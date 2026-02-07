Якоби - Образы и символы глубин
Данное издание объединяет фундаментальные исследования, посвященные природе психологического образа. Иоланда Якоби дает четкую структуру юнгианского метода, объясняя, как образы становятся мостом между сознанием и глубинами психики. Джозеф Хендерсон расширяет этот взгляд, исследуя «культурные бессознательные» и ритуалы перехода, которые сопровождают человека на пути взросления. Завершает трилогию Эдвард Эдингер, представляя концепцию «живой души» через призму постоянного диалога человека с нуминозными силами.
Это незаменимое руководство по герменевтике символов. Книга учит не просто «толковать» образы сновидений или искусства, но видеть в них живое движение самой жизни, стремящейся к целостности.
Иоланда Якоби, Джозеф Хендерсон, Эдвард Эдингер - Образы и символы глубин: Образное царство души. Трансформация психэ. Живая душа
Москва : Касталия, 2014. - 332 с.
Иоланда Якоби, Джозеф Хендерсон, Эдвард Эдингер - Образы и символы глубин: Образное царство души. Трансформация психэ. Живая душа - Содержание
Иоланда Якоби - ОБРАЗНОЕ ЦАРСТВО ДУШИ
Предисловие
Прямые и обходные пути к самому себе
Образы, рожденные бессознательным
I. ВВЕДЕНИЕ - II. МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
Джозеф Хендерсон и Диана Шервуд - ТРАНСФОРМАЦИЯ ПСИХЭ (Алхимический символизм Splendor Solis)
Вступление. Алхимия и современная глубиннаяпсихология
Древние корни алхимии
Алхимия в классической Греции и постклассической Александрии
Исламская Алхимия
Алхимия в Европе — Средние века и эпоха Ренессанса
Парацельс и природа души
Харли Splendor Solis
Автор в историческом контексте
ПЕРВАЯ СЕРИЯ - ВТОРАЯ СЕРИЯ - ТРЕТЬЯ СЕРИЯ
Эдвард Эдингер - ЖИВАЯ ДУША
