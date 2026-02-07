Харрис - Я - О’Кей, Ты - О’Кей

«Я — О’кей, Ты — О’кей» — это книга об освобождении от груза прошлого. Томас Харрис доказывает, что большинство наших психологических проблем связано с «записями» в нашем подсознании, сделанными в первые пять лет жизни. Мы привыкаем чувствовать себя «не О’кей» под давлением родительских авторитетов, и это чувство преследует нас во взрослом возрасте.

Автор предлагает способ «перезаписи» этих сценариев с помощью Взрослого состояния Я. Книга учит переходить от автоматических реакций к осознанному выбору. Это оптимистичное руководство, которое утверждает: каждый человек может принять решение стать «О’кей» и начать относиться к другим с такой же позиции, что радикально меняет качество жизни и общения.

Харрис Т.Э. - Я - О’Кей, Ты - О’Кей

Пер. с англ. — М.: Академический проект, 2019. — 255 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2338-3

Харрис Т.Э. - Я - О’Кей, Ты - О’Кей – Содержание

Самоотвод (вместо предисловия) (В.А. Петровский)

Предисловие автора

Глава 1. Фрейд, Пенфилд и Берн

Глава 2. Родитель, Взрослый и Дитя

Глава 3. Четыре установки жизни

Глава 4. Мы можем измениться

Глава 5. Анализ трансакции

Глава 6. Чем мы отличаемся друг от друга

Глава 7. Как мы используем время

Глава 8. Р-В-Д и брак

Глава 9. Р-В-Д и дети

Глава 10. Р-В-Д и подростки

Глава 11. Когда необходимо лечение?

Глава 12. Р-В-Д и моральные ценности

Глава 13. Общественное значение Р-В-Д

Послесловие (В.К. Калиненко)