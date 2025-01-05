Введение в Библию - Часть III
Как мы уже видели, во времена Ветхого Завета Бог готовил мир к приходу Господа Иисуса Христа. Последняя книга Ветхого Завета — Книга пророка Малахии — говорит, что обетование о Христе не выполнено.
Около четырехсот лет народ Израиля не получал вестей от Бога. Почти весь этот период он находился под гнетом других народов, как и было предсказано в Книге пророка Даниила. Благочестивые люди в Израиле твердо ждали обещанного Спасителя.
Введение в Библию. Часть III - Обзор Нового Завета (От Матфея до Откровения)
Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2013. — 108 с.
Введение в Библию. Часть III - Содержание
Евангелия и История Церкви
Урок 25. Предисловие к Новому Завету. Евангелие от Матфея
Урок 26. Евангелия от Марка и Луки
Урок 27. Евангелие от Иоанна
Урок 28. Деяния Апостолов
Послания Апостола Павла
Урок 29. Послания Павла к Римлянам и Галатам
Урок 30. 1 и 2 Послания к Коринфянам
Урок 31. Тюремные Послания к Ефесянам, Колоссянам, Филимону, Филиппийцам
Урок 32. 1 и 2 Послания к Фессалоникийцам, 1 и 2 Послания к Тимофею
Урок 33. Послания к Титу и Евреям
Соборні Послання та Пророцтва
Урок 34. Послание Иакова, 1 и 2 Послания Петра
Урок 35. Послания Иоанна и Иуды
Урок 36. Откровение Иоанна
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