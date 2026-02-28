«Я родилась в графстве Ланкастер, выросла и была воспитана среди амишей и меннонитов, поэтому с некоторым трепетом начала читать "Когда сердце плачет". Но я быстро забыла о своих тревогах: Синди Вудсмолл тщательно изучила ту среду, о которой пишет, и ее Ханна Лэпп действительно ведет себя, как девушка из амишей.

Ее история трогательна и печальна, но каждая страница проникнута надеждой. Волнующий и полный значения роман».

ЛИЗ КЕРТИС ХИГГС, автор бестселлера «Благодать в твоих глазах»

Синди Вудсмолл Когда сердце плачет

Сестры по лоскутному одеялу, книга первая

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург 2011

Ханна Лэпп прикрыла рукой корзинку с только что собранными яйцами, оглянулась и побежала по немощеной дороге. Лучи утреннего солнца просвечивали сквозь широкие листья громадных дубов, а она бежала навстречу своим надеждам... и страхам.

В воздухе висел смешанный запах тумана, земли, овощей и жасмина. Ханна обожала разнообразные природные ароматы. Когда она оказалась на вершине холма — слишком далеко, чтобы отец мог увидеть ее, — она остановилась и взглянула на вид, открывавшийся позади. Ферма из серого камня, принадлежавшая ее семье, возвышалась среди холмов. Семнадцать лет назад она родилась в этом доме.

Ханна закрыла глаза, чтобы не видеть своего дома. Ее предки сотни лет были амишами, но ее сердце жаждало современной жизни, компьютера и Интернета. Свобода манила ее, однако при этом она любила свою семью.

Иногда ей хотелось вырваться за границы, внутри которых жили ее родные. Там была жизнь — там был простор — и он привлекал ее. Ханна еще раз взглянула на родной дом и пошла дальше. Ей предстояло пройти примерно милю до того места, где ее ждал Пол. Она радостно ускорила шаг. Ханна торопливо шагала по дороге, слушая утреннее пение птиц и считая перекладины заборов.

Поднявшись на холм, она услышала, как кто-то напевал баритоном незнакомый мотив. Пение раздавалось из амбара. Ханна направилась к калитке для скота на краю пастбища, окруженного немощеной дорогой. За амбаром находился дом бабушки Пола, за ним — мощеная дорога, по которой ездили англичане в своих автомобилях.

Пол пользовался машинами англичан. При мысли об этом Ханна улыбнулась. Он ездил на старом разбитом грузовике. Хотя орден меннонитов, к которому принадлежал Пол, был очень консервативным — намного более консервативным, чем другие меннонитские организации, — они без колебаний пользовались электричеством и машинами. Но его секта до сих пор носила капюшоны, а женщины должны были носить Карр, молитвенный капор. Конечно же, в привязанности Ханны к Полу не было ничего дурного, так как амиши не считали членов его ордена «англичанами».

Когда Ханна отворила калитку, из двустворчатых дверей амбара показался Пол. Он был с непокрытой головой, что не понравилось бы ее епископу, и его волосы цвета спелой соломы сверкали на солнце. Его'голубые глаза преследовали Ханну в мечтах.

Он подошел к ней, с вилами в руках, и нахмурился.

— Ханна Лэпп, что ты делаешь здесь в такое время дня? Когда твой отец узнает об этом, его громовой рев будет слышен по всему графству Перри.

Пол воткнул вилы в землю и пристально посмотрел на девушку.

Он был таким серьезным, что у Ханны отчаянно забилось сердце. Она подумала, не перешла ли границы дозволенного.

— Этим летом ты здесь последний день. — Она протянула ему корзинку с яйцами. — Я подумала, вам с бабушкой захочется устроить особый завтрак.

Пол провел рукой по лбу, с тем же строгим выражением лица.

— У бабушки сегодня утром ужасное настроение.

— Хуже, чем вчера? Он кивнул.

— Дa.

По его губам скользнул намек на улыбку. Он часто дразнил ее словом, которое она постоянно употребляла, и грозился рассказать всем в университете об этом слове и девушке, которая так говорит. Он знал, что у Ханны правильное пенейльванско-немецкое произношение, но это не мешало ему поддразнивать ее. Легкая улыбка превратилась в широкую усмешку, и серьезное выражение исчезло с его лица.

Ханна схватила из корзинки яйцо, отступила назад и сделала вид, что хочет бросить его в Пола.

Пол рассмеялся.

— Бросай, все равно не попадешь!

От его смеха на душе у Ханны потеплело. Она положила яйцо обратно в корзинку, сделала вид, что сердится, и направилась через лужайку к дому.

Пол должен был возвращаться в колледж: его ждал четвертый год обучения. Он снова уедет на всю осень, зиму и весну, и единственным способом общения с ним останутся письма. Но даже такое ограниченное общение велось через его бабушку. Если бы отец Ханны узнал об этой дружбе, он сразу положил бы ей конец, не слушая никаких оправданий.

Пол догнал Ханну, взял у нее корзинку и улыбнулся, глядя на девушку сверху вниз.

- А твоя семья не хватится тебя сегодня утром? Или твой отец на телеге может атаковать нас с минуты на минуту?

Вторая книга серии романов рассказывает о дальнейшей судьбе молодой женщины, которая пережила личную трагедию и была вынуждена покинуть общину амишей старой веры, где она выросла. Ханне не хватает образования и приходится скрывать, кто она такая, но она учится, работает и упорно пытается приспособиться к новой жизни.

Синди Вудсмолл - Когда наступает утро

Сестры по лоскутному одеялу, книга вторая

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург 2012

Издание 2-е

Переводчик P. Б. Шемпель

Отзывы о книге «Когда наступает утро»

«Синди Вудсмолл пишет о реальности — реальных людях, реальных конфликтах и реальных чувствах. Когда открываешь ее книгу, то входишь в ее мир и живешь вместе с ее персонажами. Книга "Когда наступает утро" описывает путь обретения веры и преодоления страданий и невзгод. Это путь, который учит зависимости от Божьей помощи и поддержки. с нетерпением жду появления третьей части серии "Сестер по лоскутному одеялу"!»

КИМ вогел сойер, автор книг «Все, что осталось в прошлом» и «Там, где растут ивы»

«Изготовление конской упряжи и молитвенные чепчики Kapp в романе Синди Вудсмолл встретились с сотовыми телефонами и фотографией, смешивая старый мир с новым. При помощи персонажей из меннонитов и амишей, не принимающих современный мир, Синди выткала рисунок, представляющий разные общины веры, которые надеются правильно со-отнестись с окружающим их миром и друг с другом, не теряя, в то же время, достоинств своих прародителей. "Когда наступает утро" — прекрасное повествование о борьбе и радости, которое остается в памяти еще долго после того, как прочитана последняя страница».

Джейн Киркпатрик, автор нашумевшей серии романов «Растите в любви», включающей книгу «Доброта вопреки бурям»

Отзывы о книге «Когда сердце плачет»

«Свободно льющаяся проза дебютирующего автора Синди Вудсмолл не оставит вас равнодушными, пока вы будете следить за тем, как развиваются взаимоотношения внутри общины амишей, которые живут в соответствии с давними уважаемыми ими традициями».

«Christian Retailing »

«Борьба и страдания Ханны, ставшей чужой в собственном доме, не оставят равнодушными тех, кто уже знаком с жизнью амишей по историям Биверли Льюис. Стиль Вудсмолл вызывает сильные эмоциональные переживания».

«Library Journal»

«История Ханны и трогательна, и трагична, но с каждой новой страницей надежда сияет все ярче. Волнующий и значительный первый роман».

лиз кэртис хиггс, автор бестселлера «Благодать в твоих глазах»

«"Когда сердце плачет" — неотразимое и волнующее начало того, что обещает быть превосходной новой серией романов».

Дебора Рейни, автор книг «Клятва нежной любви» и «Помни, чтобы забыть»

Моему дорогому другу и прекрасному партнеру и критику Марси Берк

Третья и последняя книга серии "Сестры по лоскутному одеялу". Ханна возвращается в родной дом, откуда она с позором бежала. Это ставит ее перед мучительным решением: выбрать ли новую жизнь, в которой она многого достигла, и человека, который восстановил в ней надежду, или откликнуться на призыв своего сердца.

Мастерски написанная книга о силе прощения и освобождении. Достоверные персонажи книги Вудсмолл убедительно иллюстрируют, как могут исцелиться израненные души.

Синди Вудсмолл - Когда исцеляется душа

Сестры по лоскутному одеялу, книга третья

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург 2012

Видання 2-е Переводчик P. Б. Шемпелъ

«В романе Синди Вудсмолл "Когда исцеляется душа", трогательной истории о любви и прощении, герои настолько реальны, а захватывающий сюжет на фоне описания жизни амишей настолько натурален, что я почти чувствую запах свежеиспеченных булочек с корицей и слышу цокот копыт по мостовой. Эту книгу, которая полностью захватывает тебя с самого начала и до конца, нужно обязательно прочитать!»

Дана Хант, автор книги «Что будет то будет»

«Подобно стежкам красивого лоскутного одеяла, любовь и вера составляют канву книги Синди Вудсмолл "Когда исцеляется душа", блестяще написанной третьей книги из серии "Сестры по лоскутному одеялу". Своим искусным сюжетом и героями, словно говорящими со страниц книги, этот роман повествует о вечных истинах, показывая, что прощение — это бальзам, который исцеляет раны и становится защитным покровом для души».

Кэтлин Ибарбо, автор книги «Любимый изгнанник»