Выбираю жизнь

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

Этот пронзительный сборник объединяет истории людей, которые обрели истинную свободу, находясь за колючей проволокой. Книга повествует о тех, кто совершил тяжкие преступления и находился в духовном тупике, но встретился с Божьей благодатью в самых мрачных условиях тюремных камер. Авторы свидетельств откровенно описывают свое прошлое, полное насилия и отчаяния, и тот переломный момент, когда осознание греха привело их к искреннему покаянию и принятию Христа как своего Спасителя.

Основная мысль сборника заключается в том, что никакие стены не могут ограничить действие Духа Святого и что для Бога нет «безнадежных» преступников. Читатель видит процесс глубокой трансформации характера: как ожесточенные сердца наполняются миром, а ненависть сменяется стремлением к созиданию и примирению. Книга служит не только мощным инструментом для тюремного служения, но и серьезным уроком для каждого человека, напоминая, что настоящий выбор жизни начинается с признания своей немощи перед Творцом и принятия Его прощения.

Выбираю жизнь – Сборник свидетельств заключенных

М.: Русское христианское радио, «Евангелие за колючей проволокой», 2007. – 118 с.

Выбираю жизнь – Содержание

Предисловие

  • Артемьев Валерий - Богомолов Вячеслав -

  • Веремеец Александр -

  • Говоров Андрей - Гусев Александр -

  • Дунаев Павел - Елизаров Валерий -

  • Ермаков Алексей - Зелен с кий Валерий -

  • Зырянов Михаил - Калабин Анатолий -

  • Калашников Владимир - Канин Игорь -

  • Карсанов Алексей - Качаев Александр -

  • Кононов Андрей - Кудряшов Антон -

  • Кузнецов Владимир - Макеев Александр -

  • Марков Юрий - Одобашьян Сергей -

  • Петухов Николай - Солдатенко Владимир -

  • Филатов Виктор - Цой Яков -

  • Чередниченко Александр -

  • Шлыков Владислав - Югов Сергей

Views 93
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books