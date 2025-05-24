Ялом - Вглядываясь в солнце
Самоосознание – это величайший дар, сокровище, равное самой жизни. Именно оно делает человека человеком. Однако цена его высока – это боль от понимания того, что мы смертны. Знание о том, что мы вырастем, расцветем и неизбежно увянем и умрем, – извечный спутник нашей жизни.
Осознание своей смертности преследовало человечество с самого зарождения истории. Четыре тысячелетия назад герой вавилонского эпоса Гильгамеш рассуждал о смерти своего друга Энкиду: «Друг возлюбленный мой грязи теперь подобен, /И не лягу ли я, как он, чтоб вовек не подняться? Грудь моя исполнена скорбью, /Я смерти боюсь».
Гильгамеш выразил мысль, знакомую каждому живущему. Как боялся смерти Гильгамеш, так боимся ее и мы: мужчины, женщины, дети – все и каждый. У одних этот страх существует неявно, в виде неясного общего беспокойства, или маскируется под иную психологическую проблему. У других он проявляется открыто, а у некоторых людей перерастает в настоящий ужас, способный уничтожить счастье и удовлетворение от жизни.
Испокон веков философы и мыслители пытались смягчить боль от осознания смертности и привнести в нашу жизнь гармонию и покой. За время своей психотерапевтической практики я встречал множество пациентов со страхом смерти и понял, что древняя, особенно греческая, мудрость и сегодня не потеряла своей значимости.
Ирвин Ялом - Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти
Ирвин Ялом ; [пер. с англ. А. Петренко, Э. Мельник]. — 3-е изд. — Москва : Издательство «Э», 2015. — 384 с.
(Практическая психотерапия).
ISBN 978-5-699-83823-3
Ирвин Ялом - Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти - Содержание
Глава 1 Смертельная рана
Глава 2 Учимся признавать страх смерти
Открытый страх смерти
Скрытый страх смерти
Беспричинный страх – одна из форм страха смерти
Глава 3 Пробуждающее переживание
Различие между «каковы вещи?» и «вещи существуют»
Пробуждение в конце жизни
Горе как пробуждающее переживание
Важное решение как пробуждающее переживание
Жизненные вехи как пробуждающие переживания
Сны как пробуждающие переживания
Окончание терапии как пробуждающее переживание
Глава 4 Сила идей
Вечная мудрость эпикура
«Волновой эффект»
Другие примеры «волнового эффекта»
«Волновой эффект» и мимолетность
Эффективные идеи для преодоления страха смерти
Вновь и вновь проживать одну и ту же жизнь
«Будь самим собой»
«То, что не убивает нас, делает нас сильнее»
Шопенгауэр
Глава 5 Преодоление страха смерти с помощью идей и контакта с людьми
Человеческая взаимосвязанность
Сила присутствия
Самораскрытие
«Волновой эффект» в действии
Открываем свой колодец знания
Жить в полную силу
Глава 6 Осознание смерти: мои воспоминания
Свидания со смертью
Личные встречи со смертью
О реализации потенциала
Смерть и мои наставники
Как я сам справляюсь со страхом смерти
Религия и вера
Я пишу книгу о смерти
Глава 7 Работа со страхом смерти: рекомендации психотерапевтам
Что значит «экзистенциальный»?
Сеанс психотерапии: границы между процессом и содержанием
Роль отношений в преодолении страха смерти
Работа «здесь и сейчас»
Самораскрытие терапевта
Сны: самый легкий путь к «здесь и сейчас»
Послесловие
Я позову полицию!
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