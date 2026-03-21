Ялом - Как я стал собой

Я просыпаюсь в три часа ночи, плача в подушку. Двигаясь тихонько, чтобы не побеспокоить Мэрилин, я выскальзываю из постели, иду в ванную, вытираю глаза и следую указаниям, которые даю пациентам вот уже пятьдесят лет: закрой глаза, воспроизведи мысленно свой сон и за пиши то, что видел. Мне лет десять, может быть, одиннадцать. Я качу на велосипеде вниз по холму недалеко от дома моих родителей. Вижу девочку по имени Элис, сидящую на открытой веранде своего дома.

Она чуть старше меня, симпатичная, хотя ее лицо покрыто красными пятнышками. Я окликаю ее, проезжая мимо: — Привет, Краснуха! Внезапно мужчина, невероятно огромный и сильный на вид, вы растает перед моим велосипедом и останавливает его, ухватив за руль. Я откуда-то знаю, что это отец Элис. Он громко говорит мне: — Эй, ты, как там тебя! Задумайся на минуту — если ты во обще способен думать — и ответь вот на какой вопрос. Задумайся о том, что ты только что крикнул моей дочери, и скажи мне одну вещь: что Элис чувствует, когда ты это говоришь? От испуга я не могу вымолвить ни слова. — Ну, давай, отвечай! Ты парнишка Блумингдейла1, и я готов побиться об заклад, что ты — умненький еврейчик.

Так давай же, догадайся, что чувствует Элис, когда ты такое говоришь. Я трепещу. Язык у меня отнялся от ужаса. — Ладно-ладно, — говорит он. — Успокойся. Сделаем проще. Про сто скажи мне вот что: как из-за твоих слов Элис относится к себе — хорошо или плохо? Меня хватает только на то, чтобы промямлить: — Не знаю… — Не получается подумать честно, да? Ничего, я тебе помо гу. Предположим, я посмотрел на тебя, выбрал в тебе одну плохую черту и стал отпускать замечания о ней всякий раз при встрече с тобой… — Он пристально вглядывается в меня. — У тебя в носу сопли, верно? Как насчет прозвища «сопляк»? Левое ухо у тебя боль ше правого.

Предположим, я говорю «толстоухий» всякий раз, как вижу тебя. А как насчет «еврейчика»? Да, вот именно! Тебе бы это понравилось? Во сне я понимаю, что уже не первый раз проезжаю мимо этого дома, что я делал то же самое день за днем — проезжал мимо и окли кал Элис одними и теми же словами, пытаясь завязать разговор, пытаясь подружиться с ней. И всякий раз, выкрикивая «Эй, Крас нуха!», я обижал, оскорблял ее. Я в ужасе — от вреда, который при чинял раз за разом, и от того факта, что был так слеп и не видел этого. Когда ее отец наконец отпускает меня, Элис спускается со сту пенек крыльца и тихо говорит: — Хочешь зайти к нам поиграть? Она бросает взгляд на отца. Тот кивает. — Я чувствую себя так ужасно, — отвечаю я. — Мне стыдно, так стыдно! Я не могу, не могу, не могу.

Ирвин Ялом - Как я стал собой

Воспоминания

Москва Эксмо 2018 394стр

ISBN 978-5-04-090837-0

Ирвин Ялом - Как я стал собой - Оглавление

Глава 1. Рождение эмпатии

Глава 2. В поисках наставника

Глава 3. «Я хочу, чтобы она уехала»

Глава 4. Завершая круг

Глава 5. Библиотека от А до

Глава 6. Религиозная война

Глава 7. Игрок

Глава 8. Краткая история гнева

Глава 9. Красный стол

Глава10. Знакомство с Мэрилин

Глава 11. Университетские дни

Глава 12. Женитьба на Мэрилин

Глава 13. Мой первый психиатрический пациент

Глава 14. Интернатура. Таинственный доктор Блэквуд

Глава 15. Годы в больнице Джонса Хопкинса

Глава 16. Назначение в рай

Глава 17. Высадка на берег

Глава 18. Год в Лондоне

Глава 19 . Короткая и бурная жизнь групп встреч

Глава 20. Лето в Вене

Глава 21. «С каждым днем немного ближе»

Глава 22. Оксфорд и заколдованные монеты мистера Сфики

Глава 23. Экзистенциальная терапия

Глава 24. Противостояние смерти с Ролло Мэем

Глава 25. Смерть, свобода, изоляция и смысл

Глава 26. Стационарные группы и Париж

Глава 27. Путешествие в Индию

Глава 28. Япония, Китай, Бали и «Палач любви»

Глава 29. «Когда Ницше плакал»

Глава 30. «Лжец на кушетке»

Глава 31. «Мамочка и смысл жизни»

Глава 32. Как я стал греком

Глава 33. «Дар психотерапии»

Глава 34. Два года с Шопенгауэром

Глава 35. «Вглядываясь в солнце»

Глава 36. Последние труды

Глава 37. Фу! Текстовая терапия

Глава 38. Моя жизнь в группах

Глава 39. Об идеализации

Глава 40. Новичок в старении