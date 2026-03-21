Экзистенциальная психотерапия помогает нам задуматься о смысле жизни, ее конечности и других важных философских вопросах чело веческого существования. Она базируется на размышлениях великих умов человечества, таких как Ницше, Шопенгауэр, Спиноза, Эпикур, Сократ и др. В психологии это называют библиотерапией — исцелением с помощью чтения трудов выдающихся философов и другой поддерживающей литературы. Идея библиотерапии принадлежит Брайану Маджи.

Он описал ее в своей книге «Признания философа». Четыре тезиса, которые лежат в основе любого запроса к психологу Ирвин Ялом развил идею библиотерапии и стал активно использовать в своей психотерапевтической работе. Почему он выбрал экзистенциальный подход? Ялом обнаружил, что для психотерапии имеют особое значение четыре философских тезиса, характеризующих нашу жизнь: неизбежность смерти каждого из нас и тех, кого мы любим; свобода сделать нашу жизнь такой, какой мы хотим; наше предельное одиночество; отсутствие какого-либо очевидного значения или смысла жизни.

Эти глубинные данности лежат в основе практически любого запроса на психотерапию, хотя изначально люди приходят к психологу, казалось бы, совсем с другими проблемами. Рефлексия на перечисленные темы дает много мудрости и, как ни странно это звучит, облегчения и опоры. В десяти историях реальных людей Ялом показывает, как встреча лицом к лицу с этими экзистенциальными фактами нашего существования дает толчок к личностному росту и помогает решать проблемы, с которыми клиенты изначально приходят к психологу.

Ирвин Ялом - Палач любви и другие психотерапевтические истории

Love's Executioner and Other Tales of Psychotherapy Irvin D. Yalom

Ирвин Ялом - Палач любви и другие психотерапевтические истории - Оглавление

Инструмент 1. Ответственность

Инструмент 2. Здесь и сейчас

Инструмент 3. Мир в миниатюре

Инструмент 4. Возвращение к смерти

Инструмент 5. Интерпретация сновидений

Инструмент 6. Отпущение грехов

Инструмент 7. Уязвимость

Инструмент 8. Встреча с реальностью

Инструмент 9. Возвращение к себе

Инструмент 10. Смысл жизни

