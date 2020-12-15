Несколько лет тому назад мой московский друг Владимир Богачев настоял на том, чтобы я написал очерк о русской эмиграции в Париже. Я очень сомневался в своей способности написать какой-либо труд на эту тему: я мог только рассказать о своей жизни. Об истории и достижениях русской эмиграции уже существует несколько книг. В частности, книга нашего друга П. Е. Ковалевского в двух томах, по-русски, и книга Н. А. Струве на французском. Надо отметить замечательные фотоальбомы Андрея Корлякова. История какой-либо эмиграции - это, конечно, история ее возникновения, ее достижений вне своей страны, и далее - ее угасания, в силу неумолимой ассимиляции, т. е. постепенной утраты родного языка, культуры и даже православной веры.

Однако можно только поражаться живучести «первой» русской эмиграции, начавшейся после событий 1917-го года и Гражданской войны. Известно, что первые волны эмиграции состояли из людей преимущественно военных, покинувших родину не по своей воле и всегда мечтавших на нее вернуться. Корней они на новом месте не пускали и жили, что называется, «на чемоданах».

Протоиерей Владимир Ягелло - Воспоминания. Два поколения русской эмиграции. 1920-2020

М.: Общество любителей церковной истории, 2020. - 352 с.

ISBN 978-2-9546-595-2-7

Протоиерей Владимир Ягелло - Воспоминания. Два поколения русской эмиграции. 1920-2020 - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ Общие черты

РАЗМЫШЛЕНИЯ о событиях 1917 года

НАШИ ПРЕДКИ

СУДЬБА БРАТЬЕВ ЯГЕЛЛО

ДОЛИНСКИЕ

ПРЕБЫВАНИЕ В СЕВАСТОПОЛЕ

НА ФРОНТЕ

ЭВАКУАЦИЯ ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ

ВЕЛИКИЙ ИСХОД

НАША СЕМЬЯ В ПАРИЖЕ

АХТЫРСКИЕ ГУСАРЫ

ВОЛКОНСКИЕ И ЭРИХСОНЫ

НАША СЕМЬЯ

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ

ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ КАЗАНСКОГО СКИТА в местечке Муазене под Парижем

УНИВЕРСИТЕТ

ОБЩЕСТВО «ИКОНА»

ИСТОРИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ и особенности работы «Витязей»

ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВИТЯЗЕЙ

ОБЪЕДИНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ВИТЯЗЕЙ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

НОВАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

СВЯТО-СЕРГИЕВСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ

ОТЪЕЗД В ПРОВИНЦИЮ

ЗИМНИЙ СПОРТ

«ГОЛОС ПРАВОСЛАВИЯ»

ТВОРЧЕСКИЕ ГОДЫ

ИЕРЕЙСКОЕ РУКОПОЛОЖЕНИЕ

СОРОКАЛЕТИЕ БРАКОСОЧЕТАНИЯ

ПРИХОД ХРАМА ЗНАМЕНИЯ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

ПОЕЗДКИ В РОССИЮ

МОЯ БЕЗУМНАЯ ПОЕЗДКА В ЛИВАН

ИСТОРИЯ ПАРИЖСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ СМУТЫ 2003-го года

У ВИТЯЗЕЙ, ЛИЦОМ К РОССИИ История основания СПОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Именной указатель

Протоиерей Владимир Ягелло - Воспоминания. Два поколения русской эмиграции. 1920-2020 - Русское зарубежье. Общие черты

Русские люди рассеялись по всему миру и принесли с собой православную веру, русскую культуру, традиции и быт. Не теряя надежды на скорое возвращение в Россию, русские беженцы организовывались наподобие маленького «государства в государстве». Были созданы (или восстановлены) многочисленные организации: Красный Крест, Земгор и т.д. Белые воины объединились в Русский общевоинский союз (РОВС). Везде стали строить церкви, при которых создавались школы, библиотеки, для образования молодежи были открыты средние и высшие школы.

Эвакуированные сводные кадетские корпуса — Киево-Одесский, Полтавско-Владикавказский и Донской — были сведены в один Князь-Константиновский корпус в Сараево, затем в Белой Церкви, просуществовавший вплоть до прихода красных в Югославию в 1945 г. Это было одно из чудес эмиграции. Корпус дал сотни профессоров, докторов, священников и иерархов, рассеянных по всему свету. Были также устроены институты, детские общежития и приюты. Основаны две богословские школы — в Париже и в Нью-Йорке, монастыри. Начали свою деятельность юношеские организации со своими лагерями, где по сей день поднимается трехцветный русский флаг. В Эстонии Н. Ф. Федоровым были основаны «Витязи» под девизом «За Русь, за Веру». На съезде в Пшерове в 1923 г. было основано РСХД. Развилась работа скаутов и разведчиков, русского «Сокола».

Русское рассеяние стало одной из движущих сил европейской культуры. Воссоздав Россию на чужой земле, русское зарубежье понесло русскую культуру, литературу, музыку, балет, живопись, науку в мир, почти во всех сферах занимая первые места. Часто, сама того не подозревая, русская эмиграция исполняла миссионерский долг ознакомления Запада с православной верой. Эмиграция из СССР никогда не прекращалась: в двадцатых годах многие еще смогли выехать или были высланы. После Второй мировой войны, многие русские, находившиеся на занятой немцами территории, а также военнопленные, оказавшиеся в Германии, не вернулись в СССР, таким образом русская эмиграция в мире увеличилась на несколько миллионов человек.

Жизнь русской эмиграции сильно изменилась после войны. Всякая надежда на выступление против советской власти была оставлена. Старое поколение стало быстро исчезать. Остались дети и внуки, воспитанные в духе верности Церкви и России. Жизнь сосредоточилась в храмах и разных организациях, особенно молодежных.