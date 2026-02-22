Шлегель - Спутниковый библейский атлас
Во время посещения в апреле 2011 года учебного городка IBEX, филиала Мастерз колледжа в Йад-Хашмоне (Израиль), его директор д-р Билл Шлегель подарил мне этот чудесный атлас. Просматривая его, я сказал своей жене Лоуэтте: «Не считая Библии, это одна из самых замечательных книг, которую я когда-либо держал в руках».
Позже д-р Шлегель любезно разрешил нам перевести этот атлас на русский язык. Мы дарим его вам и надеемся, что он будет благословением для вас и поможет вам читать, изучать, преподавать и проповедовать Слово Божье.
Уильям Шлегель - Спутниковый библейский атлас
Историческая география Библии
2013 Славянское Евангельское Общество
Перевод: С. Омельченко Редакция: Г. Болдыревская Техническая редакция: А. Чуев
Тексты Писания, не являющиеся переводом автора, взяты из Синодального перевода (исправленное издание 2011 г.) © Славянское Евангельское Общество
ISBN 1-978-56773-099-Х
Satellite Bible Atlas Historical Geography of the Bible
2008, 2011, 2012 by William Schlegel
Исходная спутниковая карта и фотография на обложке предоставлена NASA.
Фотография спутника Landsat любезно предоставлена Центром космических полётов NASA им. Годдарда и агентством U.S. Geological Survey.
Исходная карта Европы и Ближнего Востока любезно предоставлена ResMap.com. Если не указано иначе, фотографии предоставлены сайтом bibleplaces.com
Уильям Шлегель - Спутниковый библейский атлас - Введение и посвящение
Молитвами Пётр Дейнека, эмигрант из Беларуси, 6 января 1934 года в подсобном помещении обувного магазина «Хедстром» в Чикаго основал Славянское Евангельское Общество. Его целью было донести Евангелие Иисуса Христа русскоговорящим людям по всему миру. Он стал известен во всём мире как великий муж молитвы; его лозунгом, основанным на Божьем обещании в Иер. 33:3, были слова «Много молитвы — много силы, мало молитвы — мало силы, нет молитвы — нет и силы».
В год 80-летия СЕО мы посвящаем издание «Спутникового библейского атласа» на русском языке нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, автору атласа д-ру Уильяму Шлегелю, всем верным, испытанным и драгоценным верующим в странах бывшего Советского Союза и в Израиле, всем церквям и пасторам Союзов евангельских христиан-баптистов, памяти Петра и Веры Дейнеки, их дочери миссионерке Руфи Шаленко-Эрдель и её мужу Полу, миссионерке Аните Дейнеке и её покойному мужу Петру Дейнеке-младшему, миссионерам СЕО Елизавете Левшене и её покойному мужу Константину, Флоренс Данилюк и её покойному мужу Андрею, Розе Леонович и её покойному мужу Николаю, Андрею Семенчуку и его покойной жене Полине, Валентине Щепанской и её покойному мужу Евгению, многим другим миссионерам и сотрудникам миссии, которые служили в ней на протяжении многих лет и уже отошли в вечность, а также нашим нынешним сотрудникам в городке Лавз Парк, Иллинойс, в Минске, Беларусь, в Киеве, Украина, и в Москве, Россия.
Мы также с благодарностью Господу вспоминаем всех, кого Он послал служить Его возлюбленному Сыну в офисах СЕО, созданных Петром Дейнекой, в Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, а так же служителей Библейской миссии в Германии, Трансмирового радио, «Голоса Анд», радиовещания с острова Сайпан (FEBC), фонда Мак-Клеллан, фонда Верующих, многих других фондов, а также сотни поместных церквей и всех братьев и сестёр. Мы славим и благодарим нашего Небесного Отца за тысячи верных партнёров, которых Он благословил и употребил, чтобы наше служение стало возможным.
«Спутниковый Библейский Атлас» отличается от других изданий, прежде всего тем, что содержит прекрасные изображения поверхности земли, снятые со спутника, и подробную разметку. Никакой другой атлас не имеет такого количества крупных карт, детально освещающих почти все библейские события в Израиле. Чтобы оживить повествование для читателя, каждая карта сопровождается комментарием, показывающим географическую составляющую исторических событий. Как преподаватель с 25-летним опытом преподавания в Израиле, Билл Шлегель понимает и передаёт Божье откровение Его народу в Его Земле так, как мало кто другой. «Спутниковый Библейский Атлас» заслуживает того, чтобы стать справочником по изучению Израиля для следующего поколения христиан, исследующих Библию.
Тодц Болэн, редактор и фотограф вебсайта BiblePlaces.com, автор «Иллюстрированной библиотеки Земли Библии», адъюнкт-профессор Библии, Мастерз колледж
Это необходимое пособие. Наши студенты используют этот атлас в программе изучения географии и истории Израиля. Точные спутниковые фотографии региона, дополненные чёткими линиями границ и библейской исторической графикой, а плюс ко всему ещё и текстовый комментарий, привели к появлению этого прекрасного и полезного исторического атласа Земли Библии.
Д-р Юджин X. Меррилл, почётный профессор Ветхого Завета, Далласская богословская семинария
Отличный и надёжный сборник исторических фактов и информации. Этот труд представляет собой тщательное исследование библейских данных, чередующееся полезными синхронизмами с внебиблейскими источниками; он содержательно согласован с конкурирующими мнениями и основательно посвящен фактической непогрешимости Священного Писания. Маркировка на картах весьма полезна, и тот факт, что она наложена не на нарисованную карту, а на картографически увеличенные спутниковые фотографии местности, делает изображения в атласе реальными. Материал достоин прочтения и ценен как источник исследований, независимо от того, какой раздел Писания изучается.
Д-р Даг Букмэн, профессор Нового Завета, Пастырская богословская семинария
У меня есть шестнадцать разных Библейских атласов, и «Спутниковый Библейский Атлас» Уильяма Шлегеля я однозначно могу порекомендовать для изучения. Это богословски здравый и библейски консервативный «ключ» к динамическому изучению Библии. Молюсь, чтобы Бог сделал полезным этот труд в вашей жизни, как в своё время Он сделал это в моей.
Д-р Ричард Ригсби, профессор Ветхого Завета и директор программы «Земля Библии», Талботская школа богословия
Уильям Шлегель - Спутниковый библейский атлас - Содержание
Географические карты региона
Спутниковая карта
Регионы и дороги Израиля
Региональная карта: север
Региональная карта: долина Изреель и Нижняя Галилея
Региональная карта: Голан
Региональная карта: центр (Иудея и Самария)
Региональная карта: Самария
Региональная карта: Иерусалим и земли Вениамина
Вениамин: восток
Иудея: Нагорная местность, Шефела, Прибрежная равнина
Региональная карта: Шефела Иудеи
Региональная карта: юг (от Негева до Елафа)
Библейский Негев
Регион Мёртвого моря
Трёхмерные изображения (виды с запада и с юга)
Трёхмерные изображения (вид с юго-запада)
Археология: телль
Патриархи и взаимоотношения Египта с Ханааном
Происхождение патриархов
Патриархи: Авраам и Исаак
Иаков и Иосиф
Тутмос III: 18-я египетская династия в Ханаане
Завоевание Мегидцо Тутмосом III
Исход и завоевание Обетованной Земли
Исход и путешествие через Синай
Израиль в пустыне
Завоевания за Иорданом
Границы Обетованной Земли: Ханаан
Вход в Ханаан: Иерихон и Гай
Войны израильтян: Центральная и Южная кампании
Войны израильтян: Северная кампания
Письма Амарны: ханаанско-египетские отношения
Заселение Земли и период Судей
Раздел земель между коленами Израиля
Незавоёванные территории: период Судей
Первые судьи у Иуды и Вениамина
Кампании 19-й египетской династии в Ханаане
Девора и Варак
Гедеон и Авимелех
Иеффай
Самсон
Миграция Дана, война с Вениамином и Руфь
Объединённая монархия
Служение Самуила
Саул
Давид и Саул
Давид на службе у филистимлян в Секелаге
Царствование Давида
Перепись при Давиде и царствование Соломона
Разделённая монархия I
Разделение царства и кампания Сусакима
Аса и Вааса: споры Иуды и Израиля о границе
Илия. Амврий, Ахав: отношения с Сирией и Финикией
Стела Месы: отношения Израиля и Иуды с Моавом и Едомом
Елисей. Иорам, Ииуй: отношения с Сирией и Ассирией
Разделённая монархия II
Угнетение сирийцами Израиля и Иуды
Иеровоам II и Озия: восстановление в Израиле и Иудее
Ахаз в Иудее - потеря земель; пророки Исайя и Михей
Ассирийская империя
Ассирия в Израиле: Феглафелласар III
Падение Самарии
Езекия против Сеннахирима
Вавилонская империя
Падение Иерусалима: вавилонское завоевание
Персидский, хасмонейский и греческий периоды
Персидская империя
Возвращение и восстановление
Александр Македонский, Греческая империя
Восстание Маккавеев
Завоевания Хасмонеев: итоги
Жизнь и служение Господа Иисуса Христа
Ирод Великий: завоевания и царствование
Политические границы во дни Иисуса
Начало служения Иисуса и Иоанна Крестителя
Переход Иисуса из Назарета в Капернаум
Публичное служение Иисуса в Галилее
Личное служение Иисуса в Галилее
Служение Иисуса вокруг Галилейского моря
Позднее служение в Иудее и Перее
Иисус в Иерусалиме
Деяния Апостолов и еврейские восстания против Рима
Деяния Апостолов в Израиле
Первое миссионерское путешествие Павла
Второе миссионерское путешествие Павла
Третье миссионерское путешествие Павла
Путь Павла в Рим
Первое восстание против Рима
Восстание Бар-Кохбы
Иерусалим
Иерусалим: период первого храма 11-2 Иерусалим в дни Иисуса
Современные границы
Современный Ближний Восток
Современные границы Израиля
Схематическая карта региона
Приложение
Библиография
Указатель основных мест
Чтение Библии и дополнительные комментарии
Изучение «Спутникового Библейского Атласа» должно сопровождаться чтением Библии. В заглавии каждого подраздела есть ссылки на Писание. В сопутствующем учебнике The Land and the Bible приводятся дополнительные пояснения к Атласу.
Размещение карт
Север на картах находится сверху; однако несколько карт расположены так, что, для того чтобы получить направление на север, карту необходимо повернуть на 90 градусов по часовой стрелке (напр., карта 2-1).
Раздел 1: региональные карты
Пояснений к региональным географическим картам (раздел 1) в атласе нет. Эти региональные карты можно использовать для более подробного географического обзора.
Хронология
«Спутниковый Библейский Атлас» использует консервативный подход к библейской хронологии, принимая хронологические даты, приведённые в Библии, как есть. В отношении библейской хронологии предлагаются различные методологии и даты, включая и взгляд, что Авраам, Моисей, Иисус Навин и Давид никогда не существовали. Более подробное обсуждение библейской хронологии, представленное в Атласе, см. в Eugene Merrill's Kingdom of Priests (Baker Books, 2008).
Датирование египетских фараонов следует «высокой хронологии» учебника The Cambridge Ancient History.
Йад Хашмона, Израиль, июль 2012
