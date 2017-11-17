Гаон Раби Нисим Яген был из немногих в поколении, у кого «вершина достигала небес» - почти весь он был в Торе - но при этом, несмотря на величие в Торе и глубокие знания всего Талмуда и Шулхан аруха, он был и "лестницей, стоящей на земле": его время и силы были посвящены народу Израиля и его нуждам - от самых возвышенных его проблем до самых малых вопросов.

Как важно не только проникнуться величием и значением высоких помыслов Раби Нисима Ягена, но и популяризировать его учение и передать следующим поколениям, тем самым привлекая к вечному и возвышенному уровню еврейской традиции тех, кто не знал его трудов, написанных на незнакомом им языке. Но мы живем в удивительное время, когда на смену воинствующему атеизму, разъедающему души скептицизму, безверию наступает время возвращения к своим корням - духовности и Торе. Именно благодаря настойчивости и мудрости таких наставников, как Гаон Раби Нисим Яген, его просветительской деятельности, поразительным по глубине и силе лекциям и проницательным советам многие молодые наши соплеменники пришли к осознанному выбору праведных путей служения Творцу, оберегая свои души от соблазнов XXI века.

Учитывая острую необходимость в развитии у молодежи правильных ценностей и приоритетов, семья Мушибаевых обратилась к ведущим специалистам Израиля с предложением перевести на русский язык наиболее важные части трудов Гаона Раби Нисима Ягена, оказавшего столь сильное влияние на умы и сердца наших современников, и выпустить книгу «Тропинки света». Наше искреннее желание - внести свой скромный вклад в дело распространения идей еврейского философа и раввина - мы посвятили памяти нашего незабвенного отца и мужа Хайки Джураевича Мушибаева (1925 - 2010), человека доброй души и чистых помыслов, замечательного семьянина, воспитавшего с супругой Мирой Ариевной прекрасных детей и внуков.

X. Д. Мушибаев родился в 1925 году в городе Коканд (Узбекистан) в семье Джуры и Абигай Мушибаевых. Скромный, честный, трудолюбивый человек, он шел по жизни с распахнутым сердцем навстречу судьбе. Непросто сложилась жизнь молодого человека, чьи детство и молодость пришлись на трудные военные и послевоенные годы в разрушенной стране. Добровольцем он в юности отправился на фронт. Вернулся со Второй мировой войны, награжденный орденами и медалями. Радостным и знаковым событием в жизни Хайки Джураевича стала встреча с изумительной женщиной Мирой Ариевой Сулеймановой, ставшей его верной женой и другом на всю жизнь. В 1973 году наша семья эмигрировала в Израиль, а через некоторое время - в США. Обосновавшись в Нью-Йорке, родители проявили себя в новой стране не только как успешные бизнесмены, но и как щедрые меценаты.

Рав Нисим Яген - Тропинки света

Из сокровищницы лекций Гаона Рава Нисима Ягена Зацаль

Благословенна память праведника

Перевел с иврита Гедалия Спинадель

Иерусалим ,5772 год

797с.

Рав Нисим Яген - Тропинки света - Краткое содержание

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Оглавление

דברים בשער -пролог

-пролог דבר ראש הישיבה -слово главы ешивы

-слово главы ешивы דברים היוצאים מן הלב -слова из сердца

-слова из сердца אחדות - единство

- единство אהינו הרחוקים - наши далекие братья

- наши далекие братья בטחון - полагаться на Б-га

- полагаться на Б-га בין אדם לחברו - отношения МЕЖДУ людьми

- отношения МЕЖДУ людьми בין הזמנים - каникулы

- каникулы בין המצרים - период трех недель

- период трех недель גאולה - освобождение

- освобождение גדלות האדם - величие человека

- величие человека גזל -воровство

-воровство דבקות בהשם -неразрывная связь с б-гом

-неразрывная связь с б-гом דעת תורה - точка зрения торы

- точка зрения торы הבית היהודי - еврейский дом

- еврейский дом הברה הטוב - благодарность

- благодарность השגהה - провидение

- провидение התעלות - восхождение.

- восхождение. הברה - общество

- общество הטא -ГРЕХ.

-ГРЕХ. הלול השט - осквернение имени

- осквернение имени הנוך - воспитание

- воспитание הגובה -ханука

-ханука 70 ה -делать добро

-делать добро השבוגו של עולם - вечный счет

- вечный счет ט״ו בשבט - ТУ бишват

- ТУ бишват ימים נוראים - грозные дни

- грозные дни יסורים - страдания

- страдания יער הרע - йецер а-p а

- йецер а-p а יראת שמים - богобоязненность

- богобоязненность בבוד הורים - почитание родителей

- почитание родителей הבתל המערבי -западная стена

-западная стена ל" ג בעמר -лаг баомер

-лаг баомер מדות - качества характера

- качества характера מזוזה -мезуза

-мезуза סבות -суккот.

-суккот. עבודת ה - служение творцу

- служение творцу עולם הבא - будущий мир

- будущий мир עולב הזה - этот мир

- этот мир עעלות -лень

-лень בורים -пурим

-пурим פסה -песах

-песах צניעות - скромность

- скромность קרוב רהוקים - приближение далеких

- приближение далеких שאיפות - стремления

- стремления שבועות - шавуот

- шавуот שבעת הרועים - СЕМЬ пастухов

- СЕМЬ пастухов אברהם אבינו - наш праотец авраам

- наш праотец авраам יצהק אבינו - праотец ицхак

- праотец ицхак יעקב אבינו - праотец яков

- праотец яков יוסף הצדיק - ЙОСЕФ-аЦАДИК

- ЙОСЕФ-аЦАДИК משה רבינו - МОШЕ РАБЕйНУ

- МОШЕ РАБЕйНУ אהרן הכהן - ААРОН А-коэн

- ААРОН А-коэн דוד המלך - Давид а-мелех

- Давид а-мелех שבת -ШАБАТ.

-ШАБАТ. שמיטה - субботний год.

- субботний год. שנאת הנם - беспричинная ненависть

- беспричинная ненависть תובהה - ПОРИЦАНИЕ

- ПОРИЦАНИЕ תורה -тора

-тора ק 3 < 4 התורה - обретение торы

3 4 - обретение торы קבלת התורה - принятие торы

- принятие торы בטול תורה - битуль тора

- битуль тора תפלה - молитва

- молитва תשובה -тешув А

-тешув А מתולדות הרב - из истории рава

- из истории рава בית המדרש -Деятельность института

-Деятельность института מלון -словарь

Рав Нисим Яген - Тропинки света - Богобоязненность

Основа служения человека

Основное условие к возвышению человека в служении - ират шамаим. Даже жертвенность не имеет цены, если не проистекает из истинной богобоязненности. Факт - что многие злодеи жертвуют жизнь ради возвышенных целей - но поскольку не из богобоязненности, это не особенно важно. Также хесед и другие хорошие дела, Иногда мы жертвуем ради хеседа или чего-то еще. Но если нас побуждает не богобоязненность, это не важно, поэтому долго это не продержится.

Действие тянет за собой сердце

Естественным образом, человек боится людей, но не Творца. Хорошо, если бы боялся Его как их. Это служение, которое требует постепенности. Сначала человеку надо представить, будто на него смотрит Хазон Иш или Баба Сали (два выдающихся мудреца и праведника прошлого века), и тогда говорить брахот. И даже если он не вполне это чувствует, постепенно от внешнего будет уходить внутрь, как пишет автор Сефер Хинух: «за действиями тянутся сердца». Сначала действия, потом пробуждение внутри, в сердце.

«Нет здесь богобоязненности... и убьют меня» Праотец Авраам поселился в Граре (Берешит, 20:1) и, когда входил в эту местность, сказал слугам царя Авимелеха о своей жене Саре «это моя сестра» (там, 20:2). Почему? Не мог записать в местном ЗАГСе Сару как свою жену? Почему подозревал, что от этого может быть беда ей или ему? Грар был нормальной страной, с правительством, царем и порядком. Чего опасался Авраам? Когда его спросил об этом Авимелех, он сказал: «Потому что сказал я: нет здесь богобоязненности» (там, 11).Неужели если нет богобоязненности, нельзя полагаться на людей? В конце концов, не евреи они, естественно, им не хватает богобоязненности, но неужели до такой степени, что надо подозревать их в том, что убьют? А как же полиция, законность?

Но если нет основы богобоязненности, никакое строение не устоит. Даже здоровая правительственная система с развитым законодательством и службой охраны порядка, которая следит за исполнением закона - если все это не опирается на богобоязненность, все непрочно, могут даже убить. Немцы в начале двадцатого века были самым культурным на Западе народом с развитой философией, искусством, литературой, наукой и государством с нормальными законами. Были в высшей степени вежливыми и цивилизованными. И все развалилось исключительно быстро. Лучшие люди человечества превратились в зверей, разбойников, ангелов разрушения. Почему? - Не было богобоязненности!

Что такое богобоязненность?

Как слабо мы служим Творцу! Многие хотят укрепиться и задают конкретный вопрос, что такое богобоязненность? Тот, кто учит Тору и молится, считается богобоязненным? Богобоязненности учатся у праотца Яакова. Он пережил страх, угрозу жизни. Его хотел убить Эсав, и ему пришлось бежать. Куда? В самое нехорошее место, в Харан (Берешит 25:10), к деду Бильама (злодею, который хотел проклясть еврейский народ), к Лавану арамейцу. Ночью он пришел на гору Мориа (там, 11) и, опасаясь во тьме диких зверей: «Взял камней с того места и положил себе под голову» (там).

Как страшно... Лаков приближался к возрасту восемьдесят лет и не знал, что с ним будет завтра, нуждался в добром слове, поддержке. Лег и заснул, и явился ему Б-г, и сказал: «Я АШем, Б-г твоего отца Авраама и Б-г Ицхака...». Я обещаю тебе: «Земля эта... будет тебе и твоему потомству, и будет твое потомство как прах земной...и благословятся в тебе... Я буду с тобой и уберегу тебя...и возвращу тебя...ибо не оставлю тебя...» (там, 13:15). Такое чудесное и успокаивающее сообщение. об этом он мечтал, вложив все силы в служение Творцу, когда пошел, незнамо куда... Можно ожидать, что теперь Яаков вздохнет спокойно, будет радоваться и находиться в приподнятом состоянии духа.

Но нет: «И сказал: вот, есть Б-г в этом месте, а я и не знал» (там, 16)», - «а если бы знал, не заснул бы» (Раши, там). «И испугался, и сказал: как страшно это место!..» (там, 17). Если бы мы нам такое сообщили, мы бы очень обрадовались, сделали бы Кидуш. Но Яаков обратил внимание не на добрые вести и обещания предстоящих благ. Его заботило другое: Ой, заснул в доме Г-спода. Не знал, что это дом Б-га, и задремал там. И ведь это было после того, как он день и ночь, четырнадцать лет изо дня в день, не смыкая глаз, учил Тору. А как мы выглядим после одной ночи учения? Потом два дня отдыхаем и приходим в себя. А Яаков так учился все эти годы без перерыва, разве удивительно, что уснул? Но он трепетал от уважения к Г-споду! Так выглядит ират шамаим: надо бояться Всевышнего во всякое время, опасаясь, не повел ли себя не так, стыдиться и не находить места, вдруг совершил даже самый небольшой проступок. Это настоящая богобоязненность - она может сохранить человека во всяких ситуациях.