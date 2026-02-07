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Харрис - Я - О’Кей, Ты - О’Кей

Харрис - Я - О’Кей, Ты - О’Кей
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Психологические технологии (35 books)

«Я — О’кей, Ты — О’кей» — это книга об освобождении от груза прошлого. Томас Харрис доказывает, что большинство наших психологических проблем связано с «записями» в нашем подсознании, сделанными в первые пять лет жизни. Мы привыкаем чувствовать себя «не О’кей» под давлением родительских авторитетов, и это чувство преследует нас во взрослом возрасте.

Автор предлагает способ «перезаписи» этих сценариев с помощью Взрослого состояния Я. Книга учит переходить от автоматических реакций к осознанному выбору. Это оптимистичное руководство, которое утверждает: каждый человек может принять решение стать «О’кей» и начать относиться к другим с такой же позиции, что радикально меняет качество жизни и общения.

Харрис Т.Э. - Я - О’Кей, Ты - О’Кей

Пер. с англ. — М.: Академический проект, 2019. — 255 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2338-3

Харрис Т.Э. - Я - О’Кей, Ты - О’Кей – Содержание

Самоотвод (вместо предисловия) (В.А. Петровский)

Предисловие автора

  • Глава 1. Фрейд, Пенфилд и Берн

  • Глава 2. Родитель, Взрослый и Дитя

  • Глава 3. Четыре установки жизни

  • Глава 4. Мы можем измениться

  • Глава 5. Анализ трансакции

  • Глава 6. Чем мы отличаемся друг от друга

  • Глава 7. Как мы используем время

  • Глава 8. Р-В-Д и брак

  • Глава 9. Р-В-Д и дети

  • Глава 10. Р-В-Д и подростки

  • Глава 11. Когда необходимо лечение?

  • Глава 12. Р-В-Д и моральные ценности

  • Глава 13. Общественное значение Р-В-Д

Послесловие (В.К. Калиненко)

Views 247
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Added 07.02.2026
Author brat christifid
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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