Реконструкция религиозно-мифологических представлений древних майя является сложной задачей из-за сильной ограниченности материала и текстов. Ценным источником информации являются кодексы майя – это жреческие требники, которые использовались жрецами для предсказаний, расчета дат различных церемоний и др. Они содержат изображения различных богов, их имена, иногда описание их действий, календарные записи и предсказания, однако иероглифические тексты в кодексах довольно короткие. Кодексы – это книги на своеобразной «бумаге» из луба фикуса, которая в жарком и влажном климате Мексики очень быстро разлагается.

Во время колониального периода в процессе христианизации уничтожалось все, что, по мнению представителей католической церкви, было связано с язычеством, поэтому в мире сохранилось всего четыре кодекса майя, которые были вывезены испанцами в качестве диковинок. Сейчас они хранятся в Дрездене, Мадриде, Париже и Мехико. Иногда археологи находят кодексы во время раскопок, однако они представляют собой просто массу волокон, изъеденную насекомыми. Другим важным источником сведений о мифологии майя является «Сообщение о делах в Юкатане» (исп. Relación de las cosas de Yucatán) Диего де Ланды. Диего де Ланда Кальдерон был францисканским монахом и епископом Юкатана, примерно в 1566 г. он написал свой важнейший труд – «Сообщение о делах в Юкатане», в котором собрал массу сведений о культуре майя, обычаях, языке и практически всех сторонах жизни индейцев на полуострове Юкатан. В тексте встречаются описания различных богов, которым поклонялись индейцы, и ритуалов, которые они проводили. Однако не стоит забывать, что Диего де Ланда был монахом, поэтому богов майя он обычно называет «демонами».

Еще один источник, по сути, единственный связный и длинный текст, описывающий мифологию майя, – это «Пополь-Вух», записанный в регионе горной Гватемалы в середине XVI в. латиницей на языке майя-киче. Это довольно поздний текст, в некоторых местах которого чувствуется сильное влияние христианства, однако в его основе лежат древние предания. И кодексы, и «Сообщение о делах в Юкатане», и «Пополь-Вух» – это довольно поздние источники. По ним мы можем реконструировать мифологические представления древних майя в постклассический период, однако эти данные нельзя просто экстраполировать на классический период и утверждать, что и за 900 лет до прихода испанцев древние майя верили в тех же самых богов. Мифология классического периода известна крайне плохо. Основной источник о богах классического периода – керамические вазы или сосуды, украшенные различными мифологическими сценами. Чаще всего это цилиндрические сосуды для шоколада, иногда блюда, в некоторых случаях на них бывают иероглифические надписи. Обычно это идущая по венчику «владельческая надпись», в которой указывались предназначение сосуда (в основном для напитков – какао или атоле), а также имя и титул человека, которому принадлежал сосуд.

Встречаются описания сцен и имена богов, которые изображены на сосудах, но такие надписи достаточно редки. В основном это парадная керамика – элитарные предметы, принадлежавшие знатным и богатым людям, об этом упоминается в надписях на сосудах. Как правило, после смерти владельца такие эксклюзивные предметы помещались в его захоронение в качестве погребального инвентаря. Иногда археологам удается обнаружить нетронутое захоронение, но часто первыми до него добираются «черные копатели». Расцвет «черных копателей» пришелся на ХХ в., когда среди богатых коллекционеров в Европе и США появился спрос на предметы культуры майя. Поэтому, к сожалению, чаще всего неизвестны ни точная датировка, ни археологический памятник, откуда происходит сосуд. Фотографии сосудов собраны в электронной базе керамики майя (mayavase.com), созданной Джастином Керром, – это самый полный каталог изображений сосудов и другой керамики майя. Изображения в базе Керра маркируются буквой К и номером (например, К1398) – если в тексте встречается такое обозначение, то фотографию сосуда можно найти в электронной базе данных.

Как уже упоминалось во введении, основной корпус сохранившихся иероглифических надписей классического периода – это различные царские надписи, высеченные на стелах. В некоторых случаях в них упоминаются ритуалы, которые совершал царь в определенный период в честь какого-либо бога, и иногда встречаются отсылки к мифологическим событиям. Изображения богов также встречаются на стелах и в монументальной архитектуре. Кроме того, сохранилось довольно большое количество керамических фигурок и курильниц, изображающих богов и сверхъестественных существ. Первая работа по составлению пантеона богов майя была проведена немецким исследователем Паулем Шельхасом в 1897 г. На основе анализа изображений в кодексах он составил список из 15 богов и богинь, описал иконографические особенности и попытался выделить их функции, привлекая данные испанских хронистов о богах майя.

Ксения Ямашева – Мифология майя и ацтеков. Сверхъестественные существа и боги

Серия – Мировая мифология (АСТ)

Издательство – «АСТ»

Москва – 2025 г. / 247 с.

ISBN 978-5-17-168100-5

Ксения Ямашева – Мифология майя и ацтеков. Сверхъестественные существа и боги – Содержание