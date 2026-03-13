Книга «Я открою тебе сокровенное слово: Литература Вавилонии и Ассирии» представляет собой одну из самых значимых антологий древневосточной словесности, подготовленную выдающимися советскими ассириологами (В. К. Афанасьевой, И. М. Дьяконовым и другими). Авторы ставят задачу приоткрыть завесу над духовным миром древних месопотамцев, чей голос долгое время был скрыт под толщей песка и забытых клинописных знаков. Основная идея сборника заключается в том, что литература Двуречья — это не просто архаические тексты, а живое свидетельство зарождения человеческой рефлексии о жизни, смерти, долге и месте человека в огромной, зачастую враждебной вселенной, управляемой богами.

Содержательная часть антологии охватывает колоссальный временной пласт и включает в себя памятники различных жанров: от монументального «Эпоса о Гильгамеше» и космогонической поэмы «Энума элиш» до проникновенных покаянных псалмов, заговоров и бытовых пословиц. Читатель знакомится с мифами о сотворении мира, сошествии богини Иштар в преисподнюю и легендой об Этане, летящем на орле. Особое внимание уделено «литературе мудрости» — философским диалогам (таким как «Диалог господина и раба»), которые поражают своей ироничностью и скептицизмом, доказывая, что экзистенциальные вопросы терзали людей за тысячи лет до нашей эры так же остро, как и сегодня.

Текст снабжен глубокими научными комментариями и вступительными статьями, которые помогают современному человеку понять сложную символику и этику древних шумеров и аккадцев. Переводы выполнены с сохранением поэтического ритма и мощи оригинала, что позволяет ощутить подлинное величие «сокровенного слова» месопотамских писцов. Работа служит незаменимым источником для историков культуры, филологов и всех, кто хочет прикоснуться к колыбели человеческой цивилизации. Это чтение убедительно доказывает, что, несмотря на тысячелетия, отделяющие нас от Ниневии и Вавилона, человеческие чувства — любовь, страх перед небытием и жажда бессмертия — остались неизменными.

Я открою тебе сокровенное слово: Литература Вавилонии и Ассирии

Пер. с аккад. /Сост. В. К. Афанасьевой и И. М. Дьяконова; Предисл. В. К. Афанасьевой; Коммент. В. К. Афанасьевой, И. М. Дьяконова, И. С. Клочкова и В. А. Якобсона

М.: Худож. лит., 1981.— 351 с.

Я открою тебе сокровенное слово - Содержание

В. Афанасьева. Предисловие

ДЕЯНИЯ БОГОВ

«Когда вверху...» — "Энума элиш". Поэма о сотворении мира. Перевод В. Афанасьевой

«Когда боги» подобно людям...» Сказание об Атрахасисе. Перевод В. Афанасьевой

«Когда пир устроили боги...» Поэма о Нергале и Эреш-кигаль (Ранняя версия иэ Телль-эль-Амариы). Перевод В. Афанасьевой

«Царицу народов хочу я восславить...» Эпическая поэма

о Нергале и Эрешкигаль (Ассирийская версия). Перевод В. Афанасьевой

«К стране безысходной...» Сошествие Иштар в Преисподнюю. Перевод В. Шилейко

«Царь всех обиталищ...» Поэма о боге чумы Эрре. Перевод В. Якобсона

ПОДВИГИ ГЕРОЕВ

«О все видавшем» со слов Синлике-уннинни, заклинателя. Эпос о Гильгамеше. Перевод И. Дьяконова

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЖИЗНЬ

«Эйа Ир'емума любит...» Любовное заклинание. Перевод И. Дьяконова

«Оставь попреки!..» Диалог двух влюбленных. Перевод В. Афанасьевой

«В водах потока...» Заклинание для роженицы Перевод В. Афанасьевой

«Телица тяжелая...» Заклинание для роженицы. Перевод D. Афанасьевой

«Жигсль потемок прочь из потемок...» Колыбельная песня-заговор из Ашшура. Перевод В. Шилейко

«Когда Ану сотворил небо...» Заговор против зубной боли. Перевод В. Афанасьевой

«Раб, повинуйся мне!..» Разговор господина с рабом. Перевод В. Якобсона

«Ниппурец, муж смиренный и бедный...» Сказка о ниппурском бедняке. Перевод И. Клочкова

«Для чего, словно барка...» Плач-заклинание. Перевод В. Шилейко

ЧЕЛОВЕК И ЕГО БОГ

«Муж со стенанием...» Старозавилонская поэма о Невинном страдальце. Перевод И. Клочкова

«Владыку мудрости хочу восслагить...» Из средневавилонской поэмы о Невинном страдальце. Таблица II. Перевод В. Афанасьевой

«Уснули князья...» Молитва к ночным богам. Перевод В. Шилейко

«Вышла она на простор...» Из книги заклинаний. Перевод В. Шилейко

«Шамаш, когда ты восходишь...» Заклинание Солнца. Перевод В. Шилейко

«Скорбь, как воды речные...» Из заклинаний. Перевод В. Шилейко

«Тебе—мольбы мои, владык владычица, богинь богиня!..» Заклинание-молитва к Иштар. Перевод В. Афанасьевой

«Хорошо молиться тебе...» Заклинание-молитва к Иштар. Перевод В. Афанасьевой

«Могучий, пресветлый, муж Эреду...» Заклинание-молитва к Мардуку. Перевод В. Афанасьевой

«Мудрый муж, постой, я хочу сказать тебе...» «Вавилонская теодицея». Перевод И. Клочкова.

Из заклинаний «Утешение сердца божия». Перевод И. Клочкова

«Грех мой, как дым...» Из заклинаний «Да отпустит».Перевод И. Клочкова

ДЕЯНИЯ ЦАРЕЙ

«Эллиль дал тебе величье...» Военная песнь Хаммурапи. Перевод И. Дьяконова

«Я — Шаррукен, царь могучий...» Сказание о Саргоне Перевод И Дьяконова

«Ададнерари, светлый государь...» Из надписи Ададнерари I Перевод И. Дьяконова

«...В начале моего царствования...» Из анналов царя Ашшурнацирапала II. Перевод И. Дьяконова

«Ашшуру, отцу богов, владыке великому...» Воинская реляция Саргона II. Перевод И. Дьяконова

«Я — Синаххериб, великий царь...» Из анналов Синаххериба. Перевод В. Якобсона

Письмо Асархаддона Gory Ашшуру. Перевод И. Дьяконова 269

«Шамаш, великий владыка...» Запрос царя Асархаддона к оракулу. Перевод И. Дьяконова

«Я, Ашшурбаиапал, творение Ашшура и Белет...» Из анналов Ашшурбанапала. Перевод В. Афанасьевой

Молитва Шамашшумукина к богине Царпанит. Перевод В. Афанасьевой

«Мор-Изнуритель, владыка великий...» Молитва Шамашшумукина к богу Цергалу. Перевод В. Афанасьевой

Комментарии

Словарь