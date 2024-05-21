В «Цветочках святого Франциска» рассказывается, как однажды Франциск почувствовал, что душу его тревожат две мысли, которые никак не может примирить разум: продолжать ли проповедь или же, порвав все связи с миром, удалиться в пещеру и целиком посвятить себямолитве? Второе больше влекло Франциска, подобно тому, как родной край влечёт к себе тоскующего изгнанника. «В молитве, – думал он, – я обретаю верную прибыль, которой у меня не отнимут ни тщеславие, ни какой-либо иной порок… В молитве я говорю с Богом и восхваляю Его. Проповедуя же, я должен ко многому снисходить, иметь дело с людьми, видеть и говорить мирское… Проповедь осаждает пыль на душу».

Рассуждение верное, не придерёшься. Но, поступая в соответствии с ним, не препятствует ли он замыслу Провидения? Франциск призвал брата Массео: – Ступай к сестре Кларе, а потом к брату Сильвестру, проси их помолиться Богу, чтобы Он открыл мне, как поступить. Брат Массео немедленно отправился в путь. Сначала он пришёл в обитель Св. Дамиана и изложил Кларе поручение Франциска, а потом взобрался вверх по крутому склону горы Субазио и, найдя брата Сильвестра под обрывом, среди зарослей каменного дуба в Карчери, повторил ему всё слово в слово.

Брат Сильвестр тотчас погрузился в молитву, а окончив её, сказал собрату: – Вот что говорит Бог и что ты скажешь брату Франциску: Бог призвал его на это служение не только ради него самого, но и для того, чтобы собрать жатву душ и чтобы многие через него спаслись. Сестра Клара передала ему то же самое. Так что, получив двойное подтверждение воли Божией, Франциск отложил всякое сомнение и с готовностью посвятил себе проповеди Святого Евангелия.

Анаклето Яковелли - Святой Франциск Ассизский

«Издательство Францисканцев», 2003

ISBN 978-5-89208-047-1

Анаклето Яковелли - Святой Франциск Ассизский - Содержание

Рождение

Юность

Плен

Госпожа Бедность

Иисус Распятый говорит с Франциском

Встреча с разбойниками

Волк из Губбио

Восстановление храмов

Первые братья

Утверждение устава

Жизнь в Ривоторто

Церковь Ангельской Божией Матери

Клара

Жизнь Бедных Дам

Проповедь Евангелия

Учреждение Великой индульгенции

«Капитул рогожек»

В Святой Земле

Султан Мелек-эль-Камель

Возвращение в Италию

Третий Орден покаяния

Священные стигматы

«Гимн брату Солнцу»

Возвращение в Ассизи

Последние дни жизни св. Франциска

Погребение

Ассизская базилика

Примечания

Молитва о мире