто сотворил Бога?
Жизнь после смерти
Наука и религия
Искупление
Последнее слово
