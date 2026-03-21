С тех пор как я впервые вступил в сферу психиатрии, у меня было два главных интереса: групповая психотерапия и экзистенциальная психотерапия. Это интересы параллельные, но независимые: я не занимаюсь «экзистенциальной групповой психотерапией» – в сущности, даже не представляю, на что она может быть похожа. Эти две модели различны не только по своему формату (в одном случае – группы в 6-9 человек, во втором – индивидуальная работа), но и по фундаментальной системе координат. Когда я работаю с пациентами в групповой терапии, я исхожу из межличностной системы координат и делаю допущение, что мои пациенты впадают в отчаяние из-за своей неспособности развивать и поддерживать удовлетворительные межличностные взаимоотношения.

Ирвин Ялом - Дар психотерапии

Ирвин Ялом ; [пер. с англ. Э. И. Мельник]. —

Москва : Эксмо, 2015. — 352 с. — (Практическая психотерапия).

ISBN 978-5-699-78247-5

Ирвин Ялом - Дар психотерапии - Содержание

Глава 1. Устраняйте препятствия к росту

Глава 2. Избегайте диагнозов (исключение – для страховых компаний)

Глава 3. Психотерапевт и пациент как «попутчики»

Глава 4. Вовлекайте пациента

Глава 5. Поддерживайте пациента

Глава 6. Эмпатия: как смотреть из окна вашего пациента

Глава 7. Учите эмпатии

Глава 8. Позволяйте пациенту быть значимым для вас

Глава 9. Признавайте свои ошибки

Глава 10. Создавайте новую терапию для каждого пациента

Глава 11. Терапевтическое действие, а не терапевтическое слово

Глава 12. Занимайтесь личной терапией

Глава 13. У терапевта много пациентов, у пациента – один терапевт

Глава 14. «Здесь и сейчас» – пользуйтесь, пользуйтесь, пользуйтесь!

Глава 15. Зачем использовать «здесь и сейчас»?

Глава 16. Учитесь слышать «здесь и сейчас»

Глава 17. Поиск эквивалентов «здесь и сейчас»

Глава 18. Проработка проблем в «здесь и сейчас»

Глава 19. «Здесь и сейчас» заряжает психотерапию энергией

Глава 20. Используйте в качестве данных собственные чувства

Глава 21. Тщательно формулируйте высказывания в «здесь и сейчас»

Глава 22. Всё на свете – зерно для мельницы «здесь и сейчас»

Глава 23. Проводите проверку «здесь и сейчас» на каждом сеансе

Глава 24. В чем вы мне солгали?

Глава 25. Чистый лист? Забудьте об этом! Будьте реалистами

Глава 26. Три типа самораскрытия психотерапевта

Глава 27. Механизм терапии: будьте открыты

Глава 28. Раскрывая чувства «здесь и сейчас», будьте осмотрительны

Глава 29. Раскрытие личной жизни психотерапевта: применять с осторожностью

Глава 30. Раскрытие личной жизни психотерапевта: предостережения

Глава 31. Открытость и чувство общности

Глава 32. Пациенты будут сопротивляться вашему раскрытию

Глава 33. Избегайте мнимого исцеления

Глава 34. Как вести пациентов дальше, чем зашли вы сами

Глава 35. О помощи со стороны пациента

Глава 36. Поощряйте самораскрытие пациента

Глава 37. Обратная связь в психотерапии

Глава 38. Давайте обратную связь эффективно и осторожно

Глава 39. Обращение к «частям» повышает восприимчивость к обратной связи

Глава 40. Обратная связь: лучше ковать железо, когда остынет

Глава 41. Разговаривайте о смерти

Глава 42. Смерть и усиление жизни

Глава 43. Как разговаривать о смерти

Глава 44. Говорите о смысле жизни

Глава 45. Свобода

Глава 46. Как помочь пациентам принять ответственность

Глава 47. Никогда (почти никогда) не принимайте решения за пациента

Глава 48. Решения: Via Regia в экзистенциальное русло

Глава 49. Фокусируйтесь на сопротивлении решению

Глава 50. Как облегчить осознание с помощью советов

Глава 51. Облегчение принятия решений: другие методы

Глава 52. Проводите психотерапию как непрерывный сеанс

Глава 53. Делайте заметки о каждом сеансе

Глава 54. Поощряйте самоисследование

Глава 55. Когда ваш пациент плачет

Глава 56. Оставляйте для себя время между приемом пациентов

Глава 57. Открыто выражайте свои сомнения

Глава 58. Посещайте пациентов на дому

Глава 59. Не воспринимайте объяснения слишком серьезно

Глава 60. Методы, ускоряющие психотерапию

Глава 61. Психотерапия как генеральная репетиция жизни

Глава 62. Используйте изначальную жалобу как рычаг

Глава 63. Не бойтесь прикасаться к своему пациенту

Глава 64. Никогда не вступайте в сексуальные отношения с пациентами

Глава 65. Обращайте внимание на годовщины и стадии жизни

Глава 66. Никогда не игнорируйте тревожность в терапии

Глава 67. Доктор, уберите мою тревожность

Глава 68. О том, каково быть палачом любви

Глава 69. Как вести историю пациента

Глава 70. Как проходит типичный день пациента?

Глава 71. Кто присутствует в жизни пациента?

Глава 72. Беседуйте со значимым партнером

Глава 73. Исследуйте предшествующую терапию

Глава 74. Признавайте свою теневую сторону

Глава 75. Фрейд не всегда был неправ

Глава 76. Не бойтесь пугала ЭОТ

Глава 77. Сновидения: используйте, используйте, используйте

Глава 78. Полное толкование сновидения? Забудьте об этом!

Глава 79. Используйте сновидения прагматично: грабьте и мародерствуйте

Глава 80. Некоторые полезные навыки в работе со сновидениями

Глава 81. Узнавайте о жизни пациента из сновидений

Глава 82. Уделяйте внимание первому сновидению

Глава 83. Тщательно прорабатывайте сновидения о психотерапевте

Глава 84. Остерегайтесь опасностей, связанных с профессией

Глава 85. Дорожите профессиональными привилегиями