Введение в русскую патрологию: учебник
Издание «Введение в русскую патрологию», выпущенное Учебным комитетом Русской Православной Церкви в 2025 году, представляет собой первый систематический учебник, рассматривающий наследие русских святых отцов как органичное продолжение классической патристики. Авторы учебника, ведущие специалисты ПСТГУ, обосновывают необходимость изучения русской богословской мысли не только как исторического памятника, но и как живого свидетельства Предания, дающего ответы на вызовы Нового времени. Основной акцент в курсе сделан на Синодальном периоде (XIX — начало XX вв.), который признается авторами пиком развития отечественного святоотеческого богословия.
В учебнике последовательно раскрывается эволюция русской мысли от концепции «Нового Израиля» в Киевской Руси до сложнейших антропологических и сотериологических споров предреволюционной эпохи. Особое внимание уделено фигурам святителей Филарета Московского, Игнатия (Брянчанинова) и Феофана Затворника, чьи труды сформировали современный облик православного учения. Книга призвана восполнить лакуну в академическом образовании, предлагая студентам-теологам структурированный взгляд на тысячелетний путь русской святости в ее тесной связи с догматикой и церковной историей.
М.: Учебный комитет Русской Православной Церкви, 2025. — 280 с.
ISBN 978-5-907880-95-5
Введение в русскую патрологию - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. БОГОСЛОВИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ (XI — НАЧАЛО XIII В.)
Предварительные замечания
Концепция Руси как Нового Израиля: свт. Иларион Киевский, Кирик Новгородец, игумен Даниил, свт. Кирилл Туровский
Христоцентричность и концепция подражания Христу в страданиях прп. Нестора Летописца
ГЛАВА 2. РУССКОЕ БОГОСЛОВИЕ XIV — НАЧАЛА XV В.
Общая характеристика периода
Священная история и древнерусская экклесиология: высокий иконостас, свт. Василий Новгородский, свт. Фотий Киевский
ГЛАВА 3. РУССКОЕ БОГОСЛОВИЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV — XVI ВВ.
Богословие Московской Руси
Прп. Иосиф Волоцкий: богословие красоты и устава
Прп. Нил Сорский
Византинизация и новые методы: прп. Максим Грек, Зиновий Отенский, Андрей Курбский
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО БОГОСЛОВИЯ XVII В.
Старое и новое в XVII в.
Поиски просвещения и Московский евхаристический спор
ГЛАВА 5. СВТ. ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ И БОГОСЛОВИЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Мариология и учение о крестной любви
Богословие свт. Димитрия и «латинское» богословие
Народ-страстотерпец: Четьи Минеи и проповеди
ГЛАВА 6. НАЧАЛО СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА ИСТОРИИ РУССКОГО БОГОСЛОВИЯ
Духовный регламент
Архиеп. Феофан (Прокопович): основы «научного» богословия, сакраментология и экклесиология
ГЛАВА 7. РУССКОЕ БОГОСЛОВИЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.
Свт. Георгий Могилевский
Свт. Тихон Задонский: учение об истинном христианстве и практическая христология
Митр. Платон Московский
Свт. Иннокентий Пензенский: антропология и христология
ГЛАВА 8. БОГОСЛОВИЕ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦОВ КОНЦА XVIII — ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В.
Прп. Паисий (Величковский)
Прп. Василиск Сибирский и прп. Зосима Верховской
Беседа прп. Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым
ГЛАВА 9. СВТ. ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИЙ И ЕГО ВРЕМЯ
Жизненный путь и наследие
Учение о Слове, триадология, христология и экклесиология
ГЛАВА 10. СВТ. ИННОКЕНТИЙ ХЕРСОНСКИЙ
Нравственная христология, антропология и экклесиология
ГЛАВА 11. УЧЕНИКИ СВТ. ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО
Прп. Макарий Алтайский: Церковь как миссия
Свт. Филарет Черниговский: антропология и догматика
Александр Матвеевич Бухарев
ГЛАВА 12. ВНЕАКАДЕМИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ XIX В.
Н. В. Гоголь, А. С. Хомяков, Ф. М. Достоевский
ГЛАВА 13. СВТ. ИГНАТИЙ КАВКАЗСКИЙ И РУССКОЕ МОНАШЕСТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.
Богословие свт. Игнатия: антропология и аскетика
Феномен оптинского старчества
ГЛАВА 14. СВТ. ФЕОФАН ЗАТВОРНИК И НОВОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
Богословское наследие свт. Феофана: антропология и сотериология
Богословский персонализм: еп. Михаил (Грибановский), В. И. Несмелов
Нравственный монизм: митр. Антоний (Храповицкий), патр. Сергий (Страгородский)
ГЛАВА 15. ОПЫТНОЕ БОГОСЛОВИЕ ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО И ТРАГЕДИЯ ИМЯСЛАВИЯ
«Простота» Бога и слово в Церкви
Светская культура и церковная жизнь
Наследие прав. Иоанна и имяславие
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА, ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
