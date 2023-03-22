Ямвлих - Собрание творений - в 4-х томах

Золотая серия сайта Эсхатос

Издательский проект Quadrivium

​Серия HELLENICA

Мы имеем возможность издать пять трактатов пифагорейской девятки, трактат "О египетских мистериях", а также сохранившиеся части комментариев, "Писем" и "О душе".

Распределение этих работ по томам обусловлено нашим желанием расположить дошедший до нас материал в последовательности, способной дать современному читателю представление о сохранившейся части наследия Ямвлиха как о системе. В первую очередь мы столкнулись с тем, что название «пифагорейская философия» уместно как название рубрики при описании текстов, но оно ничего не называет, если мы берем его как термин, описывающий философское содержание дошедших до нас работ мыслителя. В самом деле, первый и главный трактат корпуса — "О жизни Пифагора" — представляет собой учение о боговоплощении и земной жизни Аполлона Гиперборейского; к нему примыкает как этический комментарий "Протрептик". Работы "Об общей математике" и "Введение в арифметику Никомаха" являются ярчайшими во всей сохранившейся до наших дней античной традиции образцами философии числа, почти совершенно чистыми от любых не математических коннотаций и обертонов. "Теологумены" — работа, посвященная числу (а оно понимается строго в категории миротворящей энергии) воплощенному; это трактат по преимуществу богословский, хотя по существу связанный с разнообразным множеством уже производных, тварных вещей. Разумеется, что бы ни думал об этом сам Ямвлих, философия математики и евангелие господа нашего Пифагора — в одном томе оказаться никак не могут. Кроме того, мы имеем классификационный, составивший бы славу любому энтомологу текст "О египетских мистериях", который является прикладной (к сфере теологии) математикой, а также собрание разнообразнейших по содержанию фрагментов из разных произведений мыслителя. Таким образом, в нашем распоряжении нет ни одного большого собственно метафизического текста, который позволил бы, опираясь на него, структурировать имеющийся у нас материал. Безусловно, мы можем реконструировать метафизику Ямвлиха, исходя из контекста его философствования, однако если мы положим в основание издания такую реконструкцию, то упустим имманентную сохранившемуся корпусу текстов логику. Этого мы и желаем избежать.

В том научном наследии Ямвлиха, которое мы к настоящему моменту имеем, центральное место занимает философия числа. Именно она и должна быть ключом для чтения любой метафизики мыслителя. Потому философию числа мы помещаем в первый том нашего собрания, а единственный сколько-то метафизический текст ("О египетских мистериях") — во второй том.

Ямвлих - Собрание творений в 4 томах - Том I. Философия числа: Об общей математической науке. О Никомаховом «Введении в арифметику»

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2020. — 336 с.

ISBN 978-5-7164-0989-7

Ямвлих - Собрание творений в 4 томах - Том I. Философия числа: Об общей математической науке. О Никомаховом «Введении в арифметику» - Содержание

От издателя

Математические трактаты Ямвлиха: рукописная традиция, издания, о переводе

I. Рукописная традиция

II. Издания текста

III. О переводе

Сокращения названий источников

Том 1. ФИЛОСОФИЯ ЧИСЛА

Об общей математической науке

О Никомаховом «Введении в арифметику»

[Предисловие]

[I]. [О видах чисел и об отношениях между числами]

[О двух видах существующего и о научном познании]

[О природе непрерывного и разделенного]

[О количестве и размере]

[О родстве математических наук]

[О числе]

[О единице]

[О первом разделении чисел]

[О целых числах и частях числа]

[О возникновении нечетных и четных чисел]

[О среднем арифметическом]

[О видах четных чисел]

[О четно-четных числах]

[О четно-нечетных числах]

[О нечетно-четных числах]

[О «первых» и несоставных нечетных числах]

[О «вторых» и составных нечетных числах]

[О подразделении «вторых» и составных нечетных чисел]

[«Решето Эратосфена»]

[Об избыточных и недостаточных числах]

[О совершенных числах]

[II]. [О соотнесенном количестве]

[О равенстве и неравенстве]

[О многократном]

[«Таблица Пифагора»]

[О сверхчастном]

[О сверхмногочастном]

[О смешанных связях]

[О возникновении смешанных связей]

[Правило отыскания любых сверхчастных отношений]

[Об отношении чисел, которые измеряются другими числами]

[О «сложении» интервалов]

[III]. [О плоскостных числах]

[О возникновении плоскостных чисел]

[О треугольных числах]

[О квадратных числах]

[О других многоугольных числах]

[О единице как фигурном числе]

[О свойствах треугольника]

[«Эпантема Тимарида»]

[Об отношениях многоугольных чисел]

[О природе «неравносторонних» чисел]

[О гармонии противоположностей]

[Об образовании квадратных чисел]...

[Об образовании «неравносторонних» чисел]

[О свойствах квадратных и неравносторонних чисел]

[О взаимной связи квадратных и неравносторонних чисел]

[Похвала десятке]

[О свойствах квадратных чисел]

[Об отношении сторон и диагонали]

[IV. О телесных числах]

[О разновидностях телесных чисел]

[О пирамидальных числах]

[О кубических числах]

[V]. [О пропорциях]

[Определение пропорции]

[О различии между интервалом и отношением]

[О «связанном» и разделенном отношении]

[О видах пропорций]

[Об арифметическом «среднем»]

[О геометрическом «среднем»]

[О гармоническом «среднем»]

[О различиях между гармоническим и арифметическим «средним»]

[О возникновении гармонического «среднего»]

[О трех «средних» в сравнении друг с другом]

[О четвертом «среднем»]

[О пятом «среднем»]

[О шестом «среднем»]

[О седьмом «среднем»]

[О восьмом «среднем»]

[О девятом «среднем»]

[О десятом «среднем»]

[О происхождении музыкальной пропорции]

[О музыкальных созвучиях]

[Об открытии Пифагора]

[О составлении музыкальной пропорции]

[О свойствах музыкальной пропорции]

[О музыкальном «среднем»]