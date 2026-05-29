Яцишин - Послання до Галатів

Послання до Галатів — неперевершений Павлів твір, у якому апостол живо й дієво виражає зміст і сутність Євангелія, прийнятого ним через об’явлення Христа. Це звернення спрямоване передовсім до Церков Галатії, однак широтою порушеної проблематики та значущістю виходить далеко поза межі окремих спільнот і стосується всіх християн.
Коментар Андрія Яцишина допомагає зрозуміти богословську логіку послання: християнська ідентичність синів Божих дарована через віру Христа, Хрещення і життя під проводом Духа. Саме таке життя виявляється у свободі, любові, добрих учинках і плоді Духа, що свідчить про справжню реалізацію оправдання вірою Христа.
Яцишин Андрій – Послання до Галатів – Науково-популярний коментар
Яцишин А. Послання до Галатів: науково-популярний коментар. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2021. – 160 с.
ISBN 978-617-7608-37-9
Зміст
Скорочення назв книг Біблії
Вступ
Авторство
Адресати й обставини написання
Історично-соціологічні аспекти життя деяких християнських груп І ст.
Структура
Богословські теми
Пролог: Павло, Євангеліє і галати (Гл 1:1–12)
Автор, адресати, привіт (Гл 1:1–5)
Криза Галатії та відповідь Павла на неї (Гл 1:6–12)
Життя Павла — втілення Євангелія (Гл 1:13–2:21)
Павло і Євангеліє (Гл 1:13–24)
Одне Євангеліє — дві місії (Гл 2:1–10)
Вірність у слідуванні правді Євангелія (Гл 2:11–14)
Живу вже не я, живе Христос у мені (Гл 2:15–21)
Зміст Євангелія Павла: сини Бога через віру Христа (Гл 3:1–4:7)
Непослідовність віри галатів (Гл 3:1–5)
Оправдання вірою Христа і «діла закону» (Гл 3:6–14)
Христос, сповнення обітниць Авраамові та роль закону (Гл 3:15–25)
Сини Бога через віру Христа (Гл 3:26–4:7)
Остаточний вибір: Євангеліє чи рабство (Гл 4:8–5:12)
Повернення галатів до минулого способу життя (Гл 4:8–11)
«Де воно, те ваше щастя?» (Гл 4:12–20)
Сини рабині чи сини вільної? (Гл 4:21–5:1)
Свобода від обрізання для віри, чинної любові (Гл 5:2–12)
Життя згідно з Євангелієм (Гл 5:13–6:10)
Свобода для любові і етика Духа (Гл 5:13–26)
Закон Христа (Гл 6:1–10)
Епілог: нове творіння у Христі (Гл 6:11–18)
Запитання для обговорення в групах
Словничок термінів
Бібліографія
