Цель данного комментария — прочитать книгу Откровение от начала до конца в едином ключе, предложив на нее альтернативный взгляд. Мы, авторы, исходим из того, что русскоязычные верующие привыкли толковать образы Откровения настолько буквально, насколько это только возможно.

Ярослав Вязовский - Андрей Павлючик - Сергей Удальев - Тайна народа Божьего: интертекстуальный комментарий на книгу Откровение

Издательство Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2019. — 352 с.

ISBN 978-985-7101-47-4

Ярослав Вязовский - Андрей Павлючик - Сергей Удальев - Тайна народа Божьего: интертекстуальный комментарий на книгу Откровение – Содержание

Предисловие

Комментарий на книгу Оrкровение (Ярослав Вязовский)

I. Пролог, приветствие, видение Христа (глава 1)

II. Послания семи церквам (главы 2-3)

III. Открытая на небе дверь (главы 4-5)

IV. Агнец снимает печати (главы 6-7)

V. Семь труб (главы 8-11)

VI. Несвятая Троица (главы 12-14)

VII. Семь чаш (главы 15-16)

VIII. Суд над блудницей Вавилоном (главы 17-19)

IX. Тысячелетнее царство (глава 20)

Х. Новый Иерусалим и невеста Агнца (21:1-22:5)

XI. Эпилог (22:6-21)

Как читать Апокалипсис? (Андрей Павлючик)

1. Как читали Апокалипсис

2. Как читают Апокалипсис сегодня

3. Как правильно читать Апокалипсис

Богословие народа Божьего в книге Откровение (Сергей Удальев)

1. Начало и миссия народа Божьего

2. Поражение народа Божьего

3. Пришествие народа Божьего

4. Исполнение обещаний народу Божьему

5. Суд над народом Божьим

6. Победа народа Божьего

Библиография

Ярослав Вязовский - Андрей Павлючик - Сергей Удальев - Тайна народа Божьего: интертекстуальный комментарий на книгу Откровение - Предисловие

О разных подходах к толкованию Откровения — как в прошлом, так и сегодня — вы можете прочитать во второй части данной книги (которую написал Андрей Павлючик).

Первая же часть книги — непосредственно комментарий на Откровение — посвящена более или менее подробному рассмотрению стиха за стихом и главы за главой (эту часть написал Ярослав Вязовский). При этом в качестве главного ключа используется интертекстуальный метод, о смысле которого вы прочитаете в самом начале комментария, буквально на следующей странице. В результате применения этого метода выясняется, что Откровение прекрасно прочитывается без попыток воспринять его образы буквально и сопоставить его пророчества с уже известными нам и ожидаемыми в будущем историческими событиями. Важно то, что такое прочтение годится не только для некоторых отрывков или разделов Откровения, но и для книги целиком. Мы можем объяснить все главы, от первой до последней, ни разу не меняя своего герменевтического метода. Поэтому, когда мы наконец доходим до главы 20, у нас не возникает ощущения, что символическое толкование 1000 лет противоречит предыдущим 19 главам, — напротив, мы ожидаем именно символического прочтения, которое, как выясняется, экзегетически вполне обоснованно.

Впрочем, богословский посыл данного комментария сосредоточен совсем не на тысячелетнем царстве. С нашей точки зрения, Откровение изначально было написано для того, чтобы открыть тайну — не столько тайну будущего, сколько тайну народа Божьего. Церковь, во второй половине первого века проходившая через гонения, остро нуждалась в четком понимании своей идентичности: кто мы, христиане, — народ Божий или нет? Эта мысль красной нитью проходит через весь комментарий, хотя в нем, конечно, затронуты и другие темы Откровения. Поэтому, чтобы эта главная тема не затерялась, в нашей книге есть третья часть — богословское эссе о народе Божьем в Библии. В этом эссе прочерчивается библейская — от Бытия до Откровения — траектория возникновения, развития и трансформации народа Божьего (эту часть написал Сергей Удальев).

Наконец, несколько слов об используемом переводе. Мы опирались на Синодальный перевод, поскольку он пока остается самым распространенным. Но часто мы используем перевод епископа Кассиана. С нашей точки зрения, он обладает двумя достоинствами: стилистически он близок Синодальному, но при этом основан на современном критическом тексте Нового Завета. Мы рекомендуем использовать именно перевод Кассиана при изучении книги Откровение, поэтому (с разрешения Российского библейского общества) к комментарию в виде отдельной брошюры прилагается текст Откровения в переводе Кассиана.