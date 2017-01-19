Перевод: Рав Пинхас Перлов

Издательство «Тора Лишма»

Ответственный редактор: Рав И. Полищук

Тора лишма? 260 стр.

ИЕРУСАЛИМ 5766

Xазон Иш - Вера и упование - Эмуна увитахон - Содержание

Предисловие переводчика

Рав Моше Пантелят. Хазон Иш о вере и душе

Часть 1. Вера

Часть 2. Упование

Часть 3. Мораль и закон

часть 4. Учение о душевных качествах

часть 5. Воображение и разум

Часть 6. Пророчество

Xазон Иш - Вера и упование - Эмуна увитахон - Хазон Иш о вере и душе

Обычно спор между человеком религиозным и нерелигиозным кончается примерно таким замечанием неверующего собеседника: «Все это очень интересно, иногда даже трогательно, но проблема в том, что ты веруешь, а я — нет. Я, быть может, даже завидую тебе: "блажен, кто верует, тепло ему на свете!" Но я не верю — и все тут, что я могу сделать?» Люди думают, что на этом вопрос исчерпан. Мне кажется, что здесь есть ошибка, происходящая от незнания предмета. Попытаемся выяснить, в чем она заключается. По-видимому, люди просто по-разному понимают, что такое вера.

Некоторые считают, что вера — это чувство, какое-то интуитивное ощущение, которое сам человек не может обосновать каким-то рациональным способом.

Второе определение сводится к тому, что вера — это система убеждений, кредо. И хотя, с одной стороны, здесь речь идет не о чувствах, но и здесь не подразумевается какое бы то ни было доказательство. К примеру, человек утверждает: «Я верю, что все люди равны. Это - мое кредо, мое убеждение.»

Итак, принятое в повседневной жизни определение веры таково: либо это чувство, — интуитивное ощущение, что есть что-то помимо воспринимаемого нами материального мира, либо это кредо - система идеалов и убеждений, которые невозможно и не нужно доказывать.

Проблема в том, имеет ли отношение к этим определениям еврейская вера (то, что называется на иврите эмуна).

«Основа основ, фундаментальный принцип мудрости, - утверждает Рамбам в Илхот Есодей А-Торау - это знание о том, что есть Тот, кто существует превечно, и Он

— первопричина всего сущего». Любопытно, что Рамбам говорит здесь не о вере, а о знании: основа основ — знание того, что есть Причина причин, Творец мира.

Иными словами, вопрос о существовании Творца, вопрос о том, случаен ли этот мир или есть у него Создатель, — вопрос не веры, а знания. Каким образом можно прийти к такому знанию, — это отдельная тема. Нас сегодня интересует другой вопрос: если человек способен убедиться в существовании Б-га с помощью рационального мышления, не прибегая к интуиции, то что же тогда остается на долю веры? Ответ попытаемся найти у крупнейшего еврейского мыслителя прошлого поколения рабби Авраама-Йешаяу Карелица, более известного в еврейском мире под псевдонимом Хазон Иш. Вот что он пишет в первой главе своей книги "Эмуна увитахон":

«Душевное качество, именуемое верой, — это тонкая склонность, свойство утонченной и изысканной души.

Если человек обладает нежной и чувствительной душой, и в покое — наслаждение его, и не терзает его голод вожделений, и глаз его любуется зрелищем выси небес и бездн земли, — тогда он потрясен и взволнован, — ибо мир предстает перед ним как сокрытая волшебная тайна. Тайна эта окутывает его сердце и мозг, и вот — он почти лишается чувств, и духа жизни в нем не остается... Лишь к тайне той устремлены все помыслы его, — душа тоскует разгадать ее, и он готов идти за то в огонь и в воду... Ибо что ему вся его жизнь, если она со всем своим очарованием ускользает совершенно от него, и душа его, кружа в печали, жаждет проникнуть в тайну свою и корни свои познать, — но заперты ворота...»

Вера — это не чувство, не интуиция и не недоказуемое кредо; вера, а точнее — способность к глубокой и возвышенной вере, о которой говорит Хазон Иш, — это качество души. Тот, кто обладает этим качеством, может достичь такой веры; тот, у кого оно отсутствует, не может. Что же это за качество? Если приглядимся повнимательнее, увидим, что Хазон Иш говорит о комплексе из пяти различных качеств. Первое из них: «...и в покое — наслаждение его...». Современный человек почти не знает, что такое покой. Раздражители, приводящие в действие человеческий мозг, постоянно бомбардируют его извне: радио, телевидение, чтение, собеседники... Средства информации обрушивают на человека непереваримое количество информации, 90% которой ему не нужно.