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Введение в Библию - Часть III

Введение в Библию. Часть III - Обзор Нового Завета (От Матфея до Откровения)
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Заочная школа Библейской миссии (21 books)

Как мы уже видели, во времена Ветхого Завета Бог готовил мир к приходу Господа Иисуса Христа. Последняя книга Ветхого Завета — Книга пророка Малахии — говорит, что обетование о Христе не выполнено.

Около четырехсот лет народ Израиля не получал вестей от Бога. Почти весь этот период он находился под гнетом других народов, как и было предсказано в Книге пророка Даниила. Благочестивые люди в Израиле твердо ждали обещанного Спасителя.

Введение в Библию. Часть III - Обзор Нового Завета (От Матфея до Откровения)

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2013. — 108 с.

Введение в Библию. Часть III - Содержание

Евангелия и История Церкви

  • Урок 25. Предисловие к Новому Завету. Евангелие от Матфея

  • Урок 26. Евангелия от Марка и Луки

  • Урок 27. Евангелие от Иоанна

  • Урок 28. Деяния Апостолов

Послания Апостола Павла

  • Урок 29. Послания Павла к Римлянам и Галатам

  • Урок 30. 1 и 2 Послания к Коринфянам

  • Урок 31. Тюремные Послания к Ефесянам, Колоссянам, Филимону, Филиппийцам

  • Урок 32. 1 и 2 Послания к Фессалоникийцам, 1 и 2 Послания к Тимофею

  • Урок 33. Послания к Титу и Евреям

Соборні Послання та Пророцтва

  • Урок 34. Послание Иакова, 1 и 2 Послания Петра

  • Урок 35. Послания Иоанна и Иуды

  • Урок 36. Откровение Иоанна

Views 358
Rating 5.0 / 5
Added 05.01.2025
Author brat lexmak
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