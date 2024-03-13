Ярослав Вязовский - Правила веры - Читаем Писание как историю искупления

Реформатское богословие

В детстве я также играл в шахматы и даже несколько лет ходил в шахматную школу. Благодаря этому сегодня, кода я наблюдаю за игрой шахматистов в интернете, я понимаю, что происходит на доске. Ведь я не только знаю, как ходят шахматные фигуры, но и имею представление о так- тике и стратегии игры — о центре, связках, вилках, форточке, профилактике и т. п. Если бы в детстве я играл в футбол, то более осмысленно мог бы смотреть и футбольные матчи, но футбол прошел мимо меня.

Правила веры, то есть базовые богословские идеи, подобны калейдоскопу. Благодаря им Писание предстает пе- ред нами во всех своих красках. Мы читаем его при помощи очков самых разных оттенков. Если же стеклышки всего двух-трех цветов, то и картина Писания предстает пе- ред нами не такой яркой: мы постоянно видим в нем одни и те же три цвета, не замечая богатства его палитры. Более богатый набор правил веры помогает видеть в Писании больше.

Знание правил веры подобно знанию шахматной теории. Наблюдая за развитием библейского сюжета, мы понимаем, почему сделан тот или иной ход, мы видим его внутреннюю логику, понимаем, к чему он ведет. И наоборот, если Писание — это игра в футбол, которым мы не занимались, то мы улавливаем лишь поверхностный смысл и не можем восхититься сюжетом в полной мере.

Правила веры не только не сковывают нас при изучении Писания, а напротив, дают нам дополнительные степени свободы. Если вы не знаете, как ходят шахматные фигуры, то вы предельно не свободны: вы можете играть ими только в «Чапаева». Но если вы хотя бы крепкий перворазрядник, то сможете двигаться по доске, создавая на ней красивейшие сюжеты. Так и знание правил веры наделяет вас способностью изучать Писание глубже и с большей пользой для себя. В «Чапаева» можно сыграть 3-4 раза — и процесс надоедает. Играть в настоящие шахматы можно всю жизнь, не переставая восхищаться игрой.

Если вы водитель, представьте, что в вашем городе отменили все правила дорожного движения, убрали все дорожные знаки, отключили все светофоры и полностью стерли разметку. Как вы думаете, вам просто будет доехать до противоположного конца города, чтобы навестить свою бабушку? Разумные ПДД и разумное поведение других водителей на дороге позволят вам пересекать город в считанные минуты и не стоять часами в пробках. Правила движения не ограничивают свободу передвижения машин, а создают ее; парадоксальным образом знаки ограничения скорости образуют пространство для максимально скоростного движения.

Человек, который по идейным соображениям отвергает ПДД, далеко не уедет. Верующий, который считает, что правила веры ограничивают его веру и духовный опыт, также не сможет далеко продвинуться в познании Бога и служении Ему. Вселенская дорожно-постовая служба будет посто- янно останавливать его, он будет частенько оказываться на встречной полосе, да и просто стоять.

Я постарался написать духовные ПДД максимально бытовым языком, представляя, что пишу для человека, который был в церкви два раза. Главы — короткие, но плотные. В подзаголовке не зря сказано «Читаем Писание»: я ожидаю, что читатель будет своими глазами прочитывать ключевые библейские отрывки, которые я упоминаю в книге. Поэтому запаситесь Библией (желательно бумажной) и держите ее под рукой. Если не спеша читать по две главы в неделю, то вы расправитесь с книгой за три месяца, а то и быстрее. Поехали!