Семен Мордухович Якерсон - От буквы к литере. Очерки по истории еврейской средневековой книги

Название сборника очерков «От буквы к литере» является в значительной степени условным. Тем не менее оно содержит два книговедческих термина, которые разъясняют суть объединенных этим названием работ: «буква» — термин палеографический, «литера» — книгопечатный. Таким образом, полное название этого собрания книговедческих статей должно быть «От еврейской буквы, выписанной рукой писца, к еврейской букве, отлитой рукой первопечатника, т. е. к типографской литере».

В сборник включены статьи, написанные и опубликованные за последние 20 лет в различных научных изданиях на русском и английском языках. В сборник не включены предисловия к каталогам инкунабулов и палеотипов или соответствующие тематике отдельные главы из монографий. Все публикации сгруппированы в четыре раздела, которые в полной мере отражают направления моих книговедческих «изысканий»: (1) свитки и ранние документы, (2) кодексы, (3) инкунабулы и (4) Miscellanea, или «разное». Иными словами, материал первых трех разделов был отобран на основе формальных книговедческих критериев (форма книги и способ ее изготовления). В четвертый раздел были включены те материалы, которые кажутся мне сегодня, совершенно субъективно, наиболее интересными для читателя. За те 30 лет, которые я занимаюсь историей еврейской книги (по преимуществу, средневековой), мне удалось познакомиться со многими важнейшими мировыми коллекциями еврейских рукописей и с большинством собраний еврейских инкунабулов.

Основой моей работы с рукописями является многолетнее сотрудничество в качестве члена-корреспондента с Еврейским палеографическим проектом при Академии естественных и гуманитарных наук Израиля (Hebrew Palaeography Project. The Israel Academy of Sciences and Humanities). В рамках этого проекта я принимал активное участие в описании датированных и косвенно датированных еврейских рукописей в отечественных собраниях (РНБ, РГБ и ИВР РАН). Описания датированных рукописей до 1200 г. были опубликованы в четырех томах коллективной монографии «Codices hebraicis litteris exarati quo tempore scripti fuerint exhibentes». С описаниями остальных рукописей можно познакомиться сегодня на сайте Палеографического проекта «SfarData». Помимо этого стимулом для подробного знакомства с различными собраниями еврейских рукописей (прежде всего в библиотеках Израиля, Великобритании и США) являлись проводимые мною в библиотеках и университетах мастерклассы (workshops, или סדנאות) по еврейской палеографии и многочисленные публичные лекции, посвященные еврейской рукописной традиции и собраниям еврейских рукописей.

Семен Мордухович Якерсон - От буквы к литере. Очерки по истории еврейской средневековой книги

СПб.: Контраст, 2016. — 392 с., ил.

ISBN 978-5-4380-0154-6

Семен Мордухович Якерсон - От буквы к литере. Очерки по истории еврейской средневековой книги - Содержание

Введение

Preface

Список используемых сокращений, латинских терминов и условных обозначений

СВИТКИ И РАННИЕ ДОКУМЕНТЫ

Еврейская средневековая книга в форме свитка. К постановке проблемы научного изучения

«Потемкинское Пятикнижие» — свидетельство хазарского происхождения крымских иудеев или историческое недоразумение?

Несколько палеографических ремарок к датировке «Киевского письма»

КОДЕКСЫ

Дамаск-Крым-Ленинград. К истории одной библейской рукописи из собрания Института востоковедения в Петербурге

К атрибуции одной библейской рукописи из собрания баронов Гинцбургов (РГБ. Шифр ГИН 568)

An Autograph Manuscript by Elijah Levita in St. Petersburg

Ашкеназская рукопись как часть караимской истории. Об одной уникальной находке в рукописном отделе Института восточных рукописей РАН

«Ожерелье», «великан» или «хризолит» в еврейском собрании Института восточных рукописей РАН

The Karasubazar Codex of the Later Prophets from the Collection of the Institute of Oriental Manuscripts (D 62). Remarks on its history, localization and dating

ИНКУНАБУЛЫ

Hebrew Incunabula Collection in the Library of the Jewish Theological Seminary of America in New York

Hebrew Incunabula in the Asiatic Museum of St. Petersburg

Судьбы первопечатных книг

Неучтенный еврейский инкунабул в коллекции Института восточных рукописей. Supplementum к Каталогу инкунабулов на древнееврейском языке библиотеки Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР (Л., 1985)

Early Hebrew Printing in Sepharad (ca. 1475-1497?)

Unknown Sephardi Incunabula

MISCELLANEA

Еврейские книжные списки XV в. (Попытка книговедческого анализа)

Системы обозначения года в еврейской рукописной традиции

An Unknown List of Hebrew Books

Книговедческие аспекты «Завещания» Иехуды Ибн Тиббона

«Завещание» Иехуды Ибн Тиббона (XII в.) как руководство по светской еврейской каллиграфии

Вместо послесловия. Выступление на вручении почетной медали Евроазиатского еврейского конгресса «За заслуги перед еврейским народом» (28.07.2005 г. Иерусалим)

Список публикаций по тематике сборника

Список иллюстраций

Сводный указатель