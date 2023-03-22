Ямвлих - Собрание творений - в 4-х томах
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Серия HELLENICA
Мы имеем возможность издать пять трактатов пифагорейской девятки, трактат "О египетских мистериях", а также сохранившиеся части комментариев, "Писем" и "О душе".
Распределение этих работ по томам обусловлено нашим желанием расположить дошедший до нас материал в последовательности, способной дать современному читателю представление о сохранившейся части наследия Ямвлиха как о системе. В первую очередь мы столкнулись с тем, что название «пифагорейская философия» уместно как название рубрики при описании текстов, но оно ничего не называет, если мы берем его как термин, описывающий философское содержание дошедших до нас работ мыслителя. В самом деле, первый и главный трактат корпуса — "О жизни Пифагора" — представляет собой учение о боговоплощении и земной жизни Аполлона Гиперборейского; к нему примыкает как этический комментарий "Протрептик". Работы "Об общей математике" и "Введение в арифметику Никомаха" являются ярчайшими во всей сохранившейся до наших дней античной традиции образцами философии числа, почти совершенно чистыми от любых не математических коннотаций и обертонов. "Теологумены" — работа, посвященная числу (а оно понимается строго в категории миротворящей энергии) воплощенному; это трактат по преимуществу богословский, хотя по существу связанный с разнообразным множеством уже производных, тварных вещей. Разумеется, что бы ни думал об этом сам Ямвлих, философия математики и евангелие господа нашего Пифагора — в одном томе оказаться никак не могут. Кроме того, мы имеем классификационный, составивший бы славу любому энтомологу текст "О египетских мистериях", который является прикладной (к сфере теологии) математикой, а также собрание разнообразнейших по содержанию фрагментов из разных произведений мыслителя. Таким образом, в нашем распоряжении нет ни одного большого собственно метафизического текста, который позволил бы, опираясь на него, структурировать имеющийся у нас материал. Безусловно, мы можем реконструировать метафизику Ямвлиха, исходя из контекста его философствования, однако если мы положим в основание издания такую реконструкцию, то упустим имманентную сохранившемуся корпусу текстов логику. Этого мы и желаем избежать.
В том научном наследии Ямвлиха, которое мы к настоящему моменту имеем, центральное место занимает философия числа. Именно она и должна быть ключом для чтения любой метафизики мыслителя. Потому философию числа мы помещаем в первый том нашего собрания, а единственный сколько-то метафизический текст ("О египетских мистериях") — во второй том.
Ямвлих - Собрание творений в 4 томах - Том I. Философия числа: Об общей математической науке. О Никомаховом «Введении в арифметику»
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2020. — 336 с.
ISBN 978-5-7164-0989-7
Ямвлих - Собрание творений в 4 томах - Том I. Философия числа: Об общей математической науке. О Никомаховом «Введении в арифметику» - Содержание
- От издателя
- Математические трактаты Ямвлиха: рукописная традиция, издания, о переводе
- I. Рукописная традиция
- II. Издания текста
- III. О переводе
- Сокращения названий источников
Том 1. ФИЛОСОФИЯ ЧИСЛА
- Об общей математической науке
- О Никомаховом «Введении в арифметику»
- [Предисловие]
[I]. [О видах чисел и об отношениях между числами]
- [О двух видах существующего и о научном познании]
- [О природе непрерывного и разделенного]
- [О количестве и размере]
- [О родстве математических наук]
- [О числе]
- [О единице]
- [О первом разделении чисел]
- [О целых числах и частях числа]
- [О возникновении нечетных и четных чисел]
- [О среднем арифметическом]
- [О видах четных чисел]
- [О четно-четных числах]
- [О четно-нечетных числах]
- [О нечетно-четных числах]
- [О «первых» и несоставных нечетных числах]
- [О «вторых» и составных нечетных числах]
- [О подразделении «вторых» и составных нечетных чисел]
- [«Решето Эратосфена»]
- [Об избыточных и недостаточных числах]
- [О совершенных числах]
[II]. [О соотнесенном количестве]
- [О равенстве и неравенстве]
- [О многократном]
- [«Таблица Пифагора»]
- [О сверхчастном]
- [О сверхмногочастном]
- [О смешанных связях]
- [О возникновении смешанных связей]
- [Правило отыскания любых сверхчастных отношений]
- [Об отношении чисел, которые измеряются другими числами]
- [О «сложении» интервалов]
[III]. [О плоскостных числах]
- [О возникновении плоскостных чисел]
- [О треугольных числах]
- [О квадратных числах]
- [О других многоугольных числах]
- [О единице как фигурном числе]
- [О свойствах треугольника]
- [«Эпантема Тимарида»]
- [Об отношениях многоугольных чисел]
- [О природе «неравносторонних» чисел]
- [О гармонии противоположностей]
- [Об образовании квадратных чисел]...
- [Об образовании «неравносторонних» чисел]
- [О свойствах квадратных и неравносторонних чисел]
- [О взаимной связи квадратных и неравносторонних чисел]
- [Похвала десятке]
- [О свойствах квадратных чисел]
- [Об отношении сторон и диагонали]
[IV. О телесных числах]
- [О разновидностях телесных чисел]
- [О пирамидальных числах]
- [О кубических числах]
[V]. [О пропорциях]
- [Определение пропорции]
- [О различии между интервалом и отношением]
- [О «связанном» и разделенном отношении]
- [О видах пропорций]
- [Об арифметическом «среднем»]
- [О геометрическом «среднем»]
- [О гармоническом «среднем»]
- [О различиях между гармоническим и арифметическим «средним»]
- [О возникновении гармонического «среднего»]
- [О трех «средних» в сравнении друг с другом]
- [О четвертом «среднем»]
- [О пятом «среднем»]
- [О шестом «среднем»]
- [О седьмом «среднем»]
- [О восьмом «среднем»]
- [О девятом «среднем»]
- [О десятом «среднем»]
- [О происхождении музыкальной пропорции]
- [О музыкальных созвучиях]
- [Об открытии Пифагора]
- [О составлении музыкальной пропорции]
- [О свойствах музыкальной пропорции]
- [О музыкальном «среднем»]
Ямвлих - Собрание творений в 4 томах - Том II. О египетских мистериях
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2020. - 352 с.
ISBN 978-5-7164-0991-0
Ямвлих - Собрание творений в 4 томах - Том II. О египетских мистериях - Содержание
- О египетских мистериях
- Ответ учителя Абаммона на письмо Порфирия к Анебону и разрешение содержащихся в нем недоумений
- I - X
Приложение. М. Поленц. О гневе божием
- Предисловие
- Введение. Гнев Божий в представлениях евреев, эллинов Нового Завета
- Борьба вокруг понятия гнева Божия в первые столетия христианской Церкви
- Глава первая. Появление проблемы и ее решение у греков
- Глава вторая. Гнев Бога у римлян
- Спор о страстях Христовых
- Глава третья. Воззрение трех первых столетий
- Глава четвертая. Страсти Христовы в спорах четвертого столетия
- Глава пятая. Аффекты Бога во взглядах четвертого столетия. Греки
- Глава шестая. Римляне четвертого столетия
- Итоговое замечание
- Пристяжение. Аффекты в христианской полемике против языческих богов
Ямвлих - Собрание творений в 4 томах - Том III. Пифагорейское предание
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2020. - 432 с.
ISBN 978-5-7164-0999-6
Ямвлих - Собрание творений в 4 томах - Том III. Пифагорейское предание - Содержание
О жизни Пифагора и обычаях школы
- I. Божественный исток философии Пифагора
- II. Возвещенный Пифийцем. Эфеб Комета
- III. Явление Аполлона в Пифагоре. Первые обращенные
- IV. Египет и Вавилон
- V. Самос и Эллада. Первый ученик
- VI. Отъезд в Италию. Первая проповедь. Первая школа
- VII. Этика и политика Пифагора
- VIII. Обращение к юношам
- IX. Пифагор на Совете Тысячи
- X. Обращение к детям
- XI. Обращение к женщинам
- XII. Что значит быть философом?
- XIII. Власть Орфея
- XIV. Прошлая жизнь Пифагора
- XV. Воспитание музыкой
- XVI. Этические максимы. Аскетические средства. Цель воспитания
- XVII. Приём и непринятие в общину
- XVIII. Математики и акусматики. Акусмы. Объяснения акусм
- XIX. Свой подход к каждому. Скиф Абарис
- XX. Искус
- XXI. Ежедневное правило
- XXII. Пример обучения посредством акусм. Наставление о дружбе
- XXIII. Обучение посредством символов
- XXIV. Законы о пище
- XXV. Еще о музыкальном воспитании
- XXVI. Гармоника
- XXVII. Пифагорейцы в политике
- XXVIII. Аполлон Гиперборейский и его догматы
- XXIX. Пифагор — источник всякого знания. Великая Эллада
- XXX. Справедливость Пифагора
- XXXI. Самообладание Пифагора и пифагорейцев
- XXXII. О храбрости и мужестве Пифагора и пифагорейцев
- XXXIII. О дружбе у Пифагора и пифагорейцев
- XXXIV. Строматы
- XXXV. Гибель общины в Кротоне
- XXXVI. Пифагорейцы
Оглавление трактата
Приложение 1. Никомах из Герасы. Выдержки из трактата «Руководство по гармонике»
- 6. О том, как были найдены числовые отношения голосов
- 7. О разделении октавы в диатоническом роде
Приложение 2. Особенности издания памятника
Приложение 3. Общие места
- I. Божественность Пифагора
- II. Учение Пифагора
- III. Чудеса Пифагора
- IV. Деяния пифагорейцев
- Приложение 4. Указатели
- I. Образы в наставлениях Пифагора
- II. Акусмы
- III. Термины
- IV. Боги и герои
- V. Имена
- VI. Географические названия
- Увещевание к философии Ямвлиха Халкидского из Келесирии
Приложение. Теологумены арифметики
- О единице-монаде
- О двойке по определению Анатолия
- О тройке
- Согласно Анатолию
- Теологумены Никомаха
- О четверке
- Пятерка, согласно Анатолию
- Из Второго Слова о Пятерке («Арифметика» Никомаха из Герасы)
- Шестерка, согласно Анатолию
- Семерка, согласно Анатолию
- Из Второй книги «Арифметики» Никомаха из Герасы
- О восьмерке
- Восьмерка, согласно Анатолию
- О девятке
- О десятке
- Десятка, согласно Анатолию
Западная наука уделяла значительно большее внимание Ямвлиху как философу-теоретику. Начиная с работы J. Legrand — Jamblique le Neoplatonicien. Louvain, 1925 — интерес к Халкидскому философу остается достаточно высоким. Из сравнительно последних работ отметим труд В. D. Larsen — Jamblique de Chaicis. 1-2, Aarhus, 1972, — где содержится ряд фрагментов из комментариев Ямвлиха. Основой для подготовки этого раздала собрания творений Ямвлиха послужило издание Диллона: «Iamblichi Chalcidensis in Platonis dialogos commentarium iragmenta» (первое издание — 1972 г., новое издание — 2009 г.), дополненное нами несколькими фрагментами из Дамаския Диадоха, которые также можно атрибутировать как относящиеся к его комментариям на Платона. В 2000 году мы издали первую версию этих переводов, которая для настоящей публикации была отредактирована.
Учение Ямвлиха было не просто продолжением реформирования платонизма, начало которому положено Нумением, Аммонием и Плотином, но оспариванием многих тезисов последнего (как и концепций Порфирия). Поэтому Ямвлих и его школа — вполне самостоятельное явление, которое требует самостоятельного же рассмотрения.
Первейшей и необычайно важной новацией Ямвлиха считалась идея «симфонии диалогов» Платона. Эту идею можно понять как стремление доказать, что тексты основателя Академии совершенно не противоречат друг другу (а как может быть иначе, если текст Платона богодухновенен?) и в каждом из них в своеобразной форме представлена вся «вечная мудрость».
Далее, Ямвлих выделил из свода платоновских текстов 12 диалогов, упомянутых нами выше (при перечислении написанных им комментариев). Десять первых должны были служить предварительному ознакомлению с платоновской философией: это диалоги «Алкивиад I», «Горгий», «Федон», «Кратил», «Теэтет», «Софист», «Политик», «Пир», «Федр», «Филеб». При этом они разделялись согласно особенностям своего предмета: «Алкивиад I» являлся вводным (в нем разбиралось понимание философии как самопознания), «Горгий» и «Федон» были посвящены этике, «Кратил» и «Теэтет» логике, «Софист» и «Политик» физике, «Пир», «Федр», «Филеб» — теологии.
Ямвлих - Собрание творений в 4 томах - Том 4. Толкования
(Hellenica)
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2020. — 496 с.
ISBN 978-5-7164-1045-9
Ямвлих - Собрание творений в 4 томах. Том 4. Толкования - Содержание
От издателя
Комментарии на диалоги Платона. Перевод Р. В. Светлова
Р. В. Светлов - Ямвлих — комментатор
- Комментарии на «Алкивиад I»
- Комментарий на «Федон»
- Комментарий на «Софист»
- Комментарий на «Федр»
- Комментарий на «Филеб»
- «Комментарии на “Тимей”»
ИЗ КНИГИ I
ИЗ КНИГИ II
ИЗ КНИГИ III
ИЗ КНИГИ V
«Комментарий на “Парменид”»
Письма. Перевод Е. В. Афонасина
Е. В. Афонасин - Политический идеал в позднеантичной философской эпистолографии.
К переводу Фрагментов Писем Ямвлиха
Фрагменты Писем Ямвлиха Халкидского в составе Антологии Иоанна Стобея
Е. В. Афонасин - Свидетельства о Письмах Ямвлиха в неоплатонической литературе
- Свидетельство 1. Три мифа о посмертном воздаянии
- Свидетельство 2. О нисхождении души
- О душе. Перевод Е. В. Афонасина
- Предварительное замечание переводчика
Фрагменты трактата Ямвлиха «О душе»
- I. Природа души
- II. Душевные способности
- III. О действиях души
- IV. О психических актах
- V. О количестве душ
- VI. Нисхождение души
- VII. Жизнь и смерть
- VIII. Эсхатология
Е. В. Афонасин - Религиозно-философский контекст психологии Ямвлиха
- 1. Герметизм
- 2. «Халдейские оракулы»
Михаил Пселл - О физическом числе. О нравственной и богословской арифметике.Перевод Л. И. Щеголевой
Л. И. Щеголева - Трактаты Михаила Пселла О физическом числе и О нравственной и богословской арифметике в рукописной традиции
О переводе
Литература
Источники
Электронные ресурсы
Сокращения
О физическом числе
О нравственной и богословской арифметике
- Т. Г. Сидаш - Ямвлих и конец эллинской философии
-
I. Онтогносеологическое основание
- 1. Две четверицы (начало)
- 2. Учение о срединном сущем
- 3. Две четверицы (окончание)
- 4. Игра на понижение
- 5. Заключительные замечания
- II. Теология
-
III. Опытно-образная теология
- 1. Первоединое, Троица и материя
- 2. О богах
- 3. Богодействие
- 4. Отдельные вопросы
Заключение
Приложения
- Евнапий Сардский - Ямвлих. Перевод Е. В. Дарк
- Послание к Анебону. Перевод О. П. Цыбенко
А кто такой этот Ямвлих ?
философ
Ого! Наконец-то!