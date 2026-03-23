Вурмбранд - Жена пастора

Сабина Вурмбранд (1913–2000) была женой пастора Ричарда Вурмбранда и соучредителем миссии «Голос мучеников». Сабина родилась в семье ортодоксальных евреев на территории нынешней Украины и на протяжении двух лет изучала химию в парижской Сорбонне. После переезда на работу в столицу Румынии, Бухарест, она познакомилась со своим будущим мужем. В 1936 году они поженились.

Через несколько месяцев после свадьбы еврейская пара встретила плотника-немца, подарившего им Библию и призвавшего прочесть о самом известном в мире еврее, Иисусе Христе. Ричард и Сабина уверовали, приняли крещение и стали членами церкви, основанной «Англиканской миссией евреям» в Бухаресте. Их единственный сын, Михай, родился в 1939 году.

Во время нацистской оккупации Румынии в 1940–1943 гг. родители Сабины, две сестры и один из братьев были убиты в нацистских концентрационных лагерях. С 1940 по 1945 год Сабина и Ричард, свободно владеющие многими языками, вели насыщенную, запрещённую в то время миссионерскую деятельность. Во время войны они тайно вывозили из гетто еврейских детей, проповедовали в бомбоубежищах и несколько раз были арестованы за проведение подпольных христианских мероприятий. Сабине и её мужу удалось избежать смертного приговора благодаря вмешательству главного редактора центральной газеты Румынии, а также интересу, проявляемому к ним видными религиозными руководителями.

Вурмбранд Сабина - Жена пастора, Свидетельство о преследованиях, тюремных заключениях и мужестве христиан в коммунистической Румынии

Originally published in English as The Pastor’s Wife

by Sabina Wurmbrand

Первое издание книги на английском языке вышло в 1970 г., второе — в 1989 г., третье — в 1994 г., четвертое — в 1999 г., пятое — в 2001 г., шестое — в 2005 г.

Библейские цитаты приведены из синодального перевода Библии.

Перевод Маргариты Тучковой

Редакторы: Пётр Наконечный, Светлана Филипчук

Вурмбранд Сабина - Жена пастора, Свидетельство о преследованиях, тюремных заключениях и мужестве христиан в коммунистической Румынии - Содержание

Часть первая

Глава 1 Встреча Советской Армии

Глава 2 Террор

Глава 3 Исчезновение Ричарда

Глава 4 Мой арест

Глава 5 Джилава

Глава 6 Моё обращение

Глава 7 Обещания

Часть вторая

Глава 8 Канал

Глава 9 Карцер

Глава 10 Лагерь K4: зима

Глава 11 Дунай

Глава 12 Лагерь K4: лето

Глава 13 Равнина Бэрэган

Глава 14 Поезд

Глава 15 Тиргусор

Глава 16 Свиноферма

Часть третья

Глава 17 Снова дома

Глава 18 Подпольная церковь

Глава 19 Отражая нападения

Глава 20 Новый террор

Глава 21 На свободу

Эпилог

Жена пастора Об авторе