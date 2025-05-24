Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ялом - Вглядываясь в солнце

Ирвин Ялом - Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology

Самоосознание – это величайший дар, сокровище, равное самой жизни. Именно оно делает человека человеком. Однако цена его высока – это боль от понимания того, что мы смертны. Знание о том, что мы вырастем, расцветем и неизбежно увянем и умрем, – извечный спутник нашей жизни.

Осознание своей смертности преследовало человечество с самого зарождения истории. Четыре тысячелетия назад герой вавилонского эпоса Гильгамеш рассуждал о смерти своего друга Энкиду: «Друг возлюбленный мой грязи теперь подобен, /И не лягу ли я, как он, чтоб вовек не подняться? Грудь моя исполнена скорбью, /Я смерти боюсь».

Гильгамеш выразил мысль, знакомую каждому живущему. Как боялся смерти Гильгамеш, так боимся ее и мы: мужчины, женщины, дети – все и каждый. У одних этот страх существует неявно, в виде неясного общего беспокойства, или маскируется под иную психологическую проблему. У других он проявляется открыто, а у некоторых людей перерастает в настоящий ужас, способный уничтожить счастье и удовлетворение от жизни.

Испокон веков философы и мыслители пытались смягчить боль от осознания смертности и привнести в нашу жизнь гармонию и покой. За время своей психотерапевтической практики я встречал множество пациентов со страхом смерти и понял, что древняя, особенно греческая, мудрость и сегодня не потеряла своей значимости.

Ирвин Ялом - Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти

Ирвин Ялом ; [пер. с англ. А. Петренко, Э. Мельник]. — 3-е изд. — Москва : Издательство «Э», 2015. — 384 с.

(Практическая психотерапия).

ISBN 978-5-699-83823-3

Ирвин Ялом - Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти - Содержание

Глава 1 Смертельная рана

Глава 2 Учимся признавать страх смерти

  • Открытый страх смерти

  • Скрытый страх смерти

  • Беспричинный страх – одна из форм страха смерти

Глава 3 Пробуждающее переживание

  • Различие между «каковы вещи?» и «вещи существуют»

  • Пробуждение в конце жизни

  • Горе как пробуждающее переживание

  • Важное решение как пробуждающее переживание

  • Жизненные вехи как пробуждающие переживания

  • Сны как пробуждающие переживания

  • Окончание терапии как пробуждающее переживание

Глава 4 Сила идей

  • Вечная мудрость эпикура

  • «Волновой эффект»

  • Другие примеры «волнового эффекта»

  • «Волновой эффект» и мимолетность

  • Эффективные идеи для преодоления страха смерти

  • Вновь и вновь проживать одну и ту же жизнь

  • «Будь самим собой»

  • «То, что не убивает нас, делает нас сильнее»

  • Шопенгауэр

Глава 5 Преодоление страха смерти с помощью идей и контакта с людьми

  • Человеческая взаимосвязанность

  • Сила присутствия

  • Самораскрытие

  • «Волновой эффект» в действии

  • Открываем свой колодец знания

  • Жить в полную силу

Глава 6 Осознание смерти: мои воспоминания

  • Свидания со смертью

  • Личные встречи со смертью

  • О реализации потенциала

  • Смерть и мои наставники

  • Как я сам справляюсь со страхом смерти

  • Религия и вера

  • Я пишу книгу о смерти

Глава 7 Работа со страхом смерти: рекомендации психотерапевтам

  • Что значит «экзистенциальный»?

  • Сеанс психотерапии: границы между процессом и содержанием

  • Роль отношений в преодолении страха смерти

  • Работа «здесь и сейчас»

  • Самораскрытие терапевта

  • Сны: самый легкий путь к «здесь и сейчас»

Послесловие

Я позову полицию!

Views 408
Rating 4.8 / 5
Added 24.05.2025
Author brat Vital
Rate this publication:
4.8/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books