Робинсон - Библейская проповедь

Чтобы объяснить, почему проповедь так низко оценивается, нужно рассмотреть все стороны современной жизни. Общественное мнение о проповеднике изменилось, и его больше не рассматривают как интеллектуального или даже духовного руководителя. Попросите члена церкви дать описание церковного служителя, и его описание не будет слишком лестным. Согласно Кили Хейселдену, пастора считают «вежливым, симпатичным и всегда готовым помочь; любимцем старушек, сдержанным с молодыми людьми; наставником молодёжи и товарищем одиноким людям; а также своего рода приятным и веселым распорядителем на официальных общественных приемах и обедах». Если это описание верно, то оно хоть и указывает на то, что проповедник многим нравится, но не г9ворит о том, что он пользуется большим уважением.

Предисловие

1. Нужда в объяснительных проповедях

2. В чем заключается великая идея?

3. Орудия труда

4. Путь развития: от текста к проповеди

5. Сила цели

6. Выбор формы проповеди

7. Придание жизни «сухим костям»

8. Начало и конец проповеди должны быть особенно привлекательны

9. Изложение мыслей

10. Как проповедовать так, чтобы люди слушали

Приложение 1. Ответы к упражнениям

Приложение 2. Техническая разбивка Еф. 4: 1 1 -16

Приложение 3. Оценка проповеди (образец)