Самоосознание – это величайший дар, сокровище, равное самой жизни. Именно оно делает человека человеком. Однако цена его высока – это боль от понимания того, что мы смертны. Знание о том, что мы вырастем, расцветем и неизбежно увянем и умрем, – извечный спутник нашей жизни.

Осознание своей смертности преследовало человечество с самого зарождения истории. Четыре тысячелетия назад герой вавилонского эпоса Гильгамеш рассуждал о смерти своего друга Энкиду: «Друг возлюбленный мой грязи теперь подобен, /И не лягу ли я, как он, чтоб вовек не подняться? Грудь моя исполнена скорбью, /Я смерти боюсь».

Гильгамеш выразил мысль, знакомую каждому живущему. Как боялся смерти Гильгамеш, так боимся ее и мы: мужчины, женщины, дети – все и каждый. У одних этот страх существует неявно, в виде неясного общего беспокойства, или маскируется под иную психологическую проблему. У других он проявляется открыто, а у некоторых людей перерастает в настоящий ужас, способный уничтожить счастье и удовлетворение от жизни.

Испокон веков философы и мыслители пытались смягчить боль от осознания смертности и привнести в нашу жизнь гармонию и покой. За время своей психотерапевтической практики я встречал множество пациентов со страхом смерти и понял, что древняя, особенно греческая, мудрость и сегодня не потеряла своей значимости.

Ирвин Ялом - Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти

Ирвин Ялом ; [пер. с англ. А. Петренко, Э. Мельник]. — 3-е изд. — Москва : Издательство «Э», 2015. — 384 с.

(Практическая психотерапия).

ISBN 978-5-699-83823-3

Ирвин Ялом - Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти - Содержание

Глава 1 Смертельная рана

Глава 2 Учимся признавать страх смерти

Открытый страх смерти

Скрытый страх смерти

Беспричинный страх – одна из форм страха смерти

Глава 3 Пробуждающее переживание

Различие между «каковы вещи?» и «вещи существуют»

Пробуждение в конце жизни

Горе как пробуждающее переживание

Важное решение как пробуждающее переживание

Жизненные вехи как пробуждающие переживания

Сны как пробуждающие переживания

Окончание терапии как пробуждающее переживание

Глава 4 Сила идей

Вечная мудрость эпикура

«Волновой эффект»

Другие примеры «волнового эффекта»

«Волновой эффект» и мимолетность

Эффективные идеи для преодоления страха смерти

Вновь и вновь проживать одну и ту же жизнь

«Будь самим собой»

«То, что не убивает нас, делает нас сильнее»

Шопенгауэр

Глава 5 Преодоление страха смерти с помощью идей и контакта с людьми

Человеческая взаимосвязанность

Сила присутствия

Самораскрытие

«Волновой эффект» в действии

Открываем свой колодец знания

Жить в полную силу

Глава 6 Осознание смерти: мои воспоминания

Свидания со смертью

Личные встречи со смертью

О реализации потенциала

Смерть и мои наставники

Как я сам справляюсь со страхом смерти

Религия и вера

Я пишу книгу о смерти

Глава 7 Работа со страхом смерти: рекомендации психотерапевтам

Что значит «экзистенциальный»?

Сеанс психотерапии: границы между процессом и содержанием

Роль отношений в преодолении страха смерти

Работа «здесь и сейчас»

Самораскрытие терапевта

Сны: самый легкий путь к «здесь и сейчас»

Послесловие

Я позову полицию!