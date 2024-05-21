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Яковелли - Святой Франциск Ассизский

Анаклето Яковелли - Святой Франциск Ассизский
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, *Biographies Memoirs
В «Цветочках святого Франциска» рассказывается, как однажды Франциск почувствовал, что душу его тревожат две мысли, которые никак не может примирить разум: продолжать ли проповедь или же, порвав все связи с миром, удалиться в пещеру и целиком посвятить себямолитве? Второе больше влекло Франциска, подобно тому, как родной край влечёт к себе тоскующего изгнанника. «В молитве, – думал он, – я обретаю верную прибыль, которой у меня не отнимут ни тщеславие, ни какой-либо иной порок… В молитве я говорю с Богом и восхваляю Его. Проповедуя же, я должен ко многому снисходить, иметь дело с людьми, видеть и говорить мирское… Проповедь осаждает пыль на душу».
Рассуждение верное, не придерёшься. Но, поступая в соответствии с ним, не препятствует ли он замыслу Провидения? Франциск призвал брата Массео: – Ступай к сестре Кларе, а потом к брату Сильвестру, проси их помолиться Богу, чтобы Он открыл мне, как поступить. Брат Массео немедленно отправился в путь. Сначала он пришёл в обитель Св. Дамиана и изложил Кларе поручение Франциска, а потом взобрался вверх по крутому склону горы Субазио и, найдя брата Сильвестра под обрывом, среди зарослей каменного дуба в Карчери, повторил ему всё слово в слово.
Брат Сильвестр тотчас погрузился в молитву, а окончив её, сказал собрату: – Вот что говорит Бог и что ты скажешь брату Франциску: Бог призвал его на это служение не только ради него самого, но и для того, чтобы собрать жатву душ и чтобы многие через него спаслись. Сестра Клара передала ему то же самое. Так что, получив двойное подтверждение воли Божией, Франциск отложил всякое сомнение и с готовностью посвятил себе проповеди Святого Евангелия.

Анаклето Яковелли - Святой Франциск Ассизский

«Издательство Францисканцев», 2003
ISBN 978-5-89208-047-1

Анаклето Яковелли - Святой Франциск Ассизский - Содержание

  • Рождение
  • Юность
  • Плен
  • Госпожа Бедность
  • Иисус Распятый говорит с Франциском
  • Встреча с разбойниками
  • Волк из Губбио
  • Восстановление храмов
  • Первые братья
  • Утверждение устава
  • Жизнь в Ривоторто
  • Церковь Ангельской Божией Матери
  • Клара
  • Жизнь Бедных Дам
  • Проповедь Евангелия
  • Учреждение Великой индульгенции
  • «Капитул рогожек»
  • В Святой Земле
  • Султан Мелек-эль-Камель
  • Возвращение в Италию
  • Третий Орден покаяния
  • Священные стигматы
  • «Гимн брату Солнцу»
  • Возвращение в Ассизи
  • Последние дни жизни св. Франциска
  • Погребение
  • Ассизская базилика
Примечания
Молитва о мире
Views 192
Rating 5.0 / 5
Added 21.05.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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