Введение в мир Зоар - Берешит

Первая книга восьмитомного издания, представляющего собой учебный материал для желающих начать изучение Каббалы - души Святой Торы.

Первые пять томов - это второе, исправленное и дополненное, издание переведенной нами на русский язык книги "Зоhар - Хок леИсраэль". Ныне добавлены новые комментарии автора и его же перевод всех ссылок из книги 3ohap, не приведенных в оригинале זהר חוק לישראל.

Шестой и седьмой тома - это перевод книги предисловий Святого Баал Сулама.

Восьмой том представляет собой уникальный в своём роде Словарь каббалистических терминов, Имён и понятий, а также каббалистических толкований цитат из ТаНаХа. Им следует постоянно пользоваться при изучении восьмитомника.

Приложения к шестому тому содержат собранный по крупицам на страницах книги Зоhар материал, связанный с содержанием каванот (глубинного смысла ежедневно произносимых брахот и ответных амен).

Как свидетельствуют наши мудрецы, изучение книги Зоhар способствует очищению души человека, приближает его к Творцу, даже если ученику далеко не всё понятно в столь сложном древнем тексте. Такова цель и нашей книги. Мы убеждены, что изучение Святой Торы должно служить укреплению святости и веры в Творца, совершенствованию личности ученика. Прошу Вас, дорогой читатель, помнить об этом в работе, к которой мы приступаем с Б-жей помощью. Успеха Вам на этом пути.

р. Цви Элазар Давид Нисанзон

Ненавистники Израиля никогда не могли навредить евреям, пока те не ослабляли силу Шхины перед лицом ангелов других народов.

Только тогда антисемиты одерживали верх над евреями, властвовали над ними, вызывая приговоры, один тяжелеедругого.

Когда же евреи возвращаются к Шхине, совершают тшуву, тогда Шхина, желая отомстить, сражается за них, лишая силы и дерзости чуждых ангелов.

Введение в мир ЗОАР - Том первый - Книга Берешит из "Зоhар - Хок леИсраэль"

С комментарием "Сулам" Святого Бааль Сулама paббu Йеhуды Лейба аЛеви Ашлага,

перевод и комментарий p. Цвu Элазара Давида Нисанзона.

НАТАНИЯ - ЗАПОРОЖЬЕ 5769 – 2008 – 424 с.

Введение в мир ЗОАР - Том первый - Книга Берешит из "Зоhар - Хок леИсраэль" - Содержание

Посвящение

БЕРЕШИТ

HOAX

ЛЕХ ЛЕХА

ВАЕРА

ХАЕЙ САРА

ТОЛДОТ

ВАЕЦЭ

ВАИШЛАХ

ВАЕШЕВ

МИКЕЦ

ВАИГАШ

ВАЕХИ

Введение в мир ЗОАР - Том первый - Книга Берешит из "Зоhар - Хок леИсраэль" - Берешит

Берешит: сказал Рабби Шимон. Вложу Свои слова в твои уста. Человек должен стараться всеми силами заниматься Торой. Он должен трудиться и заниматься ею днём и ночью, потому что Вс-вышний прислушивается к голосу тех, кто занимается Торой. Каждое новое слово в Торе, сказанное таким человеком, создаёт новый Небосвод, ракия.

Что это значит - каждое слово создаёт новый Небосвод? Создает новое исправление. То есть, каждое новое слово Торы является новым сосудом для Света.

Что же считается новым словом Торы? Казалось бы, новый комментарий к Торе, никому прежде не известный, хидуш. Но в предисловии к Зоhар даётся иное определение этого понятия.

Хидушем называются слова Торы, благодаря которым происходит новое объединение ступеней ЗОН. А значит, новыми являются те слова Торы, которые сказаны лишма, даже если они уже были сказаны кем-то раньше.

Учили: в то время, когда человек говорит новую вещь в Торе, это слово поднимается и свидетельствует перед Вс-вышним. Он берет это слово, целует его, коронуется им, семьюдесятью коронами, мэфутахот и мэхукакот. Это и есть новое слово мудрости, которое, поднявшись, осеняет голову Праведника, то есть сфиру Иесод. Слово летит, плывет к семидесяти тысячам миров и поднимается к атик йомин, то есть к сфире Кетер. И все слова атик йомин -это слова мудрости, глубокие, высшие секреты.

Прекрасна поэзия Зоhар, но далеко не все понятно в сказанном. Что это за семьдесят тысяч миров? Семь сфирот. Каждая включает в себя десять ступеней - значит, семьдесят, а на уровне сфиры Хохма, в которой счёт ведётся на тысячи, - семьдесят тысяч.

И слово мудрости, потаённое и обновившееся в этом мире, поднимаясь, объединяется со Светом сфиры Кетер, с её словами, возносится и нисходит вместе с ними. Входит в восемнадцать тысяч скрытых миров, которые не может постигнуть глаз человека. Это слово "ходит" там, по этим мирам, и приходит наполненное и совершенное, и предстаёт перед атик йомин. Тогда атик йомин ощущает Аромат этого слова, и оно желанно ему более всего. Он берёт это слово, коронует его тремястами семьюдесятью тысячами Корон. И эти новые слова Торы "плывут", поднимаясь и опускаясь, и этим создаётся ракиа.

Эти слова мудрости становятся Небосводами, стоят в своём совершенном осуществлении перед атик йомин, и Он называет их новыми Небесами. То есть Небесами обновлёнными, в которых запечатаны секреты высшей Мудрости.

Шамаим - это название Зеир-Анпин, Письменной Торы. Поэтому, когда говорится, что обновляются шамаим, имеется в виду обновление Письменной Торы. Можно спросить: как может человек обновить Письменную Тору? И может ли вообще что-то быть добавлено к Торе? ЗоЬар говорит: если бы не было евреев, не было бы Торы. Евреи создают Тору. Мало того, если бы не евреи, не было бы Кадош Барух-hy. Евреи создают Кадош Барух-hy. Как это понимать?! Не это ли утверждают и атеисты?

Но нет - это записано и объяснено в книге Зоhар. Если бы евреи не говорили о Вс-вышнем, никак не могло бы проявиться знание о Нём. Если бы евреи не занимались Торой, как и где бы она проявилась? Вся Тора, все наши святые книги, как и любое другое знание, может быть рассмотрено только относительно нашей системы самоощущений. Разве кто-то из нас может представить, понять либо ощутить что-то вне своей системы самоощущений? Конечно, нет. Тора же, в отличие от других знаний, может находиться только в системе ощущений еврея. В этом смысле не может быть Торы и Вс-вышнего вне еврея. Еврей - центр творения! Поэтому, когда еврей говорит хидуш, он обновляет Тору. Он будто вновь создает Письменную Тору, шамаим! Шамаим мэхудашим - обновлённые Небеса, обновлённая Письменная Тора. Об этом свидетельствует известное высказывание наших мудрецов: Кадош Барух-hy, Тора и Исраэль - они едины.

Другие же слова Торы, новые, но не столь высокие, ниже уровня высшей Мудрости, предстают перед Вс-вышним, поднимаются и становятся арцот ахаим.

Обратим внимание, что ларуц (бежать) имеет сходный корень со словом арец. Праведники бегут туда, стремятся туда, в эту Страну жизни. Виден также намек на то, что по-настоящему сильное желание (рацон) заставляет человека бежать за ним.

Спускается к одной арец и коронуется. Силой нового слова Торы всё обновляется и становится новой Страной. Об этом написано: Когда новое Небо и новая Земля, которые Я делаю, стоят передо Мной... И не сказано: "сделално "делаю" - в настоящем времени, потому что Вс-вышний постаянно создаёт новые Небо и Землю. Как? Теми новыми словами Торы, которые говорят евреи, теми секретами Торы, что раскрывают евреи каждый раз, когда они учатся. Так, каждый день, всегда и беспрерывно, Вс-вышний создаёт Землю и Небо заново, то есть создаёт новую Тору. И об этом написано: Вложу слова Мои в твои уста и в тени Моей Руки тебя укрою, насажу Небо и обосную Землю.