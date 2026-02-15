Этот сборник представляет собой уникальный диалог между женщинами из Украины и Канады, которых объединил опыт преодоления внутренних и внешних «тюрем». Под этим образом авторы подразумевают не только буквальное заключение, но и невидимые оковы: зависимости, созависимые отношения, последствия насилия, глубокие депрессии и непрощение. Книга построена на контрасте и сходстве судеб — несмотря на разные культурные контексты и уровень жизни в двух странах, женское сердце сталкивается с одинаковой болью, которую способна исцелить только безусловная Божья любовь.

Каждая история — это честный рассказ о поиске выхода из тупика и о том, как вера во Христа стала тем ключом, который открыл двери к свободе. Женщины делятся тем, как духовное преображение помогло им восстановить достоинство, вернуть радость материнства и найти свое призвание в служении другим. Книга служит мощным посланием надежды для тех, кто чувствует себя в ловушке обстоятельств, доказывая, что «выход есть» из любой ситуации, если позволить Богу стать во главе жизни и разорвать цепи прошлого.

Выход есть! - Из твоей собственной тюрьмы... – Реальные истории жизни украинских и канадских женщин

Миссисога, Канада: Мастерс Фаундейшн, 2012. – 170 с.

Выход есть! - Содержание

Галя: Невероятные перемены

Анжела: «Доrовор» с Боrом

Ольга: Жизнь обрела смысл

Андреа: Сила любви

Элизабет: Пожизненная узница

Джорджина: Кто держит все под контролем?

Темми: Украшение вместо пепла

Карен: От Рабства к Свободе

Мир с Богом