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Ямашева – Мифология майя и ацтеков

Ксения Ямашева – Мифология майя и ацтеков. Сверхъестественные существа и боги
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Category ESXATOS BOOKS, History, Mythology Legends
Реконструкция религиозно-мифологических представлений древних майя является сложной задачей из-за сильной ограниченности материала и текстов. Ценным источником информации являются кодексы майя – это жреческие требники, которые использовались жрецами для предсказаний, расчета дат различных церемоний и др. Они содержат изображения различных богов, их имена, иногда описание их действий, календарные записи и предсказания, однако иероглифические тексты в кодексах довольно короткие. Кодексы – это книги на своеобразной «бумаге» из луба фикуса, которая в жарком и влажном климате Мексики очень быстро разлагается.
Во время колониального периода в процессе христианизации уничтожалось все, что, по мнению представителей католической церкви, было связано с язычеством, поэтому в мире сохранилось всего четыре кодекса майя, которые были вывезены испанцами в качестве диковинок. Сейчас они хранятся в Дрездене, Мадриде, Париже и Мехико. Иногда археологи находят кодексы во время раскопок, однако они представляют собой просто массу волокон, изъеденную насекомыми. Другим важным источником сведений о мифологии майя является «Сообщение о делах в Юкатане» (исп. Relación de las cosas de Yucatán) Диего де Ланды. Диего де Ланда Кальдерон был францисканским монахом и епископом Юкатана, примерно в 1566 г. он написал свой важнейший труд – «Сообщение о делах в Юкатане», в котором собрал массу сведений о культуре майя, обычаях, языке и практически всех сторонах жизни индейцев на полуострове Юкатан. В тексте встречаются описания различных богов, которым поклонялись индейцы, и ритуалов, которые они проводили. Однако не стоит забывать, что Диего де Ланда был монахом, поэтому богов майя он обычно называет «демонами».
Еще один источник, по сути, единственный связный и длинный текст, описывающий мифологию майя, – это «Пополь-Вух», записанный в регионе горной Гватемалы в середине XVI в. латиницей на языке майя-киче. Это довольно поздний текст, в некоторых местах которого чувствуется сильное влияние христианства, однако в его основе лежат древние предания. И кодексы, и «Сообщение о делах в Юкатане», и «Пополь-Вух» – это довольно поздние источники. По ним мы можем реконструировать мифологические представления древних майя в постклассический период, однако эти данные нельзя просто экстраполировать на классический период и утверждать, что и за 900 лет до прихода испанцев древние майя верили в тех же самых богов. Мифология классического периода известна крайне плохо. Основной источник о богах классического периода – керамические вазы или сосуды, украшенные различными мифологическими сценами. Чаще всего это цилиндрические сосуды для шоколада, иногда блюда, в некоторых случаях на них бывают иероглифические надписи. Обычно это идущая по венчику «владельческая надпись», в которой указывались предназначение сосуда (в основном для напитков – какао или атоле), а также имя и титул человека, которому принадлежал сосуд.
Встречаются описания сцен и имена богов, которые изображены на сосудах, но такие надписи достаточно редки. В основном это парадная керамика – элитарные предметы, принадлежавшие знатным и богатым людям, об этом упоминается в надписях на сосудах. Как правило, после смерти владельца такие эксклюзивные предметы помещались в его захоронение в качестве погребального инвентаря. Иногда археологам удается обнаружить нетронутое захоронение, но часто первыми до него добираются «черные копатели». Расцвет «черных копателей» пришелся на ХХ в., когда среди богатых коллекционеров в Европе и США появился спрос на предметы культуры майя. Поэтому, к сожалению, чаще всего неизвестны ни точная датировка, ни археологический памятник, откуда происходит сосуд. Фотографии сосудов собраны в электронной базе керамики майя (mayavase.com), созданной Джастином Керром, – это самый полный каталог изображений сосудов и другой керамики майя. Изображения в базе Керра маркируются буквой К и номером (например, К1398) – если в тексте встречается такое обозначение, то фотографию сосуда можно найти в электронной базе данных.
Как уже упоминалось во введении, основной корпус сохранившихся иероглифических надписей классического периода – это различные царские надписи, высеченные на стелах. В некоторых случаях в них упоминаются ритуалы, которые совершал царь в определенный период в честь какого-либо бога, и иногда встречаются отсылки к мифологическим событиям. Изображения богов также встречаются на стелах и в монументальной архитектуре. Кроме того, сохранилось довольно большое количество керамических фигурок и курильниц, изображающих богов и сверхъестественных существ. Первая работа по составлению пантеона богов майя была проведена немецким исследователем Паулем Шельхасом в 1897 г. На основе анализа изображений в кодексах он составил список из 15 богов и богинь, описал иконографические особенности и попытался выделить их функции, привлекая данные испанских хронистов о богах майя.

Ксения Ямашева – Мифология майя и ацтеков. Сверхъестественные существа и боги

Серия – Мировая мифология (АСТ)
Издательство – «АСТ»
Москва – 2025 г. / 247 с.
ISBN 978-5-17-168100-5

Ксения Ямашева – Мифология майя и ацтеков. Сверхъестественные существа и боги – Содержание

  • Введение
  • Культура мoкайа
  • Археологическая культура ольмеков
  • Классические майя
  • Хронология и периодизация культуры майя
  • Ацтеки
  • Майя
  • Введение
  • Ицамна (Бог D)
  • Бог Солнца (К'инич-Ахау, Бог G)
  • Бог дождя Чак
  • Бог L
  • Богиня Луны
  • Иш-Чель
  • К'авиль
  • Бог Маиса
  • Бог А (Бог Смерти)
  • Акан
  • Боги-гребцы
  • Божественные близнецы
  • Владыки Шибальбы
  • Иш-Таб
  • Сверхъестественные существа
  • Земля/холм
  • Водные сверхъестественные существа
  • Пещеры
  • Сверхъестественные ягуары
  • Сверхъестественные змеи
  • Летучие мыши
  • Нагуали
  • Ацтеки
  • Введение
  • Видение мира у ацтеков. Небесное и земное пространство
  • Легенда о пяти солнцах, сотворение солнца Тонатиу и Луны
  • Пантеон богов
  • Представления о смерти
  • Представления о жертвоприношениях
  • Уицилопочтли
  • Тлалок
  • Коатликуэ
  • Койольшауки
  • Сиуакоатль
  • Тескатлипока
  • Кецалькоатль
  • Тонатиу
  • Шипе-Тотек
  • Майауэль
  • Шиутекутли
  • Тласольтеотль
  • Шочикецаль и Шочипилли
  • Ицпапалотль
  • Сверхъестественные существа
  • Современность
  • Введение
  • Хозяева земли
  • Ла-Йорона
  • Алуши
  • Калавера Катрина
  • Санта-Муэрте
  • Машимон
  • Заключение
  • Библиография
Views 269
Rating 4.8 / 5
Added 03.12.2025
Author brat librarian
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