Вспоминая свои школьные годы, ловлю себя на мысли о том, что всякий раз, когда возникал разговор о религии, наши школьные учителя подчёркивали, что источником религиозной веры служило невежество прежних поколений. Дескать, не знали люди раньше, откуда берутся молнии, землетрясения, цунами. А поскольку всё вышеперечисленное периодически несло с собой пугающе-разрушающий эффект, то наши предки, не имея возможности объяснить эти явления и тем более взять под контроль, ничего лучшего не придумали, как наделить оные всевозможными мистическими, сверхъестественными характеристиками, превратив их в предмет поклонения. Логично, что далее делался вывод: современные люди, оснащённые достижениями науки, начитанные и эрудированные, в Бога не веруют. Затем, на уроках естествознания (химии, биологии, физики, астрономии) мы знакомились с именами учёных, благодаря которым сформировалась современная наука. Назвать их невежественными язык не поворачивался, и, вне всякого сомнения, их относили к числу неверующих или атеистов. Таким образом, в нашем мышлении складывался незамысловатый силлогизм: «Верующие-невежественны. Учёные-образованны. Значит, учёные - неверующие».

Став студентом физического факультета университета, приблизительно на втором курсе я с удивлением узнал, что, оказывается, среди учёных, в том числе с мировой известностью, многие исповедовали веру в Бога. При этом они подчёркивали, что вера и наука в их сознании не только мирно уживаются, но и дополняют друг друга. Привычный силлогизм трещал по швам, заставляя пересмотреть его первую, очевидно, ложную предпосылку. Вместо него напрашивался другой: «Учёные - верующие. Учёные - образованны. Значит, верить - разумно».

Наверное, поэтому Баламут, стремясь отвратить человека от истины, и даёт в своём первом письме подопечному Гнусику такое наставление: «Набивай до отказа своего подопечного обычностью вещей. Но не вздумай использовать науку (я имею в виду науку настоящую) как средство против христианства. Наука вынудит его задуматься над реальностями, которых он не может ни коснуться, ни увидеть. Среди современных физиков есть печальные тому примеры».

Александр Вялов – Учёные мужи Божии – Биографический сборник

Симферополь: ДИАЙПИ, 2014. - 244 с.

ISBN 978-966-491-511-0

Александр Вялов – Учёные мужи Божии – Содержание

Предисловие

Благодарности и расшаркивания (от автора)

Роджер Бэкон

Фра Лука Бартоломео де Пачоли

Николай Коперник

Джон Непер

Галилео Галилей

Иоганн Кеплер

Кристоф Шейнер

Уильям Отред

Уильям Гарвей

Марен Мерсенн

Рене Декарт

Эдм Мариотт

Блез Паскаль

Роберт Бойль

Христиан Гюйгенс

Исаак Барроу

Роберт Гук

Исаак Ньютон

Готфрид Вильгельм Лейбниц

Леонард Эйлер

Карл Линней

Михаил Ломоносов

Уильям Гершель

Алессандро Вольта

Роберт Броун

Андре Мари Ампер

Иоганн Карл Фридрих Гаусс

Ганс Христиан Эрстед

Дэвид Брюстер

Огюстен Луи Коши

Майкл Фарадей

Джозеф Генри

Юлиус Роберт фон Майер

Джеймс Прескотт Джоуль

Грегор Иоганн Мендель

Луи Пастер

Уильям Томсон, лорд Кельвин

Георг Риман

Джеймс Клерк Максвелл

Осборн Рейнольдс

Иван Пулюй

Джон Амброз Флеминг

Антуан Анри Беккерель

Джозеф Джон Томсон

Макс Планк

Уильям Генри Брэгг

Джордж Вашингтон Карвер

Роберт Милликен

Гульельмо Маркони

Макс Борн

Артур Комптон

Чарльз Хард Таунс

Артур Шавлов

Уильям Филлипс

Алфавитный указатель персоналий

Об авторе