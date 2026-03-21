Ялом - Терапевтическая проза

В комплект входят книги: «Мамочка и смысл жизни», «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти», «Лжец на кушетке», «Шопенгауэр как лекарство. Психотерапевтические истории», «Когда Ницше плакал».

«Терапевтическая проза Ирвина Ялома» — набор из 5 книг автора, завоевавших сердца миллионов читателей по всему миру. Известный американский психотерапевт и писатель Ирвин Ялом по праву считается создателем жанра психотерапевтической прозы. В своих романах он раскрывает перед читателем тайны психотерапевтической практики и предлагает эффективные методы преодоления жизненных трудностей. Его книги стали настоящими бестселлерами и разошлись тиражом более 50 000 000 экземпляров по всему миру.

«Когда Ницше плакал»

Незаурядный пациент… Талантливый лекарь, терзаемый мучениями… Тайный договор. Соединение этих элементов порождает незабываемую сагу будто бы имевших место взаимоотношений величайшего философа Европы (Ф. Ницше) и одного из отцов-основателей психоанализа (Й. Брейера).

«Лжец на кушетке»

Ялом показывает изнанку терапевтического процесса, позволяет читателю вкусить запретный плод и узнать, о чем же на самом деле думают психотерапевты во время сеансов. Книга Ялома – прекрасная смотровая площадка, с которой ясно видно, какие страсти владеют участниками психотерапевтического процесса.

«Мама и смысл жизни»

Беря в руки эту книгу, ты остаешься один на один с автором и становишься не читателем, а скорее слушателем. Ну и, разумеется, учеником, потому что этот рассказчик учит. И когда он говорит: «Слушайте своих пациентов. Позвольте им учить вас», на какой-то миг вы меняетесь местами: ты становишься врачом, а Ялом – твоим пациентом, который учит своего терапевта. Ты только позволь ему это делать.

«Проблема Спинозы»

Жизнеописания гения и злодея – Бенедикта Спинозы и Альфреда Розенберга, интригующий сюжет, глубокое проникновение во внутренний мир героев, искусно выписанный антураж ХVII и ХХ веков, безупречный слог автора делают «Проблему Спинозы» прекрасным подарком и тем, кто с нетерпением ждет каждую книгу Ялома, и тем, кому впервые предстоит насладиться его творчеством.

Ирвин Дэвид Ялом - Терапевтическая проза - Комплект из 5-ти книг

Издательство «Эксмо», 2024 г. - 970 с.

ISBN 978-5-04-214486-8

Ирвин Дэвид Ялом - Терапевтическая проза - Комплект из 5-ти книг - Состав:

Ирвин Ялом Лжец на кушетке

Ирвин Ялом Шопенгауэр как лекарство. Психотерапевтические истории

Ирвин Ялом Когда Ницше плакал

Ирвин Ялом Мамочка и смысл жизни

Ирвин Ялом Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти