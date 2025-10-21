Кому нужны молитвы, которые исцеляют сердце? Всем! Каждому стоит пройти через эти молитвы сразу же после принятия спасения, в определенные периоды нашей жизни и каждый раз, когда Дух будет побуждать нас сделать это. Семьи будут строиться на более твердом основании, если будущие супруги пройдут через эти очищающие, исцеляющие молитвы еще до свадьбы. Все верующие будут иметь больше радости, больше силы и больше плодов в каждой сфере их жизни, если они будут использовать эти молитвы, если они будут следовать примеру Джона Уэсли и иезуитов, ежегодно проводя самооценку, очищение и перепосвящение. Ежегодно в январе Уэсли требовал от своих последователей проводить переоценку своей жизни, чтобы увидеть, в каком состоянии находятся их отношения с Господом. А от священников-иезуитов требовалось ежегодно уединяться на девять дней, чтобы провести самооценку своей жизни.

Необходимым требованием для исцеления сердца является принятие Иисуса Христа Господом и Спасителем. Также важно, чтобы как консультируемый, так и консультант были способны слышать голос Божий. Ведь именно только Божий голос, ведение и помазание исцеляют сердце.

В этой книге не предусмотрено глубокое и обширное исследование упомянутых тем. Скорее, я надеюсь, что она станет рабочим пособием для отдельных людей и для консультантов в деле исцеления сердец.

В библиографии указан список материалов, более подробно раскрывающих библейское основание разных молитвенных служений, рекомендованных в этой книге. Я, так или иначе, буду излагать краткую библейскую основу для каждого молитвенного подхода; но читатель, ищущий более обширного библейского основания, найдет его в книгах, указанных в библиографии.

Двадцать лет назад я часто молился за освобождение людей. Я молился за сотни христиан и изгонял тысячи бесов с их жизней. Но со временем я начал терять энтузиазм в этом служении, потому что иногда битва с бесами становилась очень напряженной, и я терпеть не мог, когда приходилось сидеть по полчаса, приказывая бесу выйти, а он отказывался даже пошевелиться. Я не знал, почему он не выходил, и мне хотелось иметь карту дорог человеческого сердца, чтобы я мог двигаться более уверенно. Но ее у меня не было.

Марк и Пэтти Вёклер — Молитвы, которые исцеляют сердце

Перевод, издание на русском языке. Служение «Прими огонь», 2001. - 366 с.

Марк и Пэтти Вёклер - Молитвы, которые исцеляют сердце - Содержание