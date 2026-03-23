Вурмбранд - Жена пастора

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Сабина Вурмбранд (1913–2000) была женой пастора Ричарда Вурмбранда и соучредителем миссии «Голос мучеников». Сабина родилась в семье ортодоксальных евреев на территории нынешней Украины и на протяжении двух лет изучала химию в парижской Сорбонне. После переезда на работу в столицу Румынии, Бухарест, она познакомилась со своим будущим мужем. В 1936 году они поженились.
Через несколько месяцев после свадьбы еврейская пара встретила плотника-немца, подарившего им Библию и призвавшего прочесть о самом известном в мире еврее, Иисусе Христе. Ричард и Сабина уверовали, приняли крещение и стали членами церкви, основанной «Англиканской миссией евреям» в Бухаресте. Их единственный сын, Михай, родился в 1939 году.
Во время нацистской оккупации Румынии в 1940–1943 гг. родители Сабины, две сестры и один из братьев были убиты в нацистских концентрационных лагерях. С 1940 по 1945 год Сабина и Ричард, свободно владеющие многими языками, вели насыщенную, запрещённую в то время миссионерскую деятельность. Во время войны они тайно вывозили из гетто еврейских детей, проповедовали в бомбоубежищах и несколько раз были арестованы за проведение подпольных христианских мероприятий. Сабине и её мужу удалось избежать смертного приговора благодаря вмешательству главного редактора центральной газеты Румынии, а также интересу, проявляемому к ним видными религиозными руководителями.
В книге изложены свидетельство о преследованиях, тюремных заключениях и мужестве христиан в коммунистической Румынии

Вурмбранд Сабина - Жена пастора, Свидетельство о преследованиях, тюремных заключениях и мужестве христиан в коммунистической Румынии

Originally published in English as The Pastor’s Wife
by Sabina Wurmbrand
1970, 2005 from:
Living Sacrifice Book Company
Bartlesville, OK 74005
ISBN: 978-617-503-150-6
1970, 2005 «Голос мучеников».
Первое издание книги на английском языке вышло в 1970 г., второе — в 1989 г., третье — в 1994 г., четвертое — в 1999 г., пятое — в 2001 г., шестое — в 2005 г.
Библейские цитаты приведены из синодального перевода Библии.
Перевод Маргариты Тучковой
Редакторы: Пётр Наконечный, Светлана Филипчук

Вурмбранд Сабина - Жена пастора, Свидетельство о преследованиях, тюремных заключениях и мужестве христиан в коммунистической Румынии - Содержание

Часть первая

  • Глава 1 Встреча Советской Армии

  • Глава 2 Террор

  • Глава 3 Исчезновение Ричарда

  • Глава 4 Мой арест

  • Глава 5 Джилава

  • Глава 6 Моё обращение

  • Глава 7 Обещания

Часть вторая

  • Глава 8 Канал

  • Глава 9 Карцер

  • Глава 10 Лагерь K4: зима

  • Глава 11 Дунай

  • Глава 12 Лагерь K4: лето

  • Глава 13 Равнина Бэрэган

  • Глава 14 Поезд

  • Глава 15 Тиргусор

  • Глава 16 Свиноферма

Часть третья

  • Глава 17 Снова дома

  • Глава 18 Подпольная церковь

  • Глава 19 Отражая нападения

  • Глава 20 Новый террор

  • Глава 21 На свободу

Эпилог
Другие книги, изданные «Голосом мучеников»
Жена пастора Об авторе

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

