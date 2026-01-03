Введение в Новый Завет - Учебное пособие

Репринт издания: Джессе К. Мун Введение в Новый Завет Редакция: МБИ ЛОГОС, Билефельд Типография: EDITEURS de LITTERATURE Biblique. ISBN 3-923924-26-7. Интернациональный Заочный Институт, Брюссель, Бельгия

Вы будете пользоваться этим учебным пособием Обзор Нового Завета: Учебное пособие - Джесси К. Мун, и учебником:

Обзор Нового Завета, Меррил С. Тенни.

Учебник Меррила С. Тенни представляет собой прекрасное введение в Новый Завет, однако, лучшим источником введения в Новый Завет должен быть признан сам Новый Завет. Целью настоящего учебного пособия является оказание помощи при изучении учебника. Нового Завета и при беседах со Святым Духом. Представьте себе, что вы стоите внутри треугольника с учебным пособием в руке, и что учебник, Новый Завет и Святой Дух находятся каждый в одном из углов треугольника. Вы получите удовольствие от продуктивного изучения, если будете следовать указаниям учебного пособия. Международный Заочный Институт предлагает вам этот курс в надежде, что он приведет вас к лучшему пониманию Нового Завета, к духовному росту, вызванному приложением исзин Нового Завета к вашей жизни, и к плодотворному христианскому служению, в котором будут воплощаться эти истины.