Яцишин - Послання до Галатів

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational
Series Науково-популярний коментар (3 books)

Послання до Галатів — неперевершений Павлів твір, у якому апостол живо й дієво виражає зміст і сутність Євангелія, прийнятого ним через об’явлення Христа. Це звернення спрямоване передовсім до Церков Галатії, однак широтою порушеної проблематики та значущістю виходить далеко поза межі окремих спільнот і стосується всіх християн.

Коментар Андрія Яцишина допомагає зрозуміти богословську логіку послання: християнська ідентичність синів Божих дарована через віру Христа, Хрещення і життя під проводом Духа. Саме таке життя виявляється у свободі, любові, добрих учинках і плоді Духа, що свідчить про справжню реалізацію оправдання вірою Христа.

Яцишин Андрій – Послання до Галатів – Науково-популярний коментар

Яцишин А. Послання до Галатів: науково-популярний коментар. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2021. – 160 с.

ISBN 978-617-7608-37-9

Яцишин Андрій – Послання до Галатів – Зміст

  • Скорочення назв книг Біблії

  • Вступ

    • Авторство

    • Адресати й обставини написання

    • Історично-соціологічні аспекти життя деяких християнських груп І ст.

    • Структура

    • Богословські теми

  • Пролог: Павло, Євангеліє і галати (Гл 1:1–12)

    • Автор, адресати, привіт (Гл 1:1–5)

    • Криза Галатії та відповідь Павла на неї (Гл 1:6–12)

  • Життя Павла — втілення Євангелія (Гл 1:13–2:21)

    • Павло і Євангеліє (Гл 1:13–24)

    • Одне Євангеліє — дві місії (Гл 2:1–10)

    • Вірність у слідуванні правді Євангелія (Гл 2:11–14)

    • Живу вже не я, живе Христос у мені (Гл 2:15–21)

  • Зміст Євангелія Павла: сини Бога через віру Христа (Гл 3:1–4:7)

    • Непослідовність віри галатів (Гл 3:1–5)

    • Оправдання вірою Христа і «діла закону» (Гл 3:6–14)

    • Христос, сповнення обітниць Авраамові та роль закону (Гл 3:15–25)

    • Сини Бога через віру Христа (Гл 3:26–4:7)

  • Остаточний вибір: Євангеліє чи рабство (Гл 4:8–5:12)

    • Повернення галатів до минулого способу життя (Гл 4:8–11)

    • «Де воно, те ваше щастя?» (Гл 4:12–20)

    • Сини рабині чи сини вільної? (Гл 4:21–5:1)

    • Свобода від обрізання для віри, чинної любові (Гл 5:2–12)

  • Життя згідно з Євангелієм (Гл 5:13–6:10)

    • Свобода для любові і етика Духа (Гл 5:13–26)

    • Закон Христа (Гл 6:1–10)

  • Епілог: нове творіння у Христі (Гл 6:11–18)

  • Запитання для обговорення в групах

  • Словничок термінів

  • Бібліографія

Views 27
Added 29.05.2026
Author brat Vadim
