Как мы уже видели, во времена Ветхого Завета Бог готовил мир к приходу Господа Иисуса Христа. Последняя книга Ветхого Завета — Книга пророка Малахии — говорит, что обетование о Христе не выполнено.

Около четырехсот лет народ Израиля не получал вестей от Бога. Почти весь этот период он находился под гнетом других народов, как и было предсказано в Книге пророка Даниила. Благочестивые люди в Израиле твердо ждали обещанного Спасителя.

Введение в Библию. Часть III - Обзор Нового Завета (От Матфея до Откровения)

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2013. — 108 с.

Введение в Библию. Часть III - Содержание

Евангелия и История Церкви

Урок 25. Предисловие к Новому Завету. Евангелие от Матфея

Урок 26. Евангелия от Марка и Луки

Урок 27. Евангелие от Иоанна

Урок 28. Деяния Апостолов

Послания Апостола Павла

Урок 29. Послания Павла к Римлянам и Галатам

Урок 30. 1 и 2 Послания к Коринфянам

Урок 31. Тюремные Послания к Ефесянам, Колоссянам, Филимону, Филиппийцам

Урок 32. 1 и 2 Послания к Фессалоникийцам, 1 и 2 Послания к Тимофею

Урок 33. Послания к Титу и Евреям

Соборні Послання та Пророцтва