Я открою тебе сокровенное слово

Category ESXATOS BOOKS, History

Книга «Я открою тебе сокровенное слово: Литература Вавилонии и Ассирии» представляет собой одну из самых значимых антологий древневосточной словесности, подготовленную выдающимися советскими ассириологами (В. К. Афанасьевой, И. М. Дьяконовым и другими). Авторы ставят задачу приоткрыть завесу над духовным миром древних месопотамцев, чей голос долгое время был скрыт под толщей песка и забытых клинописных знаков. Основная идея сборника заключается в том, что литература Двуречья — это не просто архаические тексты, а живое свидетельство зарождения человеческой рефлексии о жизни, смерти, долге и месте человека в огромной, зачастую враждебной вселенной, управляемой богами.

Содержательная часть антологии охватывает колоссальный временной пласт и включает в себя памятники различных жанров: от монументального «Эпоса о Гильгамеше» и космогонической поэмы «Энума элиш» до проникновенных покаянных псалмов, заговоров и бытовых пословиц. Читатель знакомится с мифами о сотворении мира, сошествии богини Иштар в преисподнюю и легендой об Этане, летящем на орле. Особое внимание уделено «литературе мудрости» — философским диалогам (таким как «Диалог господина и раба»), которые поражают своей ироничностью и скептицизмом, доказывая, что экзистенциальные вопросы терзали людей за тысячи лет до нашей эры так же остро, как и сегодня.

Текст снабжен глубокими научными комментариями и вступительными статьями, которые помогают современному человеку понять сложную символику и этику древних шумеров и аккадцев. Переводы выполнены с сохранением поэтического ритма и мощи оригинала, что позволяет ощутить подлинное величие «сокровенного слова» месопотамских писцов. Работа служит незаменимым источником для историков культуры, филологов и всех, кто хочет прикоснуться к колыбели человеческой цивилизации. Это чтение убедительно доказывает, что, несмотря на тысячелетия, отделяющие нас от Ниневии и Вавилона, человеческие чувства — любовь, страх перед небытием и жажда бессмертия — остались неизменными.

Я открою тебе сокровенное слово: Литература Вавилонии и Ассирии

Пер. с аккад. /Сост. В. К. Афанасьевой и И. М. Дьяконова; Предисл. В. К. Афанасьевой; Коммент. В. К. Афанасьевой, И. М. Дьяконова, И. С. Клочкова и В. А. Якобсона

М.: Худож. лит., 1981.— 351 с.

Я открою тебе сокровенное слово - Содержание

В. Афанасьева. Предисловие

ДЕЯНИЯ БОГОВ

  • «Когда вверху...» — "Энума элиш". Поэма о сотворении мира. Перевод В. Афанасьевой

  • «Когда боги» подобно людям...» Сказание об Атрахасисе. Перевод В. Афанасьевой

  • «Когда пир устроили боги...» Поэма о Нергале и Эреш-кигаль (Ранняя версия иэ Телль-эль-Амариы). Перевод В. Афанасьевой

  • «Царицу народов хочу я восславить...» Эпическая поэма

  • о Нергале и Эрешкигаль (Ассирийская версия). Перевод В. Афанасьевой

  • «К стране безысходной...» Сошествие Иштар в Преисподнюю. Перевод В. Шилейко

  • «Царь всех обиталищ...» Поэма о боге чумы Эрре. Перевод В. Якобсона

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ

  • «О все видавшем» со слов Синлике-уннинни, заклинателя. Эпос о Гильгамеше. Перевод И. Дьяконова

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЖИЗНЬ

  • «Эйа Ир'емума любит...» Любовное заклинание. Перевод И. Дьяконова

  • «Оставь попреки!..» Диалог двух влюбленных. Перевод В. Афанасьевой

  • «В водах потока...» Заклинание для роженицы Перевод В. Афанасьевой

  • «Телица тяжелая...» Заклинание для роженицы. Перевод D. Афанасьевой

  • «Жигсль потемок прочь из потемок...» Колыбельная песня-заговор из Ашшура. Перевод В. Шилейко

  • «Когда Ану сотворил небо...» Заговор против зубной боли. Перевод В. Афанасьевой

  • «Раб, повинуйся мне!..» Разговор господина с рабом. Перевод В. Якобсона

  • «Ниппурец, муж смиренный и бедный...» Сказка о ниппурском бедняке. Перевод И. Клочкова

  • «Для чего, словно барка...» Плач-заклинание. Перевод В. Шилейко

ЧЕЛОВЕК И ЕГО БОГ

  • «Муж со стенанием...» Старозавилонская поэма о Невинном страдальце. Перевод И. Клочкова

  • «Владыку мудрости хочу восслагить...» Из средневавилонской поэмы о Невинном страдальце. Таблица II. Перевод В. Афанасьевой

  • «Уснули князья...» Молитва к ночным богам. Перевод В. Шилейко

  • «Вышла она на простор...» Из книги заклинаний. Перевод В. Шилейко

  • «Шамаш, когда ты восходишь...» Заклинание Солнца. Перевод В. Шилейко

  • «Скорбь, как воды речные...» Из заклинаний. Перевод В. Шилейко

  • «Тебе—мольбы мои, владык владычица, богинь богиня!..» Заклинание-молитва к Иштар. Перевод В. Афанасьевой

  • «Хорошо молиться тебе...» Заклинание-молитва к Иштар. Перевод В. Афанасьевой

  • «Могучий, пресветлый, муж Эреду...» Заклинание-молитва к Мардуку. Перевод В. Афанасьевой

  • «Мудрый муж, постой, я хочу сказать тебе...» «Вавилонская теодицея». Перевод И. Клочкова.

  • Из заклинаний «Утешение сердца божия». Перевод И. Клочкова

  • «Грех мой, как дым...» Из заклинаний «Да отпустит».Перевод И. Клочкова

ДЕЯНИЯ ЦАРЕЙ

  • «Эллиль дал тебе величье...» Военная песнь Хаммурапи. Перевод И. Дьяконова

  • «Я — Шаррукен, царь могучий...» Сказание о Саргоне Перевод И Дьяконова

  • «Ададнерари, светлый государь...» Из надписи Ададнерари I Перевод И. Дьяконова

  • «...В начале моего царствования...» Из анналов царя Ашшурнацирапала II. Перевод И. Дьяконова

  • «Ашшуру, отцу богов, владыке великому...» Воинская реляция Саргона II. Перевод И. Дьяконова

  • «Я — Синаххериб, великий царь...» Из анналов Синаххериба. Перевод В. Якобсона

  • Письмо Асархаддона Gory Ашшуру. Перевод И. Дьяконова 269

  • «Шамаш, великий владыка...» Запрос царя Асархаддона к оракулу. Перевод И. Дьяконова

  • «Я, Ашшурбаиапал, творение Ашшура и Белет...» Из анналов Ашшурбанапала. Перевод В. Афанасьевой

  • Молитва Шамашшумукина к богине Царпанит. Перевод В. Афанасьевой

  • «Мор-Изнуритель, владыка великий...» Молитва Шамашшумукина к богу Цергалу. Перевод В. Афанасьевой

Комментарии

Словарь

