Нам, мужчинам, свойственно любить всякого рода достижения и соревнования, приносящие признание. Когда мы ежедневно ставим новые задачи и определяем последовательность их выполнения, это приносит нам удовлетворение и помогает преодолевать чувство неполноценности. Это также укрепляет наше восприятие себя как целостной личности. В конце концов, это то, что придает смысл жизни, позволяя мужчине ощущать себя значимым и счастливым. Когда же мужчина становится отцом, он вступает в новый жизненный этап с неизбежным волнением спортсмена, впервые участвующего в Олимпийских играх. Он выходит на арену, не осознавая, что никакое другое состязание в его жизни не испытает его на прочность так, как это, и не подозревая, что этот сверхмарафон полностью и необратимо изменит его. Некогда «железный человек» нежданно для себя самого постепенно «расплавится», и в процессе этого он будет сильнее стыдиться себя прежнего и сильнее влюбляться в свое новое видение и новую жизнь.

Книга, которую вы держите в руках, — это исследование и одновременно хвалебная песнь удивительной метаморфозе — преобразованию мужчины в отца. Чтобы запечатлеть это действие с самых впечатляющих ракурсов, мы решили собрать в единое полотно несколько панорамных снимков, любезно отснятых четырнадцатью авторами из восьми стран. Их широкоугольные объективы и разнообразные техники съемки помогут вам на сенсорном уровне погрузиться в жизнь отца. Предлагаем вам устроиться поудобнее и насладиться эклектичным собранием мыслей, научных изысканий, логических умозаключений, ярких историй и свидетельств, составляющих эту книгу. Пусть эта книга поможет вам заново открыть для себя смысл отцовства!

Отцовство - утраченное и вновь обретенное

сборник статтей

сост. Н. Якоб

пер. с англ. А. Никитина

Заокский : Источник жизни, 2024, 256 с.

ISBN 978-5-00126-296-1

Отцовство - утраченное и вновь обретенное - Содержание

Норел Якоб Предисловие