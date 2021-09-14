Введение в Церковь в истории и современности

Вниманию читателя предлагается сборник избранных материалов, подготовленных студентами магистратуры Свято-Филаретовского православно-христианского института (СФИ) в рамках авторского курса свящ. Георгия Кочеткова «Проблемы миссиологии и кате- хетики». Важно иметь в виду, что концепция образования в СФИ предполагает на уровне бакалавриата изучение фундаментальных, бесспорных научных положений, а на уровне магистратуры студенты уже могут осваивать проблемные области в каждой преподаваемой им отрасли теологического знания. Данный сборник предлагает результат работы именно магистрантов. Как мы хорошо знаем, в области миссиологии и катехетики есть не мало трудных, неразрешённых проблем. Во-первых, есть много непонятного в церковной традиции: что-то в ней сохранилось до наших дней, а что-то нет, что-то выражено ясно, что-то туманно. Поэтому какие-то звенья хорошо сцепляются друг с другом, а какие-то почему-то не сочетаются. Многое из святоотеческого наследия было утеряно в церкви, поэтому те, кто возрождают его, неизбежно находят белые пятна и, конечно же, стараются их устранить.

Во-вторых, мы не можем игнорировать и вызовы сегодняшнего дня. Мы живем в определенное историческое время, наше свидетельство и научение вере проходит в реальных современных условиях. Здесь тоже возникает целый ряд вопросов, на которые церковная традиция пока не дала ответов, поэтому их нужно находить, занимаясь в том числе и научным поиском. Все эти соображения повлияли на содержание сборника. В нем мы найдем и попытки восполнения разрывов в традиции, и попытки осмыслить современный опыт. Можно быть уверенным, что этот сборник будет полезен тем, кто занимается научными исследованиями в области миссиологии и катехетики. Читая эту книгу, они получат возможность воспринять результат достаточно уникальной научной работы, которая сделана под руководством проф.-свящ. Георгия Кочеткова, преподавателя, осуществляющего свой научный поиск на базе многолетней практики миссии и катехизации, увенчавшейся признанными положительными результатами. Не менее важно и то, что студенты, выполнившие эти работы, практически все также имеют в опыте живую практику миссии и катехизации. Кроме того, сборник будет интересен и полезен практикам — миссионерам и катехизаторам. Они познакомятся с попытками найти ответы на трудные вопросы, будут иметь возможность углубить осознание своей миссионерской и катехизической практики и тем самым повысить ее качество.

Введение в Церковь в истории и современности : Материалы мини-конференций по проблемам миссиологии и катехетики

Сост. В.Якунцев

М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2021. 384 с.

ISBN 978-5-89100-241-8

Введение в Церковь в истории и современности : Материалы мини-конференций по проблемам миссиологии и катехетики

ПРЕДИСЛОВИЕ

МИССИОЛОГИЯ

ПРОПОВЕДЬ ПОКАЯНИЯ КАК ЧАСТЬ МИССИИ ЦЕРКВИ Ι-ΧΧ ВЕКОВ (2011)

УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОЙ МИССИИ И ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ НА ЭТОМ ПУТИ В ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ (2016)

ПРЕДОГЛАШЕНИЕ В ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ (2016)

КАТЕХЕТИКА