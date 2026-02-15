Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Вурмбранд - На каждом листке…

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience

Ця книга належить перу пастора Річарда Вурмбранда, засновника місії «Голос мучеників», який провів 14 років у комуністичних в'язницях Румунії за свою віру. Назва «На кожному листку…» відсилає до метафори Божої присутності в усьому творінні та Його безперервного діалогу з людиною. Це не просто збірка проповідей, а глибокі роздуми людини, яка пізнала Бога в екстремальних умовах ізоляції, катувань і темряви, зберігши при цьому здатність бачити красу Його замислу.

Основна думка книги полягає в тому, що Бог залишає Свої «автографи» скрізь — у природі, в історії та в глибинах людської душі. Вурмбранд закликає читача до «чуйності серця», здатності бачити духовні істини в повсякденних речах. Автор ділиться досвідом того, як навіть у тюремній камері можна відчувати свободу Христа і як страждання стають грунтом для найглибшого пізнання істини. Текст просякнутий парадоксальною радістю і закликає до радикальної любові, яка не знає кордонів і здатна прощати навіть ворогів.

Ричард Вурмбранд – «На каждом листке…»

Kreuzlingen, Switzerland: C.M.W.C., б.г. – 253 с.

Ричард Вурмбранд – «На каждом листке…» - Содержание

  • Справочник атеиста

  • Разумность атеизма

  • Неразумность атеизма

  • Ложная перспектива в московской

  • библий

  • Кто наши противники?

  • Трудности быть атеистом

  • Определение религии

  • Происхождение религии

  • Происхождение христианства

  • Римские авторы о христианстве

  • Свидетельство Евангелий

  • Аргументы против раннего происхождения Евангелий

  • Послание Нового Завета

  • Непочтительные нападки на Библию

  • Действительно ли существовали

  • библейские фигуры?

  • Избавление евреев от рабства в Египте

  • Противоречия в Библии

  • Учит ли христианство угодничеству

  • перед тиранической властью?

  • Небесный или земной рай

  • Есть ли Бог?

  • Кто есть Бог?

  • Взгляните на Иисуса из Назарета

  • Создание

  • Бог есть

  • Пророчество

  • Пророчества об еврейском народе

  • Пророчества о позднейших днях

  • Кто сотворил Бога?

  • Жизнь после смерти

  • Наука и религия

  • Искупление

  • Последнее слово

Views 84
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

