Во время посещения в апреле 2011 года учебного городка IBEX, филиала Мастерз колледжа в Йад-Хашмоне (Израиль), его директор д-р Билл Шлегель подарил мне этот чудесный атлас. Просматривая его, я сказал своей жене Лоуэтте: «Не считая Библии, это одна из самых замечательных книг, которую я когда-либо держал в руках».

Позже д-р Шлегель любезно разрешил нам перевести этот атлас на русский язык. Мы дарим его вам и надеемся, что он будет благословением для вас и поможет вам читать, изучать, преподавать и проповедовать Слово Божье.

Уильям Шлегель - Спутниковый библейский атлас

Историческая география Библии

2013 Славянское Евангельское Общество

Перевод: С. Омельченко Редакция: Г. Болдыревская Техническая редакция: А. Чуев

Тексты Писания, не являющиеся переводом автора, взяты из Синодального перевода (исправленное издание 2011 г.) © Славянское Евангельское Общество

ISBN 1-978-56773-099-Х

Satellite Bible Atlas Historical Geography of the Bible

2008, 2011, 2012 by William Schlegel

Исходная спутниковая карта и фотография на обложке предоставлена NASA.

Фотография спутника Landsat любезно предоставлена Центром космических полётов NASA им. Годдарда и агентством U.S. Geological Survey.

Исходная карта Европы и Ближнего Востока любезно предоставлена ResMap.com. Если не указано иначе, фотографии предоставлены сайтом bibleplaces.com

Уильям Шлегель - Спутниковый библейский атлас - Введение и посвящение

Молитвами Пётр Дейнека, эмигрант из Беларуси, 6 января 1934 года в подсобном помещении обувного магазина «Хедстром» в Чикаго основал Славянское Евангельское Общество. Его целью было донести Евангелие Иисуса Христа русскоговорящим людям по всему миру. Он стал известен во всём мире как великий муж молитвы; его лозунгом, основанным на Божьем обещании в Иер. 33:3, были слова «Много молитвы — много силы, мало молитвы — мало силы, нет молитвы — нет и силы».

В год 80-летия СЕО мы посвящаем издание «Спутникового библейского атласа» на русском языке нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, автору атласа д-ру Уильяму Шлегелю, всем верным, испытанным и драгоценным верующим в странах бывшего Советского Союза и в Израиле, всем церквям и пасторам Союзов евангельских христиан-баптистов, памяти Петра и Веры Дейнеки, их дочери миссионерке Руфи Шаленко-Эрдель и её мужу Полу, миссионерке Аните Дейнеке и её покойному мужу Петру Дейнеке-младшему, миссионерам СЕО Елизавете Левшене и её покойному мужу Константину, Флоренс Данилюк и её покойному мужу Андрею, Розе Леонович и её покойному мужу Николаю, Андрею Семенчуку и его покойной жене Полине, Валентине Щепанской и её покойному мужу Евгению, многим другим миссионерам и сотрудникам миссии, которые служили в ней на протяжении многих лет и уже отошли в вечность, а также нашим нынешним сотрудникам в городке Лавз Парк, Иллинойс, в Минске, Беларусь, в Киеве, Украина, и в Москве, Россия.



Мы также с благодарностью Господу вспоминаем всех, кого Он послал служить Его возлюбленному Сыну в офисах СЕО, созданных Петром Дейнекой, в Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, а так же служителей Библейской миссии в Германии, Трансмирового радио, «Голоса Анд», радиовещания с острова Сайпан (FEBC), фонда Мак-Клеллан, фонда Верующих, многих других фондов, а также сотни поместных церквей и всех братьев и сестёр. Мы славим и благодарим нашего Небесного Отца за тысячи верных партнёров, которых Он благословил и употребил, чтобы наше служение стало возможным.

«Спутниковый Библейский Атлас» отличается от других изданий, прежде всего тем, что содержит прекрасные изображения поверхности земли, снятые со спутника, и подробную разметку. Никакой другой атлас не имеет такого количества крупных карт, детально освещающих почти все библейские события в Израиле. Чтобы оживить повествование для читателя, каждая карта сопровождается комментарием, показывающим географическую составляющую исторических событий. Как преподаватель с 25-летним опытом преподавания в Израиле, Билл Шлегель понимает и передаёт Божье откровение Его народу в Его Земле так, как мало кто другой. «Спутниковый Библейский Атлас» заслуживает того, чтобы стать справочником по изучению Израиля для следующего поколения христиан, исследующих Библию.

Тодц Болэн, редактор и фотограф вебсайта BiblePlaces.com, автор «Иллюстрированной библиотеки Земли Библии», адъюнкт-профессор Библии, Мастерз колледж

Это необходимое пособие. Наши студенты используют этот атлас в программе изучения географии и истории Израиля. Точные спутниковые фотографии региона, дополненные чёткими линиями границ и библейской исторической графикой, а плюс ко всему ещё и текстовый комментарий, привели к появлению этого прекрасного и полезного исторического атласа Земли Библии.

Д-р Юджин X. Меррилл, почётный профессор Ветхого Завета, Далласская богословская семинария

Отличный и надёжный сборник исторических фактов и информации. Этот труд представляет собой тщательное исследование библейских данных, чередующееся полезными синхронизмами с внебиблейскими источниками; он содержательно согласован с конкурирующими мнениями и основательно посвящен фактической непогрешимости Священного Писания. Маркировка на картах весьма полезна, и тот факт, что она наложена не на нарисованную карту, а на картографически увеличенные спутниковые фотографии местности, делает изображения в атласе реальными. Материал достоин прочтения и ценен как источник исследований, независимо от того, какой раздел Писания изучается.

Д-р Даг Букмэн, профессор Нового Завета, Пастырская богословская семинария

У меня есть шестнадцать разных Библейских атласов, и «Спутниковый Библейский Атлас» Уильяма Шлегеля я однозначно могу порекомендовать для изучения. Это богословски здравый и библейски консервативный «ключ» к динамическому изучению Библии. Молюсь, чтобы Бог сделал полезным этот труд в вашей жизни, как в своё время Он сделал это в моей.

Д-р Ричард Ригсби, профессор Ветхого Завета и директор программы «Земля Библии», Талботская школа богословия

Уильям Шлегель - Спутниковый библейский атлас - Содержание

Географические карты региона

Спутниковая карта

Регионы и дороги Израиля

Региональная карта: север

Региональная карта: долина Изреель и Нижняя Галилея

Региональная карта: Голан

Региональная карта: центр (Иудея и Самария)

Региональная карта: Самария

Региональная карта: Иерусалим и земли Вениамина

Вениамин: восток

Иудея: Нагорная местность, Шефела, Прибрежная равнина

Региональная карта: Шефела Иудеи

Региональная карта: юг (от Негева до Елафа)

Библейский Негев

Регион Мёртвого моря

Трёхмерные изображения (виды с запада и с юга)

Трёхмерные изображения (вид с юго-запада)

Археология: телль

Патриархи и взаимоотношения Египта с Ханааном

Происхождение патриархов

Патриархи: Авраам и Исаак

Иаков и Иосиф

Тутмос III: 18-я египетская династия в Ханаане

Завоевание Мегидцо Тутмосом III

Исход и завоевание Обетованной Земли

Исход и путешествие через Синай

Израиль в пустыне

Завоевания за Иорданом

Границы Обетованной Земли: Ханаан

Вход в Ханаан: Иерихон и Гай

Войны израильтян: Центральная и Южная кампании

Войны израильтян: Северная кампания

Письма Амарны: ханаанско-египетские отношения

Заселение Земли и период Судей

Раздел земель между коленами Израиля

Незавоёванные территории: период Судей

Первые судьи у Иуды и Вениамина

Кампании 19-й египетской династии в Ханаане

Девора и Варак

Гедеон и Авимелех

Иеффай

Самсон

Миграция Дана, война с Вениамином и Руфь

Объединённая монархия

Служение Самуила

Саул

Давид и Саул

Давид на службе у филистимлян в Секелаге

Царствование Давида

Перепись при Давиде и царствование Соломона

Разделённая монархия I

Разделение царства и кампания Сусакима

Аса и Вааса: споры Иуды и Израиля о границе

Илия. Амврий, Ахав: отношения с Сирией и Финикией

Стела Месы: отношения Израиля и Иуды с Моавом и Едомом

Елисей. Иорам, Ииуй: отношения с Сирией и Ассирией

Разделённая монархия II

Угнетение сирийцами Израиля и Иуды

Иеровоам II и Озия: восстановление в Израиле и Иудее

Ахаз в Иудее - потеря земель; пророки Исайя и Михей

Ассирийская империя

Ассирия в Израиле: Феглафелласар III

Падение Самарии

Езекия против Сеннахирима

Вавилонская империя

Падение Иерусалима: вавилонское завоевание

Персидский, хасмонейский и греческий периоды

Персидская империя

Возвращение и восстановление

Александр Македонский, Греческая империя

Восстание Маккавеев

Завоевания Хасмонеев: итоги

Жизнь и служение Господа Иисуса Христа

Ирод Великий: завоевания и царствование

Политические границы во дни Иисуса

Начало служения Иисуса и Иоанна Крестителя

Переход Иисуса из Назарета в Капернаум

Публичное служение Иисуса в Галилее

Личное служение Иисуса в Галилее

Служение Иисуса вокруг Галилейского моря

Позднее служение в Иудее и Перее

Иисус в Иерусалиме

Деяния Апостолов и еврейские восстания против Рима

Деяния Апостолов в Израиле

Первое миссионерское путешествие Павла

Второе миссионерское путешествие Павла

Третье миссионерское путешествие Павла

Путь Павла в Рим

Первое восстание против Рима

Восстание Бар-Кохбы

Иерусалим

Иерусалим: период первого храма 11-2 Иерусалим в дни Иисуса

Современные границы

Современный Ближний Восток

Современные границы Израиля

Схематическая карта региона

Приложение

Библиография

Указатель основных мест

Чтение Библии и дополнительные комментарии

Изучение «Спутникового Библейского Атласа» должно сопровождаться чтением Библии. В заглавии каждого подраздела есть ссылки на Писание. В сопутствующем учебнике The Land and the Bible приводятся дополнительные пояснения к Атласу.

Размещение карт

Север на картах находится сверху; однако несколько карт расположены так, что, для того чтобы получить направление на север, карту необходимо повернуть на 90 градусов по часовой стрелке (напр., карта 2-1).

Раздел 1: региональные карты

Пояснений к региональным географическим картам (раздел 1) в атласе нет. Эти региональные карты можно использовать для более подробного географического обзора.

Хронология

«Спутниковый Библейский Атлас» использует консервативный подход к библейской хронологии, принимая хронологические даты, приведённые в Библии, как есть. В отношении библейской хронологии предлагаются различные методологии и даты, включая и взгляд, что Авраам, Моисей, Иисус Навин и Давид никогда не существовали. Более подробное обсуждение библейской хронологии, представленное в Атласе, см. в Eugene Merrill's Kingdom of Priests (Baker Books, 2008).

Датирование египетских фараонов следует «высокой хронологии» учебника The Cambridge Ancient History.

Йад Хашмона, Израиль, июль 2012