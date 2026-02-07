Якоби - Образы и символы глубин

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Bible Commentaries, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism

Данное издание объединяет фундаментальные исследования, посвященные природе психологического образа. Иоланда Якоби дает четкую структуру юнгианского метода, объясняя, как образы становятся мостом между сознанием и глубинами психики. Джозеф Хендерсон расширяет этот взгляд, исследуя «культурные бессознательные» и ритуалы перехода, которые сопровождают человека на пути взросления. Завершает трилогию Эдвард Эдингер, представляя концепцию «живой души» через призму постоянного диалога человека с нуминозными силами.

Это незаменимое руководство по герменевтике символов. Книга учит не просто «толковать» образы сновидений или искусства, но видеть в них живое движение самой жизни, стремящейся к целостности.

Иоланда Якоби, Джозеф Хендерсон, Эдвард Эдингер - Образы и символы глубин: Образное царство души. Трансформация психэ. Живая душа

Москва : Касталия, 2014. - 332 с.

Иоланда Якоби, Джозеф Хендерсон, Эдвард Эдингер - Образы и символы глубин: Образное царство души. Трансформация психэ. Живая душа - Содержание

  • Содержание

  • Иоланда Якоби - ОБРАЗНОЕ ЦАРСТВО ДУШИ

  • Предисловие

  • Прямые и обходные пути к самому себе

  • Образы, рожденные бессознательным

  • I. ВВЕДЕНИЕ - II. МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

  • Джозеф Хендерсон и Диана Шервуд - ТРАНСФОРМАЦИЯ ПСИХЭ (Алхимический символизм Splendor Solis)

  • Вступление. Алхимия и современная глубиннаяпсихология

  • Древние корни алхимии

  • Алхимия в классической Греции и постклассической Александрии

  • Исламская Алхимия

  • Алхимия в Европе — Средние века и эпоха Ренессанса

  • Парацельс и природа души

  • Харли Splendor Solis

  • Автор в историческом контексте

  • ПЕРВАЯ СЕРИЯ - ВТОРАЯ СЕРИЯ - ТРЕТЬЯ СЕРИЯ

  • Эдвард Эдингер - ЖИВАЯ ДУША

Added 07.02.2026
