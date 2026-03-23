В наше время читатели и зрители привыкли к повествованиям, основанным на реальных событиях, и часто задумываются над тем, сколько в той или иной истории преувеличений и домыслов. Нижеследующий текст — точен и достоверен, основан на документах, записях воспоминаний Ричарда и Сабины и исторических сведениях.



Читатель может доверять историчной подлинности и точности этой книги. Сохраняя верность наследию Вурмбрандов, мы не выдумали в этой книге ни единого диалога. Всё сказанное — это слова, непосредственно произнесённые Ричардом и Сабиной. При необходимости они лишь минимально скорректированы нами для лучшей передачи смысла.

Вурмбранды - Пытаемы за Христа - Полная история

Originally published in English under the title WURMBRAND. Tortured for Christ: The Complete Story

by Voice of the Martyrs

Copyright © 2018 The Voice of the Martyrs, Inc.

© 2020 by Voice of the Martyrs, Inc. for the Russian edition.

Translated by permission.

ISBN: 978-617-503-216-9

Вурмбранды - Пытаемы за Христа - Предисловие

Многие из нас сегодня считают, что мученик — это тот, кто просто умирает за свою веру. К большому сожалению, из-за этого определения мы потеряли истинное значение и глубину понятия мученичества. Святой Августин когда-то сказал: «Цель, а не страдания делают настоящим мучеником». В своей пьесе «Убийство в соборе» Томас Стернз Элиот описывает мученика как того, «кто стал инструментом Божьим, кто подчинил свою волю воле Божьей, не потерял её, но обрёл её, обрёл свободу в повиновении Богу. Мученик больше не хочет ничего для себя, даже славы мученичества».

В переводе с греческого слово «мученик» означает «свидетель». В Послании к евреям, 12:1, написано, что мы имеем «вокруг себя такое облако свидетелей [мучеников]», и Иисус даёт нам наставление в Книге Деяний святых апостолов, 1:8: «Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями [мучениками] в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».

Новозаветные мученики не только лично свидетельствовали об истинности и силе Иисуса Христа, но и несли свои свидетельства другим людям, независимо от того, чего им это стоило. В Книге Деяний мы читаем об избиении камнями Стефана, событии, которое сделало его первым, кому пришлось заплатить высокую цену за своё свидетельство. Именно в это время слово «мученик» приобрело значительно более глубокое значение — «тот, кто не только свидетельствует, но и готов отдать свою жизнь, быть пытаемым за свою веру».