Издание «Введение в русскую патрологию», выпущенное Учебным комитетом Русской Православной Церкви в 2025 году, представляет собой первый систематический учебник, рассматривающий наследие русских святых отцов как органичное продолжение классической патристики. Авторы учебника, ведущие специалисты ПСТГУ, обосновывают необходимость изучения русской богословской мысли не только как исторического памятника, но и как живого свидетельства Предания, дающего ответы на вызовы Нового времени. Основной акцент в курсе сделан на Синодальном периоде (XIX — начало XX вв.), который признается авторами пиком развития отечественного святоотеческого богословия.

В учебнике последовательно раскрывается эволюция русской мысли от концепции «Нового Израиля» в Киевской Руси до сложнейших антропологических и сотериологических споров предреволюционной эпохи. Особое внимание уделено фигурам святителей Филарета Московского, Игнатия (Брянчанинова) и Феофана Затворника, чьи труды сформировали современный облик православного учения. Книга призвана восполнить лакуну в академическом образовании, предлагая студентам-теологам структурированный взгляд на тысячелетний путь русской святости в ее тесной связи с догматикой и церковной историей.

Введение в русскую патрологию: учебник

М.: Учебный комитет Русской Православной Церкви, 2025. — 280 с.

