Введение в сравнительное богословие

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, Theology

Учебник «Введение в сравнительное богословие» (2025) под редакцией иерея Антония Борисова представляет собой современное академическое руководство, подготовленное ведущими специалистами духовных школ Русской Православной Церкви. Издание предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Теология», и направлено на глубокий анализ вероучительных, канонических и практических особенностей инославных исповеданий. Основной акцент в книге сделан на выявлении препятствий, мешающих достижению единства между инославными христианами и Православной Церковью.

В основе православного подхода, изложенного в учебнике, лежит не только критика заблуждений, но и свидетельство об истинности апостольской веры, сохраняемой в Православии. Авторы подчеркивают, что разделение христианского мира — это разделение в самом опыте веры, а не только в доктринальных формулах. Поэтому целью сравнительного богословия ставится поиск путей возвращения инославных христиан к незамутненным истокам христианской веры и восстановление евхаристического общения.

Введение в сравнительное богословие

Под общей ред. иерея Антония Борисова. М.: Учебный комитет Русской Православной Церкви, 2025. — 408 с..
ISBN 978-5-907880-96-2.

Введение в сравнительное богословие - Содержание

  • Методология и понятия: Определение дисциплины, история ее развития и официальное отношение Православной Церкви к инославию (включая чины присоединения и вопрос совместных молитв).

  • Римский католицизм: Детальный разбор учения об Откровении, папском примате и непогрешимости, догмата о Filioque, юридической теории искупления, мариологии и сакраментологии (таинств).

  • Протестантизм: История и доктрины Реформации в Германии (Лютер), Швейцарии (Цвингли, Кальвин) и Англии; обзор методизма и современного состояния протестантского богословия.

  • Старокатоличество: История возникновения движения после I Ватиканского собора и опыт диалога с Православной Церковью.

  • Экуменизм: Исследование международного экуменического движения, структуры Всемирного совета церквей и места Православия в межхристианском диалоге.

