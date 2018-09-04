Запретный Талмуд - Ярон Ядан

Ядан - Запретный Талмуд
Осмысление природы и характера иудейской ортодоксии невозможно без ясного осознания радикального религиозного и культурного переворота, происшедшего в еврейском мире в конце эпохи Второго Храма и в последующие столетия.
Общины, юридическим и моральным кодексом которых была Библия, постепенно превратились в сообщества, всецело опирающиеся на раввинистическое учение — Талмуд. Талмуд стал, по существу, «Новым Заветом», заключенным во вполне исторические времена между Богом и Израилем. Роль Бога сыграли, разумеется, мудрецы Талмуда.
Ярон Ядан - Запретный Талмуд
Я. Ядан. — М.: Рид Групп, 2012. — 544 с. — (Бог не крут)
Перевод с иврита — Александр Этерман
ISBN 978-5-4252-0399-1
Ярон Ядан - Запретный Талмуд - Содержание
- «Новый Завет» иудаизма
- Краткое, слишком краткое предисловие редактора
- 1. Нееврей, изучающий Тору, подлежит казни
- 2. Законы природы изменились со времен Талмуда
- 3. Как обезьяны произошли от людей
- 4. Запрещено переводить стихи Библии, порочащие библейские персонажи
- 5. Размеры небесного купола, его толщина; сколько времени отнимает у солнца путь от утренней зари до появления звезд
- 6. Где солнце проводит ночь: над небесным куполом или у его северной стены
- 7. Тот, кто проходит над пролитой водой, рискует жизнью
- 8. О введении полового органа в собственный задний проход
- 9. Что происходит с девственной плевой девочки, совершившей половой акт в возрасте менее трех лет
- 10.Может ли женщина, получавшая удовольствие от секса в возрасте менее трех лет, выйти замуж за священника
- 11. Может ли священник жениться на малолетней; определение распутной женщины
- 12. Мать, переспавшая с собственным сыном, не может выйти замуж за священника
- 13. Первосвященник должен жениться на девственнице не старше двенадцати с половиной лет
- 14. Может ли выйти первосвященник жениться на девушке, переспавшей с животным
- 15. Может ли первосвященник жениться на беременной девственнице
- 16. Разрешено ли священникам брать военнопленных женщин в наложницы
- 17.Сожитель «наложницы из Гевы» разгневался на нее из-за того, что она не выбрила волосы на лобке
- 18. Амнон возненавидел Тамар оттого, что она затянула волос на лобке вокруг его члена, сделав его бесплодным
- 19. Запрещается сдерживать мочеиспускание — чтобы не стать бесплодным
- 20. Женщина, два мужа которой умерли, представляет опасность для третьего — из-за своего несчастного жребия
- 21.Замужняя женщина, прядущая шерсть в общественном месте, сидя так, что нити скользят у нее между ног напротив полового органа
- 22. Каким должно быть расстояние между грудями у женщины, чтобы муж мог развестись с ней, не выплачивая алиментов
- 23. Есть ли у петуха легкие
- 24. Оскверняет ли прикосновение к мыши, состоящей наполовину из плоти, а наполовину из земли
- 25. Бардилас - это гиена, превращающаяся в летучую мышь
- 26. Коты не поддаются дрессировке, потому что едят мышей
- 27. Есть ли у лисы яд в когтях
- 28. Может ли яд, содержащийся в кошачьих когтях, убить козленка или ягненка,
- 29. Какими камнями можно вытирать задницу в субботу
- 30. Чем лучше подтирать задницу — черепком или камнем
- 31. Колдун, вызывающий души умерших и усаживающий их на своем половом органе, теряет свое умение в субботу
- 32.Следует ли нарушать субботние запреты ради лечения человека, у которого болят глаза
- 33. Какие амулеты можно носить на цепочке в субботу
- 34. Разрешается носить на шее цепочку с лисьим зубом как средством от бессонницы — хотя это языческий амулет
- 35. Может ли женщина выйти из дома в субботу с тампоном
- 36. Разрешается ли совокупляться с девственницей в субботу
- 37. Нарушил ли субботний запрет тот, кто вынес из дома орех и положил его в сосуд, плывущий по реке
- 38. В субботу разрешается убивать вшей — но не яйца вшей
- 39. В субботу запрещается делать широкие шаги
- 40. Можно ли нести живого человека в субботу
- 41.0 том, кто дал в субботу кусок хлеба бедному карлику ростом менее тридцати сантиметров
- 42.Сколько оливкового масла необходимо вынести в субботу на улицу, чтобы заслужить наказание
- 43.Можно ли привязать в субботу козлиный поводок к бороде козла
- 44. О мочащемся в субботу с крыши на общественный домен
- 45. Может ли мочащийся с крыши синагоги придерживать рукой свой половой орган
- 46. В какую часть влагалища должна попасть менструальная кровь, чтобы женщина стала ритуально нечистой
- 47. Анатомия женской матки и статус крови, обнаруженной в полостях, ведущих к влагалищу
- 48. Женщина ввела кусок ткани во влагалище и обнаружила каплю крови — с какого момента она ритуально нечиста
- 49. Женщина, менструальная кровь которой вытекает через трубочку, вставленную во влагалище, — ритуально чиста
- 50. Женщина, у которой началось кровотечение во время секса
- 51. Женщина, мочившаяся стоя и обнаружившая кровь, — ритуально нечиста
- 52. Откуда известно, что тело женщины состоит из 252 членов
- 53. Отчего груди женщины находятся в верхней части тела
- 54. Запрещается преподавать законы отношений между полами и проблемы прелюбодеяния трем ученикам сразу
- 55.Тот, кто печет хлеб в праздник для будничных нужд, избавлен от порки
- 56. Тот, кто оставляет снопы на снопах
- 57. В каком месяце был сотворен мир
- 58. Является ли поросенок, сосущий овцу, ее детенышем
- 59. Генеалогические утверждения Библии не следует принимать за чистую монету
- 60. Допустимо ли радоваться гибели злодеев; проститутки, умывшиеся кровью Ахава
- 61. Кошерное мясо, оставленное без присмотра, объявляется некошерным из опасения, что вороны подменили его падалью
- 62. Мясо, упавшее с неба, дозволено к употреблению в пищу
- 63. Облака, из которых падает пшеница
- 64. Семя еврея, вытекающее из влагалища нееврейки или животного
- 65.Тот, кто закончил молитву и хочет помочиться, должен обождать две секунды
- 66. Кем были вороны, кормившие пророка Илью
- 67. Разрешается называть прелюбодея сыном вонючей шлюхи
- 68. Что делает Бог, чтобы особо крупные животные не размножались ..
- 69. Ангел смерти может убить человека, срок жизни которого еще не истек
- 70. Даже если женщина суждена мужчине изначально, молитва о том, чтобы она умерла и не вышла за него замуж, может быть услышана
- 71. Как можно заставить муравьев из разных муравейников истреблять друг друга
- 72. Есть ли у муравьев царица
- 73. Как кастрируют пчел
- 74. Откуда известно, что Книга Эстер продиктована Святым духом
- 75. Царица Вашти отказалась появиться голой на пиру оттого, что у нее вырос хвост
- 76. Откуда известно, что в городах, в древности якобы окруженных стенами, Пурим празднуется 15-го Адара
- 77. Откуда известно, что города Лод, Оно и Гей Хиршим были окружены стенами во времена Йеошуа бин Нуна
- 78. Когда должны праздновать Пурим жители Тверии
- 79. Пять овец на одном берегу Иордана и пять овец на другом берегу
- 80. Сразу ли съедает лев свою добычу
- 81. Какие бочки в винном погребе необходимо обследовать перед Пасхой
- 82. Две мыши — одна с мацой во рту, другая с хамецом во рту — вошли в два разных дома
- 83. Мышь белая, мышь черная, хамец и крыса
- 84. Хамец во рту у змеи — как быть с ним в Пасху
- 85. Пасхальный пильпуль: половина кезайита хамеца в доме
- 86. О человеке, съевшем половину кезайита мацы, извергшем его наружу и съевшем его заново
- 87. Откуда известно, что посредством полового акта можно легально приобрести жену -
- 88. Можно ли взять в жены половину женщины
- 89. Если собака гонится за женщиной
- 90. О приобретении жены взамен навоза, произведенного быком, приговоренным к смертной казни
- 91. Шип во рту у быка, молотящего зерно,
- 92. О завязывании гусиного клюва при молотьбе
- 93. Вставать ли перед раввином, едущим на осле
- 94. Кошерно ли животное, зарезанное ножом, прикрепленным к стене
- 95. О черном коте, сыне белого кота, рожденного от черного кота
- 96. Выкидыш в форме змеи, совы и крокодила
- 97.Змея, отпившая разбавленное вино и оставившая в нем свой яд
- 98. Змея, вожделеющая к женщине, забралась к ней во влагалище — как выгнать ее оттуда
- 99. О кучере, впрягшем в телегу одновременно рыбу и козу
- 100.Можно ли очистить ритуально нечистую иглу на голове у человека, ноги которого погружены в микву
- 101.Корова, родившая теленка непосредственно в утробу другой коровы
- 102. Можно ли мочиться с надетыми тфилин
- 103. Можно ли делать знаки окружающим в ходе чтения «Шма Исраэль»
- 104.Дозволено ли читать «Шма Исраэль» рядом с голым неевреем
- 105. Может ли читать «Шма Исраэль» тот, к чьим сандалиям пристали экскременты
- 106. Можно ли читать «Шма Исраэль» лежа на кровати, под которой находятся экскременты
- 107. Можно ли изучать Тору в месте, где пахнет экскрементами
- 108. Мужчины, лежащие голыми в постели спиной к спине, могут читать «Шма Исраэль»
- 109. О том, кто находится в микве и собирается молится
- 110. Можно ли рыгать и плеваться во время молитвы
- 111. Бычья кровь, пролитая на пол, не может искупить грех
- 112. Можно ли есть мясо человека, найденного в чреве зарезанной коровы
- 113. Статус вора, похитившего спящего человека или беременную женщину и продавшего их
- 114. Человек, подымаясь по лестнице, сломал одну из перекладин, которая, падая, убила другого человека
- 115. Можно ли продать белого петуха нееврею
- 116. Об обычае неевреев совокупляться с животными, принадлежащими евреям, но не со своими собственными животными
- 117. Еврей, по ошибке совокупившийся с животным, и нееврей, сделавший это сознательно
- 118. Женщина родила овцу; отец выдал овцу замуж — может ли муж овцы жениться на ее сестре
- 119. Статус яиц, снесенных больной курицей
- 120. Какие черви кошерны
- 121. Мужчина, извлекший семенную жидкость при помощи зубочистки
- 122. Каким образом можно излить семя, не онанируя
- 123. Демоны не способны произнести имя Бога
- 124. Демон в образе крокодила с семью головами приходил в ешиву к Абайе
- 125. Тот, кто увидел человека, кричащего: «Умер муж такой-то!», должен заподозрить, что видит демона
- 126. Статуя Августа, держащего в руках экскременты
- 127. Можно ли пользоваться глиняными сосудами, в которых римляне держали вино
- 128. С какого возраста девочка может забеременеть
- 129. Женихи перепутали невест-девственниц после свадьбы; могут ли те забеременеть
- 130. Оргии во времена пророка Амоса
- 131. Статус быка, бодавшего животных в таком порядке: бык, бык, бык, осел, верблюд
- 132. Какие законы — мужские или женские — применяются к андрогину
- 133.Водный источник, ставший культовым объектом, - можно ли возливать его воду на жертвенник в Храме
- 134. Раввин, выдумавший закон
- 135. Рабби Акива мог увидеть жену римского наместника только случайно
- 136.С какого возраста мальчик обязан совершать паломничество в Иерусалим
- 137. Воздух, проникший под одежды священника-когена
- 138. Согрешил ли тот, кто опозорил спящего человека, умершего во сне и не узнавшего, что он опозорен
- 139.Разрешается говорить о человеке отрицательно после его смерти
- 140. Разрешается вести возбуждающие разговоры перед сексом
- 141. Тот, кто начал слушать звук шофара в яме, а закончил вне ямы, выполнил заповедь о трублении в шофар
- 142. Какие звуки следует извлекать из шофара при трублении в него в Рош а-Шана — хныканье или стоны
- 143. Тот, кто принял звук шофара за крик осла, не выполнил заповедь
- 144. О том, кто украл быка, отпилил ему рога, а затем продал
- 145. Рука священника оторвалась, когда он взмахнул ею, брызгая кровью птицы на жертвенник
- 146. Тот, у кого произошло семяизвержение в Йом Кипур, должен опасаться, что не переживет следующий год
- 147. Откуда известно, что запрещается заниматься сексом в Йом Кипур
- 148. Разрешается ли резать овощи в Йом Кипур, имея в виду сварить их после окончания поста
- 149. Каким образом считали число кроплений кровью занавеси в Храме в Йом Кипур
- 150. Слепому разрешается спать со своей женой
- 151. Пьяная женщина вожделеет даже к ослу на городской площади
- 152. Чем накрывают сукку
- 153. Каков установленный законом минимальный периметр круглой сукки
- 154. Сукка, одной из стен которой является слон
- 155. Ветвь мирта, на месте отломанной верхушки которой вырос плод
- 156. Откуда мы знаем, что «плоды прекрасного дерева» — это плоды цитрона
- 157.Этрог, внутренняя часть которого сгнила, а кожура осталась целой
- 158.Можно ли стричь ногти в холь а-моэд, равно как и бросать их на пол
- 159. Что такое половой акт — из Торы
- 160. Талмудическая педиатрия; медицинские проблемы, связанные с обрезанием
- 161. Отсасывание крови младенца при обрезании
- 162. Как определить пол плода при выкидыше
- 163. Лечение людей и животных при помощи амулетов — не одно и то же
- 164. Как избавиться от камней в мочеиспускательном канале
- 165. Лекарство мудрецов от водобоязни
- 166. Каким образом излечивается цинга
- 167. Чтобы вылечиться от малярии, необходимо передать болезнь большому муравью или водам реки
- 168. Разрешается ли пить ослиную мочу для того, чтобы излечиться от желтухи
- 169. Птичье гнездо на голове у человека
- 170. Откуда известно, что яйца некошерной птицы запрещены к употреблению в пищу? от страуса
- 171.Интерпретация неисполнившихся библейских пророчеств
- 172.Следует ли сжечь парик, принадлежащий женщине, живущей в «отверженном» городе
- 173. Давид получил в жены Михаль, состоявшую в браке с Палти, отдав за нее то ли сто, то ли двести экземпляров крайней плоти филистимлян
- 174. Слон съел пальмовые листья и изверг их вместе с пометом в форме плетеных корзин
- 175. Мальчик становится мужчиной после того, как у него вырастут два волоска из одного мешочка
- 176. Дождевую воду, источник которой — в океане, разрешается перемещать в праздник
- 177. Какого роста был Адам
- 178. Демоны и духи зародились из спермы Адама
- 179. Бог сотворил женщину из хвоста Адама
- 180. О размере полового органа Самсона
- 181. Самсон «молол» в тюрьме филистимлянок
- 182. О волосе, упавшем с головы назарея
- 183. Опасность, которой подвергается жизнь нееврея, не оправдывает нарушение субботних запретов
- 184. Одалживающий корову для своих сексуальных нужд
- 185. Можно ли заколдовать хлебные крошки
- 186. Яйца самки яхмора — порождения семени оленя
- 187. Где следует отправлять естественные надобности по ночам
- 188. Рыбы, водящиеся в реках, дно которых состоит из смеси глин, разрешены к употреблению в пищу
- 189. Если некто обнаружит в Южной Америке животное с отрезанными ногами и ртом
- 190.Выдающимся раввинам разрешается брать себе жену на один день
- 191. Что делать тому, у кого проблемы с эрекцией
- 192. Мудрецы любили сидеть у входа в женские миквы
- 193. Посадив женщину на бочку с вином, можно выяснить, является ли она девственницей
- 194. Должен ли оплачивать ущерб тот, кто нанес телесное повреждение жене в ходе полового акта
- 195. О ритуальной чистоте зародыша теленка, умершего в чреве верблюдицы
- 196. Какие материальные права дает стандартный брачный контракт женщине, лишившейся девственности из-за несчастного случая
- 197.Обязанности мужа по отношению к жене, с которой он не живет в одном доме
- 198. Ребенок, родившийся с двумя головами, — на какую из них следует накладывать тфилин
- 199. Запрещено убивать человека, насилующего девушку анальным образом
- 200. Настоящее имя Орпы
- 201. Откуда известно, что ритуальное умерщвление животного сводится к перерезанию ему горла
- 202. Выбрал для еды белых и черных голубей — а те поменялись местами
- 203. О женщине, во влагалище которой оказался кусок падали
- 204. Тело женщины, сгнившее вместе с находящейся в нем спермой
- 205. Иерусалимский Храм был разрушен из-за девушек, соблазнявших молодых людей
- 206. Женщина, находящаяся в сексуальной связи с братом, считается всего лишь развратницей
- 207. Ягненок, отданный проститутке в уплату за ее услуги, не может быть принесен в жертву в Храме
- 208. Человек, раскаявшийся в ереси, умирает
- 209. Человек, укушенный змеей за то, что нарушил установление мудрецов, обречен
- 210. Женщина, ведущая себя как праведница и возносящая молитвы, способствует гибели мира
- 211. О левиратном браке — и разводе
- 212. Действителен ли левиратный брак, заключенный ненамеренно
- 213. Вдова, накладывающая макияж и надевающая драгоценности, теряет право на доходы с активов, оставшихся от мужа
- 214. Женщина, подозреваемая в супружеской измене, но отрицающая ее, подвергается магическому испытанию
- 215. О человеке, подозревающем жену в анальной измене
- 216. Разведенные супруги на глазах у двух свидетелей вошли в гостиничный номер
- 217. Каким образом вошел реем в Ноев ковчег
- 218. О вороне, заподозрившем Ноя в страсти к воронихе; отчего африканцы черны
- 219. Как справиться с вожделением при встрече с женщиной, выходящей из миквы
- 220. Говорит ли Тора о воскрешении из мертвых
- 221. Доказательство возможности воскрешения из мертвых
- 222. Элиша бен Авуя оставил иудаизм, убедившись, что действительность не согласовывается с обещаниями Торы
- 223. У персидского царя Кира была собака-наложница
- 224. Допустимое и недопустимое в сексуальных отношениях
- 225. Может ли работник, собирающий виноград с одной лозы, есть ягоды с другой
- 226. Тот, кто полагает, что царь Соломон согрешил, — ошибается
- 227. Навуходоносор хотел переспать с иудейским царем Цидкией
- 228. Пророк Даниэль копал реку в Тверии
- 229. Кто такой Иов и когда он жил
- 230. Можно ли называть Авраама Аврамом
- 231. ТоТ, кто продал всех голубят, которые родятся в будущем в его голубятне, оставляет себе самую первую пару птенцов
- 232. Кем были убитые пророком Элишей отроки — детьми или подростками
- 233. О звездах в небе
- 234. Идолы и библейский вибратор
- 235. Статус «красной телицы», у которой выросли по белому волоску на хвосте и на голове
- 236. Способны ли очень толстые люди совершить половой акт
- 237. Исполинская птица снесла неоплодотворенное яйцо во время полета и вызвала потоп
- 238. Сколько времени требуется мужчине и женщине, чтобы осуществить частичное сексуальное проникновение
- 239. Разрешается ли заниматься сексом в комнате, где находится комар
- 240. Стоит ли молить Бога о том, чтобы беременная женщина родила ребенка определенного пола <
- 241. Может ли нееврейка стать рабыней еврея после полового акта с ним
- 242. Еврейский раб, пожелавший навсегда остаться рабом у своего еврейского хозяина
- 243. Муж отдал жене свиток Торы в качестве разводного письма; будут ли они после этого считаться разведенными
- 244. Можно ли спать днем с тфилин на голове
- 245. Девушка лишилась девственности по доброй воле — испытала ли она страдания
- 246. Рыба, не имеющая чешуи, в животе которой найдена рыба, имеющая чешую; русалки
- 247. Срок беременности змеи — семь лет
- 248.Змея спарилась с черепахой, в результате чего появилась на свет опасная для человека змея
- 249. Когда Сара забеременела Ицхаком
- 250. Сколько времени длится беременность женщины
- 251. Можно ли заниматься сексом с беременной женщиной
- 252. У мужчины, произнесшего имя красивой женщины, немедленно начинается истечение семени
- 253. Разрешен ли анальный секс супругам-неевреям
- 254. Мужчина женился на девственнице, объявил, что не обнаружил девственной крови — и оказался лжецом
- 255. Выходит ли на свободу раб, которому хозяин отрезал яички; статус раба, которому хозяин отрезал язык
- 256. Зубной врач вырвал зуб своему рабу в ходе лечения
- 257. Вредный воздух ямы
- 258. Должен ли насильник платить штраф отцу своей жертвы, если та умерла
- 259. Будут ли дети постоянно прелюбодействующей замужней женщины мамзерами
- 260. Царь Иудеи Йеояким сделал себе татуировку на члене
- 261. Царь Давид полагал, что занятия сексом по утрам умерят его вожделение; вышло наоборот
- 262. Царь Давид и в старости сохранил выдающуюся сексуальную потенцию
Ярон Ядан - Запретный Талмуд - От Библии — к Талмуду
В эпоху Талмуда (или даже чуть ранее) Библия превратилась из основополагающего текста в довольно жалкое орудие, необходимое «новому иудаизму»[1] лишь для укрепления своего авторитета. К тому же она была написана в основном на древнееврейском языке, ставшем к тому времени фактически мертвым.
Новый талмудический завет был в буквальном смысле навязан иудаизму историей — культурной и политической. Оставшиеся без независимого государства, без политической автономии, без культового центра, разбросанные по бесчисленным эллинистическим странам иудеи остро нуждались в «Новом Завете».
Но каким образом сумели религиозные лидеры тех времен создать этот «Новый Завет» без того, чтобы у широких иудейских масс возникло ощущение отхода от старой традиции? Как смогли они остаться продолжателями и хранителями старой библейской религии, религии Ветхого Завета?
Им помог удачно изобретенный, кстати сказать, чисто эллинистический миф.
Согласно этому мифу, в ходе Синайского откровения еврейский народ получил не одну, а две Торы — Письменную и Устную. Письменная Тора — это хорошо знакомое иудеям Пятикнижие, точно записанное Моисеем под диктовку самого Господа Бога. Устная Тора — это добавления, комментарии и разъяснения к Пятикнижию, также данные Богом Моисею — но только тайно и изустно. Моисей якобы передал Устную Тору Иисусу Навину, тот — старейшинам своего поколения; секретное Устное учение передавалось от учителя ученику, из поколения в поколение, пока сами поколения не измельчали.
Тогда, из опасения, что великое и святое Устное учение забудется, было решено его аккуратно формализовать, а позднее и записать. Разумеется, именно тогда, когда в этом возникла политическая и организационная необходимость.
Результатом этой формализации и стали Мишна и Талмуд (собственно Гемара[2]). А если посмотреть шире — талмудический иудаизм. Иудаизм «Нового Завета».
Согласно традиции, ставшей основой нового иудаизма, мудрецы, составившие и (позднее) записавшие Мишну и Талмуд, собрали воедино в письменном виде слова самого Бога, давшего единственно верную интерпретацию Пятикнижия. Этот свод, утверждали они, включает в себя всю мудрость мира.
Следует признать, мудрецы были хоть и не вполне последовательны, но весьма рациональны: они включили в свой кодекс рассуждения, относящиеся к более поздним, чем библейские, иногда — новейшим явлениям и событиям. Эти явления они обсуждали без прямой опоры на древнюю традицию — так, как им хотелось.
Разумеется, право на «нововведения» также было дано мудрецам прямо на горе Синай, то есть самим Богом в Письменной Торе, где сказано: «И поступи по слову, какое они скажут тебе с того места, которое изберет Господь, и бережно исполняй все, как они укажут тебе, по закону (в оригинале — по Торе), которому научат они тебя, и по суждению, которое они изрекут тебе, поступи; не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево» (Второзаконие 17, 10—11).
Иными словами, мудрецы утверждали, что имеют право толковать и интерпретировать «божественные указания» и устанавливать религиозные законы по своему усмотрению. Более того, власть мудрецов была объявлена столь же абсолютной, как власть божества, ибо даже если в их решении содержится очевидная ошибка, оно все же обязательно для исполнения: «Утверждение «не отклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево» следует понимать в том смысле, что даже если они называют правое левым, а левое правым, ты должен им подчиняться». Так учит древний комментарий «Сифрей» к книге Второзакония (параграф 154). Величайший из средневековых комментаторов Торы и Талмуда, Раши, приводит этот тезис в своем комментарии к Пятикнижию.
Раввинистическое учение (оно же, с некоторыми допущениями, — Галаха) оттеснило Библию на второй и третий планы, основываясь на следующих постулатах:
(а) Галаха по существу своему — божественная интерпретация библейского текста; авторитет этой интерпретации выше авторитета самого божественного текста;
(б) Бог уполномочил мудрецов устанавливать законы и интерпретации, противоречащие его собственной воле. Таким образом, как это ни парадоксально, мудрецы имеют право отменять божественные установления.
Как мы уже понимаем, мудрецы осуществили религиозную революцию (так называемый раввинистический переворот). С библейской оси иудаизм был «пересажен» на ось талмудическую, причем новая религия волевым образом объявила себя непосредственной продолжательницей старой. Как ни странно, она мало изменилась за последнюю тысячу лет.
[1] Разумеется, лишь там, где он распространялся и развивался; во многих регионах, где массово проживали иудеи, прежде всего в Европе, талмудическое учение в первом тысячелетии новой эры практически не привилось — с чрезвычайно поучительными последствиями.
[2] Техническое именование талмудического текста.
Из предисловия книги:
"...Перед тем как перейти к сути дела, то есть рассказать, чем я руководствовался, выбирая талмудические дискурсы для своей книrи,
попробую объяснить само решение развеять сложившиеся превратные представления о Талмуде. Иными словами: какое нам дело до
Toro, чем занимаются и каких взrлядов придерживаются ортодоксальные евреи? Или, еще проще: чем мешают нам старинные предрассудки и представления?
Ответ прост: эти мифы активно и весьма успешно противостоят концепциям просвещения, свободы и rуманизма.
Ортодоксальный иудаизм активно противится просвещению и проrрессу. Ero основным мотивом является верность традиции,
то есть реалиям стaporo мира» - поздней античности и paннero cpeдневековья..."
Если не ошибаюсь, очень похожие слова говорил товарищ Мендельсон и его единомышленники.
Думаю, нет необходимости напомнать, что получилось из их идеи.
А так - да, в Талмуде поднимаются очень любопытные и неоднозначные вопросы.
Хотя какие ассоциации может у обычного, неподготовленного человека вызвать, например, такая тема как "Идолы и библейский вибратор"?
Разве что, прошу прощения, "С женой надо чаще быть, и не будет в голову лезть всякая глупость"...
зато книга привлекает читателя к Талмуду, пробуждает интерес
Спасибо!