Запретный Талмуд - Ярон Ядан

Осмысление природы и характера иудейской ортодоксии невозможно без ясного осознания радикального религиозного и культурного переворота, происшедшего в еврейском мире в конце эпохи Второго Храма и в последующие столетия.

Общины, юридическим и моральным кодексом которых была Библия, постепенно превратились в сообщества, всецело опирающиеся на раввинистическое учение — Талмуд. Талмуд стал, по существу, «Новым Заветом», заключенным во вполне исторические времена между Богом и Израилем. Роль Бога сыграли, разумеется, мудрецы Талмуда.

Ярон Ядан - Запретный Талмуд

Я. Ядан. — М.: Рид Групп, 2012. — 544 с. — (Бог не крут)

Перевод с иврита — Александр Этерман

ISBN 978-5-4252-0399-1

Ярон Ядан - Запретный Талмуд - Содержание

«Новый Завет» иудаизма

Краткое, слишком краткое предисловие редактора

1. Нееврей, изучающий Тору, подлежит казни

Нееврей, изучающий Тору, подлежит казни 2. Законы природы изменились со времен Талмуда

Законы природы изменились со времен Талмуда 3. Как обезьяны произошли от людей

Как обезьяны произошли от людей 4. Запрещено переводить стихи Библии, порочащие библейские персонажи

Запрещено переводить стихи Библии, порочащие библейские персонажи 5. Размеры небесного купола, его толщина; сколько времени отнимает у солнца путь от утренней зари до появления звезд

Размеры небесного купола, его толщина; сколько времени отнимает у солнца путь от утренней зари до появления звезд 6. Где солнце проводит ночь: над небесным куполом или у его северной стены

Где солнце проводит ночь: над небесным куполом или у его северной стены 7. Тот, кто проходит над пролитой водой, рискует жизнью

Тот, кто проходит над пролитой водой, рискует жизнью 8. О введении полового органа в собственный задний проход

О введении полового органа в собственный задний проход 9. Что происходит с девственной плевой девочки, совершившей половой акт в возрасте менее трех лет

Что происходит с девственной плевой девочки, совершившей половой акт в возрасте менее трех лет 10.Может ли женщина, получавшая удовольствие от секса в возрасте менее трех лет, выйти замуж за священника

11. Может ли священник жениться на малолетней; определение распутной женщины

Может ли священник жениться на малолетней; определение распутной женщины 12. Мать, переспавшая с собственным сыном, не может выйти замуж за священника

Мать, переспавшая с собственным сыном, не может выйти замуж за священника 13. Первосвященник должен жениться на девственнице не старше двенадцати с половиной лет

Первосвященник должен жениться на девственнице не старше двенадцати с половиной лет 14. Может ли выйти первосвященник жениться на девушке, переспавшей с животным

Может ли выйти первосвященник жениться на девушке, переспавшей с животным 15. Может ли первосвященник жениться на беременной девственнице

Может ли первосвященник жениться на беременной девственнице 16. Разрешено ли священникам брать военнопленных женщин в наложницы

Разрешено ли священникам брать военнопленных женщин в наложницы 17.Сожитель «наложницы из Гевы» разгневался на нее из-за того, что она не выбрила волосы на лобке

18. Амнон возненавидел Тамар оттого, что она затянула волос на лобке вокруг его члена, сделав его бесплодным

19. Запрещается сдерживать мочеиспускание — чтобы не стать бесплодным

Запрещается сдерживать мочеиспускание — чтобы не стать бесплодным 20. Женщина, два мужа которой умерли, представляет опасность для третьего — из-за своего несчастного жребия

Женщина, два мужа которой умерли, представляет опасность для третьего — из-за своего несчастного жребия 21.Замужняя женщина, прядущая шерсть в общественном месте, сидя так, что нити скользят у нее между ног напротив полового органа

22. Каким должно быть расстояние между грудями у женщины, чтобы муж мог развестись с ней, не выплачивая алиментов

Каким должно быть расстояние между грудями у женщины, чтобы муж мог развестись с ней, не выплачивая алиментов 23. Есть ли у петуха легкие

Есть ли у петуха легкие 24. Оскверняет ли прикосновение к мыши, состоящей наполовину из плоти, а наполовину из земли

Оскверняет ли прикосновение к мыши, состоящей наполовину из плоти, а наполовину из земли 25. Бардилас - это гиена, превращающаяся в летучую мышь

Бардилас - это гиена, превращающаяся в летучую мышь 26. Коты не поддаются дрессировке, потому что едят мышей

Коты не поддаются дрессировке, потому что едят мышей 27. Есть ли у лисы яд в когтях

Есть ли у лисы яд в когтях 28. Может ли яд, содержащийся в кошачьих когтях, убить козленка или ягненка,

Может ли яд, содержащийся в кошачьих когтях, убить козленка или ягненка, 29. Какими камнями можно вытирать задницу в субботу

Какими камнями можно вытирать задницу в субботу 30. Чем лучше подтирать задницу — черепком или камнем

Чем лучше подтирать задницу — черепком или камнем 31. Колдун, вызывающий души умерших и усаживающий их на своем половом органе, теряет свое умение в субботу

Колдун, вызывающий души умерших и усаживающий их на своем половом органе, теряет свое умение в субботу 32.Следует ли нарушать субботние запреты ради лечения человека, у которого болят глаза

33. Какие амулеты можно носить на цепочке в субботу

Какие амулеты можно носить на цепочке в субботу 34. Разрешается носить на шее цепочку с лисьим зубом как средством от бессонницы — хотя это языческий амулет

Разрешается носить на шее цепочку с лисьим зубом как средством от бессонницы — хотя это языческий амулет 35. Может ли женщина выйти из дома в субботу с тампоном

Может ли женщина выйти из дома в субботу с тампоном 36. Разрешается ли совокупляться с девственницей в субботу

Разрешается ли совокупляться с девственницей в субботу 37. Нарушил ли субботний запрет тот, кто вынес из дома орех и положил его в сосуд, плывущий по реке

Нарушил ли субботний запрет тот, кто вынес из дома орех и положил его в сосуд, плывущий по реке 38. В субботу разрешается убивать вшей — но не яйца вшей

В субботу разрешается убивать вшей — но не яйца вшей 39. В субботу запрещается делать широкие шаги

В субботу запрещается делать широкие шаги 40. Можно ли нести живого человека в субботу

Можно ли нести живого человека в субботу 41.0 том, кто дал в субботу кусок хлеба бедному карлику ростом менее тридцати сантиметров

42.Сколько оливкового масла необходимо вынести в субботу на улицу, чтобы заслужить наказание

43.Можно ли привязать в субботу козлиный поводок к бороде козла

44. О мочащемся в субботу с крыши на общественный домен

О мочащемся в субботу с крыши на общественный домен 45. Может ли мочащийся с крыши синагоги придерживать рукой свой половой орган

Может ли мочащийся с крыши синагоги придерживать рукой свой половой орган 46. В какую часть влагалища должна попасть менструальная кровь, чтобы женщина стала ритуально нечистой

В какую часть влагалища должна попасть менструальная кровь, чтобы женщина стала ритуально нечистой 47. Анатомия женской матки и статус крови, обнаруженной в полостях, ведущих к влагалищу

Анатомия женской матки и статус крови, обнаруженной в полостях, ведущих к влагалищу 48. Женщина ввела кусок ткани во влагалище и обнаружила каплю крови — с какого момента она ритуально нечиста

Женщина ввела кусок ткани во влагалище и обнаружила каплю крови — с какого момента она ритуально нечиста 49. Женщина, менструальная кровь которой вытекает через трубочку, вставленную во влагалище, — ритуально чиста

Женщина, менструальная кровь которой вытекает через трубочку, вставленную во влагалище, — ритуально чиста 50. Женщина, у которой началось кровотечение во время секса

Женщина, у которой началось кровотечение во время секса 51. Женщина, мочившаяся стоя и обнаружившая кровь, — ритуально нечиста

Женщина, мочившаяся стоя и обнаружившая кровь, — ритуально нечиста 52. Откуда известно, что тело женщины состоит из 252 членов

Откуда известно, что тело женщины состоит из 252 членов 53. Отчего груди женщины находятся в верхней части тела

Отчего груди женщины находятся в верхней части тела 54. Запрещается преподавать законы отношений между полами и проблемы прелюбодеяния трем ученикам сразу

Запрещается преподавать законы отношений между полами и проблемы прелюбодеяния трем ученикам сразу 55.Тот, кто печет хлеб в праздник для будничных нужд, избавлен от порки

56. Тот, кто оставляет снопы на снопах

Тот, кто оставляет снопы на снопах 57. В каком месяце был сотворен мир

В каком месяце был сотворен мир 58. Является ли поросенок, сосущий овцу, ее детенышем

Является ли поросенок, сосущий овцу, ее детенышем 59. Генеалогические утверждения Библии не следует принимать за чистую монету

Генеалогические утверждения Библии не следует принимать за чистую монету 60. Допустимо ли радоваться гибели злодеев; проститутки, умывшиеся кровью Ахава

Допустимо ли радоваться гибели злодеев; проститутки, умывшиеся кровью Ахава 61. Кошерное мясо, оставленное без присмотра, объявляется некошерным из опасения, что вороны подменили его падалью

Кошерное мясо, оставленное без присмотра, объявляется некошерным из опасения, что вороны подменили его падалью 62. Мясо, упавшее с неба, дозволено к употреблению в пищу

Мясо, упавшее с неба, дозволено к употреблению в пищу 63. Облака, из которых падает пшеница

Облака, из которых падает пшеница 64. Семя еврея, вытекающее из влагалища нееврейки или животного

Семя еврея, вытекающее из влагалища нееврейки или животного 65.Тот, кто закончил молитву и хочет помочиться, должен обождать две секунды

66. Кем были вороны, кормившие пророка Илью

Кем были вороны, кормившие пророка Илью 67. Разрешается называть прелюбодея сыном вонючей шлюхи

Разрешается называть прелюбодея сыном вонючей шлюхи 68. Что делает Бог, чтобы особо крупные животные не размножались ..

Что делает Бог, чтобы особо крупные животные не размножались .. 69. Ангел смерти может убить человека, срок жизни которого еще не истек

Ангел смерти может убить человека, срок жизни которого еще не истек 70. Даже если женщина суждена мужчине изначально, молитва о том, чтобы она умерла и не вышла за него замуж, может быть услышана

Даже если женщина суждена мужчине изначально, молитва о том, чтобы она умерла и не вышла за него замуж, может быть услышана 71. Как можно заставить муравьев из разных муравейников истреблять друг друга

Как можно заставить муравьев из разных муравейников истреблять друг друга 72. Есть ли у муравьев царица

Есть ли у муравьев царица 73. Как кастрируют пчел

Как кастрируют пчел 74. Откуда известно, что Книга Эстер продиктована Святым духом

Откуда известно, что Книга Эстер продиктована Святым духом 75. Царица Вашти отказалась появиться голой на пиру оттого, что у нее вырос хвост

Царица Вашти отказалась появиться голой на пиру оттого, что у нее вырос хвост 76. Откуда известно, что в городах, в древности якобы окруженных стенами, Пурим празднуется 15-го Адара

Откуда известно, что в городах, в древности якобы окруженных стенами, Пурим празднуется 15-го Адара 77. Откуда известно, что города Лод, Оно и Гей Хиршим были окружены стенами во времена Йеошуа бин Нуна

Откуда известно, что города Лод, Оно и Гей Хиршим были окружены стенами во времена Йеошуа бин Нуна 78. Когда должны праздновать Пурим жители Тверии

Когда должны праздновать Пурим жители Тверии 79. Пять овец на одном берегу Иордана и пять овец на другом берегу

Пять овец на одном берегу Иордана и пять овец на другом берегу 80. Сразу ли съедает лев свою добычу

Сразу ли съедает лев свою добычу 81. Какие бочки в винном погребе необходимо обследовать перед Пасхой

Какие бочки в винном погребе необходимо обследовать перед Пасхой 82. Две мыши — одна с мацой во рту, другая с хамецом во рту — вошли в два разных дома

Две мыши — одна с мацой во рту, другая с хамецом во рту — вошли в два разных дома 83. Мышь белая, мышь черная, хамец и крыса

Мышь белая, мышь черная, хамец и крыса 84. Хамец во рту у змеи — как быть с ним в Пасху

Хамец во рту у змеи — как быть с ним в Пасху 85. Пасхальный пильпуль: половина кезайита хамеца в доме

Пасхальный пильпуль: половина кезайита хамеца в доме 86. О человеке, съевшем половину кезайита мацы, извергшем его наружу и съевшем его заново

О человеке, съевшем половину кезайита мацы, извергшем его наружу и съевшем его заново 87. Откуда известно, что посредством полового акта можно легально приобрести жену -

Откуда известно, что посредством полового акта можно легально приобрести жену - 88. Можно ли взять в жены половину женщины

Можно ли взять в жены половину женщины 89. Если собака гонится за женщиной

Если собака гонится за женщиной 90. О приобретении жены взамен навоза, произведенного быком, приговоренным к смертной казни

О приобретении жены взамен навоза, произведенного быком, приговоренным к смертной казни 91. Шип во рту у быка, молотящего зерно,

Шип во рту у быка, молотящего зерно, 92. О завязывании гусиного клюва при молотьбе

О завязывании гусиного клюва при молотьбе 93. Вставать ли перед раввином, едущим на осле

Вставать ли перед раввином, едущим на осле 94. Кошерно ли животное, зарезанное ножом, прикрепленным к стене

Кошерно ли животное, зарезанное ножом, прикрепленным к стене 95. О черном коте, сыне белого кота, рожденного от черного кота

О черном коте, сыне белого кота, рожденного от черного кота 96. Выкидыш в форме змеи, совы и крокодила

Выкидыш в форме змеи, совы и крокодила 97.Змея, отпившая разбавленное вино и оставившая в нем свой яд

98. Змея, вожделеющая к женщине, забралась к ней во влагалище — как выгнать ее оттуда

Змея, вожделеющая к женщине, забралась к ней во влагалище — как выгнать ее оттуда 99. О кучере, впрягшем в телегу одновременно рыбу и козу

О кучере, впрягшем в телегу одновременно рыбу и козу 100.Можно ли очистить ритуально нечистую иглу на голове у человека, ноги которого погружены в микву

101.Корова, родившая теленка непосредственно в утробу другой коровы

102. Можно ли мочиться с надетыми тфилин

Можно ли мочиться с надетыми тфилин 103. Можно ли делать знаки окружающим в ходе чтения «Шма Исраэль»

Можно ли делать знаки окружающим в ходе чтения «Шма Исраэль» 104.Дозволено ли читать «Шма Исраэль» рядом с голым неевреем

105. Может ли читать «Шма Исраэль» тот, к чьим сандалиям пристали экскременты

Может ли читать «Шма Исраэль» тот, к чьим сандалиям пристали экскременты 106. Можно ли читать «Шма Исраэль» лежа на кровати, под которой находятся экскременты

Можно ли читать «Шма Исраэль» лежа на кровати, под которой находятся экскременты 107. Можно ли изучать Тору в месте, где пахнет экскрементами

Можно ли изучать Тору в месте, где пахнет экскрементами 108. Мужчины, лежащие голыми в постели спиной к спине, могут читать «Шма Исраэль»

Мужчины, лежащие голыми в постели спиной к спине, могут читать «Шма Исраэль» 109. О том, кто находится в микве и собирается молится

О том, кто находится в микве и собирается молится 110. Можно ли рыгать и плеваться во время молитвы

Можно ли рыгать и плеваться во время молитвы 111. Бычья кровь, пролитая на пол, не может искупить грех

Бычья кровь, пролитая на пол, не может искупить грех 112. Можно ли есть мясо человека, найденного в чреве зарезанной коровы

Можно ли есть мясо человека, найденного в чреве зарезанной коровы 113. Статус вора, похитившего спящего человека или беременную женщину и продавшего их

Статус вора, похитившего спящего человека или беременную женщину и продавшего их 114. Человек, подымаясь по лестнице, сломал одну из перекладин, которая, падая, убила другого человека

Человек, подымаясь по лестнице, сломал одну из перекладин, которая, падая, убила другого человека 115. Можно ли продать белого петуха нееврею

Можно ли продать белого петуха нееврею 116. Об обычае неевреев совокупляться с животными, принадлежащими евреям, но не со своими собственными животными

Об обычае неевреев совокупляться с животными, принадлежащими евреям, но не со своими собственными животными 117. Еврей, по ошибке совокупившийся с животным, и нееврей, сделавший это сознательно

Еврей, по ошибке совокупившийся с животным, и нееврей, сделавший это сознательно 118. Женщина родила овцу; отец выдал овцу замуж — может ли муж овцы жениться на ее сестре

Женщина родила овцу; отец выдал овцу замуж — может ли муж овцы жениться на ее сестре 119. Статус яиц, снесенных больной курицей

Статус яиц, снесенных больной курицей 120. Какие черви кошерны

Какие черви кошерны 121. Мужчина, извлекший семенную жидкость при помощи зубочистки

Мужчина, извлекший семенную жидкость при помощи зубочистки 122. Каким образом можно излить семя, не онанируя

Каким образом можно излить семя, не онанируя 123. Демоны не способны произнести имя Бога

Демоны не способны произнести имя Бога 124. Демон в образе крокодила с семью головами приходил в ешиву к Абайе

Демон в образе крокодила с семью головами приходил в ешиву к Абайе 125. Тот, кто увидел человека, кричащего: «Умер муж такой-то!», должен заподозрить, что видит демона

Тот, кто увидел человека, кричащего: «Умер муж такой-то!», должен заподозрить, что видит демона 126. Статуя Августа, держащего в руках экскременты

Статуя Августа, держащего в руках экскременты 127. Можно ли пользоваться глиняными сосудами, в которых римляне держали вино

Можно ли пользоваться глиняными сосудами, в которых римляне держали вино 128. С какого возраста девочка может забеременеть

С какого возраста девочка может забеременеть 129. Женихи перепутали невест-девственниц после свадьбы; могут ли те забеременеть

Женихи перепутали невест-девственниц после свадьбы; могут ли те забеременеть 130. Оргии во времена пророка Амоса

Оргии во времена пророка Амоса 131. Статус быка, бодавшего животных в таком порядке: бык, бык, бык, осел, верблюд

Статус быка, бодавшего животных в таком порядке: бык, бык, бык, осел, верблюд 132. Какие законы — мужские или женские — применяются к андрогину

Какие законы — мужские или женские — применяются к андрогину 133.Водный источник, ставший культовым объектом, - можно ли возливать его воду на жертвенник в Храме

134. Раввин, выдумавший закон

Раввин, выдумавший закон 135. Рабби Акива мог увидеть жену римского наместника только случайно

Рабби Акива мог увидеть жену римского наместника только случайно 136.С какого возраста мальчик обязан совершать паломничество в Иерусалим

137. Воздух, проникший под одежды священника-когена

Воздух, проникший под одежды священника-когена 138. Согрешил ли тот, кто опозорил спящего человека, умершего во сне и не узнавшего, что он опозорен

Согрешил ли тот, кто опозорил спящего человека, умершего во сне и не узнавшего, что он опозорен 139.Разрешается говорить о человеке отрицательно после его смерти

140. Разрешается вести возбуждающие разговоры перед сексом

Разрешается вести возбуждающие разговоры перед сексом 141. Тот, кто начал слушать звук шофара в яме, а закончил вне ямы, выполнил заповедь о трублении в шофар

Тот, кто начал слушать звук шофара в яме, а закончил вне ямы, выполнил заповедь о трублении в шофар 142. Какие звуки следует извлекать из шофара при трублении в него в Рош а-Шана — хныканье или стоны

Какие звуки следует извлекать из шофара при трублении в него в Рош а-Шана — хныканье или стоны 143. Тот, кто принял звук шофара за крик осла, не выполнил заповедь

Тот, кто принял звук шофара за крик осла, не выполнил заповедь 144. О том, кто украл быка, отпилил ему рога, а затем продал

О том, кто украл быка, отпилил ему рога, а затем продал 145. Рука священника оторвалась, когда он взмахнул ею, брызгая кровью птицы на жертвенник

Рука священника оторвалась, когда он взмахнул ею, брызгая кровью птицы на жертвенник 146. Тот, у кого произошло семяизвержение в Йом Кипур, должен опасаться, что не переживет следующий год

Тот, у кого произошло семяизвержение в Йом Кипур, должен опасаться, что не переживет следующий год 147. Откуда известно, что запрещается заниматься сексом в Йом Кипур

Откуда известно, что запрещается заниматься сексом в Йом Кипур 148. Разрешается ли резать овощи в Йом Кипур, имея в виду сварить их после окончания поста

Разрешается ли резать овощи в Йом Кипур, имея в виду сварить их после окончания поста 149. Каким образом считали число кроплений кровью занавеси в Храме в Йом Кипур

Каким образом считали число кроплений кровью занавеси в Храме в Йом Кипур 150. Слепому разрешается спать со своей женой

Слепому разрешается спать со своей женой 151. Пьяная женщина вожделеет даже к ослу на городской площади

Пьяная женщина вожделеет даже к ослу на городской площади 152. Чем накрывают сукку

Чем накрывают сукку 153. Каков установленный законом минимальный периметр круглой сукки

Каков установленный законом минимальный периметр круглой сукки 154. Сукка, одной из стен которой является слон

Сукка, одной из стен которой является слон 155. Ветвь мирта, на месте отломанной верхушки которой вырос плод

Ветвь мирта, на месте отломанной верхушки которой вырос плод 156. Откуда мы знаем, что «плоды прекрасного дерева» — это плоды цитрона

Откуда мы знаем, что «плоды прекрасного дерева» — это плоды цитрона 157.Этрог, внутренняя часть которого сгнила, а кожура осталась целой

158.Можно ли стричь ногти в холь а-моэд, равно как и бросать их на пол

159. Что такое половой акт — из Торы

Что такое половой акт — из Торы 160. Талмудическая педиатрия; медицинские проблемы, связанные с обрезанием

Талмудическая педиатрия; медицинские проблемы, связанные с обрезанием 161. Отсасывание крови младенца при обрезании

Отсасывание крови младенца при обрезании 162. Как определить пол плода при выкидыше

Как определить пол плода при выкидыше 163. Лечение людей и животных при помощи амулетов — не одно и то же

Лечение людей и животных при помощи амулетов — не одно и то же 164. Как избавиться от камней в мочеиспускательном канале

Как избавиться от камней в мочеиспускательном канале 165. Лекарство мудрецов от водобоязни

Лекарство мудрецов от водобоязни 166. Каким образом излечивается цинга

Каким образом излечивается цинга 167. Чтобы вылечиться от малярии, необходимо передать болезнь большому муравью или водам реки

Чтобы вылечиться от малярии, необходимо передать болезнь большому муравью или водам реки 168. Разрешается ли пить ослиную мочу для того, чтобы излечиться от желтухи

Разрешается ли пить ослиную мочу для того, чтобы излечиться от желтухи 169. Птичье гнездо на голове у человека

Птичье гнездо на голове у человека 170. Откуда известно, что яйца некошерной птицы запрещены к употреблению в пищу? от страуса

Откуда известно, что яйца некошерной птицы запрещены к употреблению в пищу? от страуса 171.Интерпретация неисполнившихся библейских пророчеств

172.Следует ли сжечь парик, принадлежащий женщине, живущей в «отверженном» городе

173. Давид получил в жены Михаль, состоявшую в браке с Палти, отдав за нее то ли сто, то ли двести экземпляров крайней плоти филистимлян

Давид получил в жены Михаль, состоявшую в браке с Палти, отдав за нее то ли сто, то ли двести экземпляров крайней плоти филистимлян 174. Слон съел пальмовые листья и изверг их вместе с пометом в форме плетеных корзин

Слон съел пальмовые листья и изверг их вместе с пометом в форме плетеных корзин 175. Мальчик становится мужчиной после того, как у него вырастут два волоска из одного мешочка

Мальчик становится мужчиной после того, как у него вырастут два волоска из одного мешочка 176. Дождевую воду, источник которой — в океане, разрешается перемещать в праздник

Дождевую воду, источник которой — в океане, разрешается перемещать в праздник 177. Какого роста был Адам

Какого роста был Адам 178. Демоны и духи зародились из спермы Адама

Демоны и духи зародились из спермы Адама 179. Бог сотворил женщину из хвоста Адама

Бог сотворил женщину из хвоста Адама 180. О размере полового органа Самсона

О размере полового органа Самсона 181. Самсон «молол» в тюрьме филистимлянок

Самсон «молол» в тюрьме филистимлянок 182. О волосе, упавшем с головы назарея

О волосе, упавшем с головы назарея 183. Опасность, которой подвергается жизнь нееврея, не оправдывает нарушение субботних запретов

Опасность, которой подвергается жизнь нееврея, не оправдывает нарушение субботних запретов 184. Одалживающий корову для своих сексуальных нужд

Одалживающий корову для своих сексуальных нужд 185. Можно ли заколдовать хлебные крошки

Можно ли заколдовать хлебные крошки 186. Яйца самки яхмора — порождения семени оленя

Яйца самки яхмора — порождения семени оленя 187. Где следует отправлять естественные надобности по ночам

Где следует отправлять естественные надобности по ночам 188. Рыбы, водящиеся в реках, дно которых состоит из смеси глин, разрешены к употреблению в пищу

Рыбы, водящиеся в реках, дно которых состоит из смеси глин, разрешены к употреблению в пищу 189. Если некто обнаружит в Южной Америке животное с отрезанными ногами и ртом

Если некто обнаружит в Южной Америке животное с отрезанными ногами и ртом 190.Выдающимся раввинам разрешается брать себе жену на один день

191. Что делать тому, у кого проблемы с эрекцией

Что делать тому, у кого проблемы с эрекцией 192. Мудрецы любили сидеть у входа в женские миквы

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Посадив женщину на бочку с вином, можно выяснить, является ли она девственницей 194. Должен ли оплачивать ущерб тот, кто нанес телесное повреждение жене в ходе полового акта

Должен ли оплачивать ущерб тот, кто нанес телесное повреждение жене в ходе полового акта 195. О ритуальной чистоте зародыша теленка, умершего в чреве верблюдицы

О ритуальной чистоте зародыша теленка, умершего в чреве верблюдицы 196. Какие материальные права дает стандартный брачный контракт женщине, лишившейся девственности из-за несчастного случая

Какие материальные права дает стандартный брачный контракт женщине, лишившейся девственности из-за несчастного случая 197.Обязанности мужа по отношению к жене, с которой он не живет в одном доме

198. Ребенок, родившийся с двумя головами, — на какую из них следует накладывать тфилин

Ребенок, родившийся с двумя головами, — на какую из них следует накладывать тфилин 199. Запрещено убивать человека, насилующего девушку анальным образом

Запрещено убивать человека, насилующего девушку анальным образом 200. Настоящее имя Орпы

Настоящее имя Орпы 201. Откуда известно, что ритуальное умерщвление животного сводится к перерезанию ему горла

Откуда известно, что ритуальное умерщвление животного сводится к перерезанию ему горла 202. Выбрал для еды белых и черных голубей — а те поменялись местами

Выбрал для еды белых и черных голубей — а те поменялись местами 203. О женщине, во влагалище которой оказался кусок падали

О женщине, во влагалище которой оказался кусок падали 204. Тело женщины, сгнившее вместе с находящейся в нем спермой

Тело женщины, сгнившее вместе с находящейся в нем спермой 205. Иерусалимский Храм был разрушен из-за девушек, соблазнявших молодых людей

Иерусалимский Храм был разрушен из-за девушек, соблазнявших молодых людей 206. Женщина, находящаяся в сексуальной связи с братом, считается всего лишь развратницей

Женщина, находящаяся в сексуальной связи с братом, считается всего лишь развратницей 207. Ягненок, отданный проститутке в уплату за ее услуги, не может быть принесен в жертву в Храме

Ягненок, отданный проститутке в уплату за ее услуги, не может быть принесен в жертву в Храме 208. Человек, раскаявшийся в ереси, умирает

Человек, раскаявшийся в ереси, умирает 209. Человек, укушенный змеей за то, что нарушил установление мудрецов, обречен

Человек, укушенный змеей за то, что нарушил установление мудрецов, обречен 210. Женщина, ведущая себя как праведница и возносящая молитвы, способствует гибели мира

Женщина, ведущая себя как праведница и возносящая молитвы, способствует гибели мира 211. О левиратном браке — и разводе

212. Действителен ли левиратный брак, заключенный ненамеренно

Действителен ли левиратный брак, заключенный ненамеренно 213. Вдова, накладывающая макияж и надевающая драгоценности, теряет право на доходы с активов, оставшихся от мужа

Вдова, накладывающая макияж и надевающая драгоценности, теряет право на доходы с активов, оставшихся от мужа 214. Женщина, подозреваемая в супружеской измене, но отрицающая ее, подвергается магическому испытанию

Женщина, подозреваемая в супружеской измене, но отрицающая ее, подвергается магическому испытанию 215. О человеке, подозревающем жену в анальной измене

О человеке, подозревающем жену в анальной измене 216. Разведенные супруги на глазах у двух свидетелей вошли в гостиничный номер

Разведенные супруги на глазах у двух свидетелей вошли в гостиничный номер 217. Каким образом вошел реем в Ноев ковчег

Каким образом вошел реем в Ноев ковчег 218. О вороне, заподозрившем Ноя в страсти к воронихе; отчего африканцы черны

О вороне, заподозрившем Ноя в страсти к воронихе; отчего африканцы черны 219. Как справиться с вожделением при встрече с женщиной, выходящей из миквы

Как справиться с вожделением при встрече с женщиной, выходящей из миквы 220. Говорит ли Тора о воскрешении из мертвых

Говорит ли Тора о воскрешении из мертвых 221. Доказательство возможности воскрешения из мертвых

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Ярон Ядан - Запретный Талмуд - От Библии — к Талмуду

В эпоху Талмуда (или даже чуть ранее) Библия превратилась из основополагающего текста в довольно жалкое орудие, необходи­мое «новому иудаизму» [1] лишь для укрепления своего авторитета. К тому же она была написана в основном на древнееврейском языке, ставшем к тому времени фактически мертвым.

Новый талмудический завет был в буквальном смысле навязан иудаизму историей — культурной и политической. Оставшиеся без независимого государства, без политической автономии, без культо­вого центра, разбросанные по бесчисленным эллинистическим стра­нам иудеи остро нуждались в «Новом Завете».

Но каким образом сумели религиозные лидеры тех времен соз­дать этот «Новый Завет» без того, чтобы у широких иудейских масс возникло ощущение отхода от старой традиции? Как смогли они остаться продолжателями и хранителями старой библейской религии, религии Ветхого Завета?

Им помог удачно изобретенный, кстати сказать, чисто эллини­стический миф.

Согласно этому мифу, в ходе Синайского откровения еврейский народ получил не одну, а две Торы — Письменную и Устную. Пись­менная Тора — это хорошо знакомое иудеям Пятикнижие, точно записанное Моисеем под диктовку самого Господа Бога. Устная Тора — это добавления, комментарии и разъяснения к Пятикни­жию, также данные Богом Моисею — но только тайно и изустно. Моисей якобы передал Устную Тору Иисусу Навину, тот — ста­рейшинам своего поколения; секретное Устное учение передава­лось от учителя ученику, из поколения в поколение, пока сами поколения не измельчали.

Тогда, из опасения, что великое и свя­тое Устное учение забудется, было решено его аккуратно форма­лизовать, а позднее и записать. Разумеется, именно тогда, когда в этом возникла политическая и организационная необходимость.

Результатом этой формализации и стали Мишна и Талмуд (соб­ственно Гемара [2] ). А если посмотреть шире — талмудический иуда­изм. Иудаизм «Нового Завета».

Согласно традиции, ставшей основой нового иудаизма, мудрецы, составившие и (позднее) записавшие Мишну и Талмуд, собрали воедино в письменном виде слова самого Бога, давшего единственно верную интерпретацию Пятикнижия. Этот свод, утверждали они, включает в себя всю мудрость мира.

Следует признать, мудрецы были хоть и не вполне последо­вательны, но весьма рациональны: они включили в свой кодекс рассуждения, относящиеся к более поздним, чем библейские, иногда — новейшим явлениям и событиям. Эти явления они обсуждали без прямой опоры на древнюю традицию — так, как им хотелось.

Разумеется, право на «нововведения» также было дано мудрецам прямо на горе Синай, то есть самим Богом в Письменной Торе, где сказано: «И поступи по слову, какое они скажут тебе с того места, которое изберет Господь, и бережно исполняй все, как они укажут тебе, по закону (в оригинале — по Торе), которому научат они тебя, и по суждению, которое они изрекут тебе, поступи; не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево» (Второ­законие 17, 10—11).

Иными словами, мудрецы утверждали, что имеют право толко­вать и интерпретировать «божественные указания» и устанавли­вать религиозные законы по своему усмотрению. Более того, власть мудрецов была объявлена столь же абсолютной, как власть боже­ства, ибо даже если в их решении содержится очевидная ошибка, оно все же обязательно для исполнения: «Утверждение «не откло­няйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево» сле­дует понимать в том смысле, что даже если они называют правое левым, а левое правым, ты должен им подчиняться». Так учит древ­ний комментарий «Сифрей» к книге Второзакония (параграф 154). Величайший из средневековых комментаторов Торы и Талмуда, Раши, приводит этот тезис в своем комментарии к Пятикнижию.

Раввинистическое учение (оно же, с некоторыми допущениями, — Галаха) оттеснило Библию на второй и третий планы, основываясь на следующих постулатах:

(а) Галаха по существу своему — божественная интерпретация библейского текста; авторитет этой интерпретации выше авторитета самого божественного текста;

(б) Бог уполномочил мудрецов устанавливать законы и интерпре­тации, противоречащие его собственной воле. Таким образом, как это ни парадоксально, мудрецы имеют право отменять божественные установления.

Как мы уже понимаем, мудрецы осуществили религиозную рево­люцию (так называемый раввинистический переворот). С библей­ской оси иудаизм был «пересажен» на ось талмудическую, причем новая религия волевым образом объявила себя непосредственной продолжательницей старой. Как ни странно, она мало изменилась за последнюю тысячу лет.