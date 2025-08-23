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Вялов - Учёные мужи Божии

Александр Вялов – Учёные мужи Божии – Биографический сборник
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience, Reference

Вспоминая свои школьные годы, ловлю себя на мысли о том, что всякий раз, когда возникал разговор о религии, наши школьные учителя подчёркивали, что источником религиозной веры служило невежество прежних поколений. Дескать, не знали люди раньше, откуда берутся молнии, землетрясения, цунами. А поскольку всё вышеперечисленное периодически несло с собой пугающе-разрушающий эффект, то наши предки, не имея возможности объяснить эти явления и тем более взять под контроль, ничего лучшего не придумали, как наделить оные всевозможными мистическими, сверхъестественными характеристиками, превратив их в предмет поклонения. Логично, что далее делался вывод: современные люди, оснащённые достижениями науки, начитанные и эрудированные, в Бога не веруют. Затем, на уроках естествознания (химии, биологии, физики, астрономии) мы знакомились с именами учёных, благодаря которым сформировалась современная наука. Назвать их невежественными язык не поворачивался, и, вне всякого сомнения, их относили к числу неверующих или атеистов. Таким образом, в нашем мышлении складывался незамысловатый силлогизм: «Верующие-невежественны. Учёные-образованны. Значит, учёные - неверующие».

Став студентом физического факультета университета, приблизительно на втором курсе я с удивлением узнал, что, оказывается, среди учёных, в том числе с мировой известностью, многие исповедовали веру в Бога. При этом они подчёркивали, что вера и наука в их сознании не только мирно уживаются, но и дополняют друг друга. Привычный силлогизм трещал по швам, заставляя пересмотреть его первую, очевидно, ложную предпосылку. Вместо него напрашивался другой: «Учёные - верующие. Учёные - образованны. Значит, верить - разумно».

Наверное, поэтому Баламут, стремясь отвратить человека от истины, и даёт в своём первом письме подопечному Гнусику такое наставление: «Набивай до отказа своего подопечного обычностью вещей. Но не вздумай использовать науку (я имею в виду науку настоящую) как средство против христианства. Наука вынудит его задуматься над реальностями, которых он не может ни коснуться, ни увидеть. Среди современных физиков есть печальные тому примеры».

Александр Вялов – Учёные мужи Божии – Биографический сборник

Симферополь: ДИАЙПИ, 2014. - 244 с.

ISBN 978-966-491-511-0

Александр Вялов – Учёные мужи Божии – Содержание

Предисловие

Благодарности и расшаркивания (от автора)

  • Роджер Бэкон

  • Фра Лука Бартоломео де Пачоли

  • Николай Коперник

  • Джон Непер

  • Галилео Галилей

  • Иоганн Кеплер

  • Кристоф Шейнер

  • Уильям Отред

  • Уильям Гарвей

  • Марен Мерсенн

  • Рене Декарт

  • Эдм Мариотт

  • Блез Паскаль

  • Роберт Бойль

  • Христиан Гюйгенс

  • Исаак Барроу

  • Роберт Гук

  • Исаак Ньютон

  • Готфрид Вильгельм Лейбниц

  • Леонард Эйлер

  • Карл Линней

  • Михаил Ломоносов

  • Уильям Гершель

  • Алессандро Вольта

  • Роберт Броун

  • Андре Мари Ампер

  • Иоганн Карл Фридрих Гаусс

  • Ганс Христиан Эрстед

  • Дэвид Брюстер

  • Огюстен Луи Коши

  • Майкл Фарадей

  • Джозеф Генри

  • Юлиус Роберт фон Майер

  • Джеймс Прескотт Джоуль

  • Грегор Иоганн Мендель

  • Луи Пастер

  • Уильям Томсон, лорд Кельвин

  • Георг Риман

  • Джеймс Клерк Максвелл

  • Осборн Рейнольдс

  • Иван Пулюй

  • Джон Амброз Флеминг

  • Антуан Анри Беккерель

  • Джозеф Джон Томсон

  • Макс Планк

  • Уильям Генри Брэгг

  • Джордж Вашингтон Карвер

  • Роберт Милликен

  • Гульельмо Маркони

  • Макс Борн

  • Артур Комптон

  • Чарльз Хард Таунс

  • Артур Шавлов

  • Уильям Филлипс

Алфавитный указатель персоналий

Об авторе

Views 510
Rating 5.0 / 5
Added 23.08.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

A
Avel 11 months ago

Большое спасибо!

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