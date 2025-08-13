5 Хотя вы это уже знаете, я все‑таки хочу напомнить: избавив свой народ из земли Египетской, Господь потом погубил тех, кто не веровал. 6 И ангелов, которые не сохранили свое достоинство, но оставили свое жилище, Он держит во мраке и вечных узах, в ожидании суда великого дня. 7 Примерно были наказаны — вечным огнем — Содом и Гоморра с окрестными городами, жившие в чудовищной безнравственности и вожделевшие плоть извращенно. 8 Но эти люди ведут себя точно так же! Эти мечтатели оскверняют плоть, отвергают власть и злословят Славных. 9 Даже архангел Михаил, когда спорил с дьяволом о теле Моисея, осмелился обвинить его в кощунстве, а просто сказал: «Господь укоряет тебя». 10А эти злословят все, знают. Они как неразумные животные; некоторые вещи инстинктивно понимают — но это те самые вещи, которые их губят. 11 Горе им! Они идут путем Каина, из‑за денег встают на обманчивые пути Валаама, и в упорстве погибают, как Корей. 12 Такие люди оскверняют ваши вечери любви. Они разделяют с вами трапезу без страха, хотя заботятся лишь о своих нуждах. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и выкорчеванные; 13 свирепые морские волны, пенящиеся постыдными путями своими; звезды блуждающие, которым уготован вечный мрак. 14 О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, сказавший: «Вот, идет Господь с десятью тысячами святых своих, 15 чтобы сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники». 16 Эти люди вечно ворчат и жалуются, потакают своим желаниям, произносят высокомерные слова и льстят ради корысти.

Один из самых ярких примеров вопиющего и многообразного нечестия в истории XX века — нацистский режим, который при Гитлере привел к шести годам кровавой войны и еврейскому Холокосту. Подобно страшному землетрясению, он породил социальные и политические катастрофы, последствия которых сказываются доныне.

Людям, рожденным после войны и выросшим на рассказах о нацистских зверствах, нелегко понять, насколько жители Британии, Америки и других стран не понимали, что происходит, насколько отказывались верить в такую сатанинскую злобу.

Более того, многие восхищались Гитлером: мол, наводит порядок, возвращает стране национальное достоинство, утерянное в 1920–е годы. Британский премьер–министр Невилл Чемберлен подписал с Гитлером соглашение. Герцог Виндзорский и герцогиня Виндзорская, судя по всему, надеялись, что в случае победы Германии они вернутся в Британию королем и королевой. До нападения на Перл–Харбор многие американцы думали, что если и вступать в войну, то на стороне немцев.

У людей в голове не укладывалось, что дело может быть настолько плохо. Правда, из Германии доходили слухи о гонениях на евреев, но этим слухам обычно либо не верили, либо считали, что слухи преувеличены. Лишь когда войска союзников вошли в концлагеря, стала известна жуткая правда. И когда Европа осознала, что происходило все это время, западный мир охватила волна отвращения, приведя к перестройке всего нравственного ландшафта. Но как же жаль, что потребовались все эти зверства, чтобы люди поняли опасность идолопоклоннического национализма и расизма…

При чтении Иуд 5–16 многим людям нелегко поверить, что ситуация была так плоха, как описывает автор. Они думают: «Возможно, проблемы есть, но зачем драматизировать? Зачем преувеличивать? Допустим, вам не нравятся эти люди, но зачем рисовать их настолько черными красками?». А ведь Иуда считал, что церковь стоит перед серьезной опасностью: на дороге, которой идет община, попалась огромная выбоина, и если в нее угодить, можно расшибиться насмерть.

Отрывок содержит еще одну трудность: отсылает к целому ряду непривычных для нас рассказов (библейских и не только). Иуда хочет сказать: «Опять та же история! Не удивляйтесь, что это повторяется снова и снова!» И здесь, пожалуй, стоит вспомнить, о каких сюжетах идет речь.

Стихи 5–7 напоминают, что Бог судит и карает тех, кто противится Ему. Такое было с некоторыми израильтянами при исходе из Египта (ст. 5). Согласно внебиблейским иудейским преданиям, суд постиг и ангелов, нарушивших Божий замысел о своем статусе и долге (ст. 6). Печальная участь постигла жителей Содома и Гоморры (Быт 19), которые, видимо, нередко использовали приезжих в качестве сексуальных игрушек. Постигшее их наказание — участь, которая может ждать и других нечестивцев (ст. 7).

Эти рассказы, замечает Иуда, хорошо известны. Однако есть люди, которые живут так, словно они пустой звук (ст. 8–13). Возможно, нам стоит покраснеть: не живем ли и мы подобным образом? (Надеюсь, во всяком случае, что не зашли так далеко, как эти учителя.) Отметив два их основных греха в ст. 4, — используют Божью милость как повод для распутства и отрицают Иисуса — Иуда добавляет еще несколько: оскверняют плоть, отвергают власть и хулят Славных (т. е. ангелов, имеющих власть от Бога).

Последнее обвинение может показаться нам странным. Сейчас большинство людей либо вовсе не обращают внимания на ангелов, либо видят в них милых и уютных персонажей. Однако для Иуды это существа абсолютно реальные и могущественные, легкомысленное отношение к которым недопустимо. Он вспоминает рассказ, который появляется в третьей главе Книги Захарии, но развивался в ряде других текстов. Речь идет о том, как архангел Михаил спорит с сатаной и повторяет укор, высказанный Господом. Михаил не проклинает сатану, но вручает все в руки Божьи. Иуда говорит: сравните это с поведением людей, которые хулят все, чего не понимают. Не правда ли, картина знакомая по нынешним издевкам над христианством, да и вообще любой религией? Сплошь и рядом критики выдают собственное невежество буквально в каждой фразе.