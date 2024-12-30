Введение в христианскую Библию – Новый Завет

Богодухновенные Авторы Книг Священного Писания Нового Завета написали эти Книги на греческом языке. Единая и Неразделенная Христианская Церковь приняла такую Форму Греческого Нового Завета, которая называется Текстом Большинства». Национальный Русский Перевод Библии (в обиходе часто называемый «Синодальным Переводом») принадлежит к числу тех современных Национальных Библейских Переводов, Новозаветные части которые наиболее близки к «Тексту Большинства».

Пользующиеся данной книгой должны всегда помнить, что в ней нет полного перевода «Текста Большинства», а дается лишь общедоступное переложение этого Текста на современный русский язык. Такое переложение ни в коем случае не может заменить полный Национальный Русский Перевод Нового Завета, а призвано лишь подготовить к его осмысленному чтению. Лучше всего, читая данную книгу, постоянно иметь рядом «Синодальный Перевод», тем более что язык именно этого Перевода был образцом для языка переложения, предлагаемого в данной книге. В противоположность тем, кто призывает сделать Русский Перевод Нового Завета «как можно более непохожим на Синодальный» и для этого «отталкиваться от привычного русскому читателю образа Евангельского текста», мы считаем, что Национальная Русская Библия и ее язык, отражающий глубокое почитание Слова Божия нашим народом, — это бесценные духовные сокровища для всех, кто думает, говорит и читает по-русски. Мы не можем поддерживать все чаще и чаще раздающиеся призывы «актуализировать» или «диссимилировать» Библейский текст — то есть, попросту говоря, порвать с нашими Библейскими традициями в угоду моде или сиюминутной выгоде.

Для тех, кто будет пользоваться данной книгой, постоянное обращение к Национальной Русской Библии поможет не смутиться нашими возможными невольными погрешностями и понять, что они обязаны лишь нашей человеческой слабости. Мы верим, что в Духе Любви Христовой наши читатели по-братски простят нам такие погрешности и не откажут нам в своих советах, как эти погрешности исправить.

Введение в христианскую Библию – Новый Завет

Издание второе. - Санкт-Петербург: Северо-Западная библейская комиссия, 1994. – 280 с.

ISBN 5-85395-068-1

Введение в христианскую Библию – Новый Завет – Содержание